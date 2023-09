Selbstbewusste Kinder sind neugierig, wollen die Welt erforschen, stellen Fragen, können Nähe und Distanz zu anderen regulieren und haben gute Bewältigungsstrategien für den Alltag entwickelt. Eltern beeinflussen durch ihren Umgang mit dem Kind das Selbstbewusstsein.

Wie können Eltern nun das Selbstbewusstsein ihrer Kinder stärken? Für Bildungsexperte Ivan Topic ist die Antwort darauf klar: Man kann das Selbstbewusstsein stärken, indem man eine Fehlerkultur fördert, also Fehler zulässt und daraus lernt anstatt zu verurteilen. "Selbstbewusstsein ist nicht etwas, das von heute auf morgen da ist, sondern sich mit der Zeit aufbaut", sagt Topic und fügt hinzu: "Wenn diese Fehlerkultur nicht stattfindet, verwehrt man den Kindern die Chance, sich weiterzuentwickeln".

Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen, Rückschläge und Stresssituationen zu bewältigen und daraus gestärkt hervorzugehen. Grundsätzlich bringen Kinder schon einiges an Werkzeugen dafür mit. "Es geht nicht darum, dass man Resilienz bei Kindern aufbauen muss. Kinder sind von Natur aus resilient", sagt Topic. Vielmehr geht es bei der Förderung von Resilienz von Kindern um folgende Punkte:

Was bedeutet das nun konkret für Eltern und Erziehungsberechtigte? Als Beispiel nennt Topic eine Situation aus dem schulischen Alltag: Wenn Kinder eine schlechte Note erhalten, sollten sie nicht Angst haben müssen, diese zuhause herzuzeigen. Besser ist es in so einer Situation "die übermäßige Gewichtung auf Schulnoten zu reduzieren und stattdessen mit dem Kind zu analysieren: 'Was hast du gut gemacht? Was hast du daraus gelernt?'", erklärt der Lehrer. So kann seiner Erfahrung nach Resilienz aufgebaut anstatt zerstört werden. Wenn das Kind gemeinsam mit den Eltern aus den Fehlern lernt, führt das wiederum dazu, dass das Kind mehr Selbstvertrauen aufbaut - und beim nächstem Mal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine bessere Leistung erbringen wird.

Wie sinnvoll sind Noten in der Schule?

Ob bei Tests, Schularbeiten oder im Zeugnis - in Österreich werden im schulischen Regelbetrieb ständig Noten vergeben. Inwieweit Schulnoten sinnvoll sind, wird auch hierzulande immer wieder heiß diskutiert. Braucht man sie wirklich zur Beurteilung der Leistung? Oder kann man zugunsten von Alternativen darauf verzichten? Die Meinung von Experten und Expertinnen geht hier auseinander. Erstmal beurteilt wurden Kinder via Noten unter Kaiserin Maria Theresia. Im 18. Jahrhundert gab es allerdings nur die Noten "gut", "mittel" oder "schlecht". Ein Argument von Kritiker:innen ist, dass Schulnoten subjektiv sind und Untersuchungen gezeigt haben, dass dieselben Leistungen zu unterschiedlichen Noten führen können. Ein anderer Kritikpunkt lautet, dass eine Note nichts über individuelle Stärken und Schwächen aussagt. So kann es beispielsweise sein, dass eine Schülerin oder ein Schüler gut Englisch spricht, aber schlecht in der Rechtschreibung dieser Sprache ist.

» Die Schulnote sagt nichts über den Menschen hinter dieser Note aus «

"Eine Schulnote sagt nichts über den Menschen aus, der hinter dieser Note steht", sagt Bildungsexperte Ivan Topic. Er hält mehr davon, den gesamten Prozess zu bewerten: Die Kinder und Jugendlichen bekommen dabei durchgehend Feedback - nicht erst am Ende durch eine Note. Der Gedanke dahinter ist: Sobald sich Kinder davon lösen, dass es um die Note geht und sich auf den Prozess konzentrieren, können sie ihre Talente und Fähigkeiten besser entfalten. Das fortlaufende Feedbackschleife fördert die Weiterentwicklung. "Am Ende werden meine Anforderung übertroffen, weil sie sich immer weiter verbessern. Das Endergebnis ist für mich überwältigend", sagt Topic, der diese Art der Prozessbewertung in seinen Unterricht integriert. Der Lehrer räumt ein, dass es dazu auch das geeignete Fach braucht und für die Umsetzung in manchen Bereichen mehr Vorbereitungszeit als gewöhnlich nötig ist. Ihm ist dieser Zusatzaufwand das Resultat aber wert.

Tipps: Womit kann man Lernen didaktisch sinnvoll gestalten?

Das Erlernen von Unterrichtsmaterial findet einerseits großteils in der Schule statt, andererseits zuhause, wenn die Eltern oder andere Bezugspersonen mit den Kindern lernen. Welche Experten-Tipps man für den Unterricht und das Lernen allgemein mitnehmen kann:

Idealer Unterricht

"Ich habe meinen Sohn gefragt: 'Wie sieht für dich ein idealer Unterricht aus?' Seine Antwort ist extrem schnell gekommen: 'Indem wir mehr hinausgehen.'", erzählt Topic. Ähnliche Erfahrungen hat er selbst als Lehrer gemacht. Sein Motto lautet daher: Lernen braucht keinen Raum. Kinder sollten folglich für einen didaktisch sinnvollen Unterricht mehr Platz erhalten und das Lernen sollte nicht auf ein Klassenzimmer beschränkt sein. Seine Schüler:innen lässt Topic in Kleingruppen zusammenarbeiten, die sich für ein Projekt auch auf unterschiedliche Räumlichkeiten verteilen dürfen. So nimmt etwa eine Gruppe in einem stillen Raum einen Podcast auf, während eine andere lieber im Klassenzimmer bleibt. Dabei komme es laut Topic weniger auf den Lehrer oder die Lehrerin an, sondern die Schüler:innen würden sich vielmehr untereinander austauschen und sich gegenseitig etwas beibringen. "Man kann auch als Lehrkörper viel ermöglichen, wenn man den Kindern den Raum gibt, lernen zu erleben", zeigt sich der Lehrer überzeugt.

Lern-Tipps für zuhause

Folgende allgemeinen Tipps gibt der Bildungsexperte, der sich in der Schule mit dem Lernen selbst nicht immer leicht getan hat, Eltern für zuhause mit: