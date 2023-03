Inhaltsverzeichnis

Wasserstoff ist ein chemisches Element mit einer hohen Energiedichte: Ein Kilogramm (komprimierter) Wasserstoff (Energiegehalt von 33 kWh) ist circa so energiereich wie drei Kilogramm Diesel (Energiegehalt von 10 kWh).

In der Natur kommt Wasserstoff in der Regel nicht als atomarer Wasserstoff (H) vor, sondern als molekularer Wasserstoff (H2), ein farb- und geruchloses Gas. Aber selbst letztere Form tritt nur sehr selten auf, der Großteil von Wasserstoff liegt auf der Erde in Verbindungen vor. Wichtige wasserstoffhaltige Verbindungen sind beispielsweise Wasser (H2O: Kombination aus Wasserstoff- und Sauerstoffatomen) oder Kohlenwasserstoffe wie Methan (siehe Grafik unten) oder Erdöl.

Wasserstoff ist kein Treibhausgas und auch sein Reaktionsprodukt (Wasserdampf) trägt nicht zum menschengemachten Treibhauseffekt bei. Wasserstoff kann als Energieträger gespeichert bzw. transportiert werden und gilt als Alternative zu fossilen Brennstoffen. Bisher wurde Wasserstoff in der Industrie unter anderem zur Erzeugung von Stickstoffdünger oder zur Raffinierung von Mineralöl eingesetzt. Im Zuge der Klimakrise und der wirtschaftlichen und politischen Bemühungen, den Klimawandel zu stoppen, setzen einige Regierungen und Unternehmen auch auf Wasserstoff. Laut Umweltministerium sieht die "Wasserstoffstrategie für Österreich" vor, dass "klimaneutraler Wasserstoff in Zukunft für Österreich eine wichtige, nachhaltige Option zur sicheren Versorgung" ist und dazu beitragen kann, "die Abkehr von fossilem Gas sicherzustellen".

Dabei kommt die Klimafreundlichkeit von Wasserstoff auf die unterschiedlichen Methoden der Herstellung an.

Wie wird Wasserstoff hergestellt?

Wasserstoff kann auf unterschiedliche Arten hergestellt werden:

Grüner Wasserstoff wird durch erneuerbare Energiequellen (beispielsweise Stromproduktion auf Basis von Windkraft) in sogenannten Elektrolyse-Anlagen gewonnen. In diesen Anlagen wird durch Strom das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt (Elektrolyse). Die Herausforderung bei der klimafreundlichen Produktion von Wasserstoff ist, dass eine Elektrolyse-Anlage enorme Mengen an Strom verbraucht. Das erfordert wiederum einen hohen Anteil an Ökostrom in Österreich.



© News.at/Caf Elektrolyse von Wasser: Wasser wird mittels Strom in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt.

Mangelt es an Ökostrom, wird Wasserstoff zumeist aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Dabei wird unter Hitze beispielsweise Erdgas in Kohlenstoffdioxid (CO2) und Wasserstoff umgewandelt (Dampfreformierung). Dieser Wasserstoff wird als grauer Wasserstoff bezeichnet, da bei dem Prozess 10 Tonnen CO2 entstehen, um 1 Tonne Wasserstoff zu erhalten. Die Folgen sind eine Verstärkung des Treibhauseffektes.

Blauer Wasserstoff bedeutet, dass bei der Herstellung mittels Dampfreformierung gleichzeitig eine Speicherung (Carbon Capture and Storage (CCS)) des entstandenen Kohlenstoffdioxids erfolgt. Da in diesem Fall keine CO2-Emissionen in die Atmosphäre gelangen gilt diese Art der Herstellung als CO2-neutral.

Türkiser Wasserstoff entsteht durch thermische Spaltung von Methan (Methanpyrolyse). Bei der Spaltung von Methan (im Erdgas) entsteht so Wasserstoff und fester Kohlenstoff. Diese Methode gilt dann als CO2-neutral, wenn die Wärmequelle für den Hochtemperaturreaktor aus erneuerbaren Energien stammt und der Kohlenstoff dauerhaft gebunden werden kann. Fester Kohlenstoff kann zum Beispiel als Granulat gelagert und später wiederverwendet werden. So gelangt das CO2 nicht in die Atmosphäre.

Von einem pinken Wasserstoff spricht man dann, wenn der Wasserstoff aus Nuklearenergie (z.B.: Elektrolyse durch Atomstrom) gewonnen wurde. Dieses Verfahren zählt wie der graue Wasserstoff zur nicht nachhaltigen Herstellung.

Was versteht man unter grünem Wasserstoff?

Grüner Wasserstoff wird deshalb als "grün" bezeichnet, weil die Elektrolyse von Wasser durch Strom aus erneuerbaren Energien als die einzig nachhaltige und klimaneutrale Form der Wasserstoffgewinnung gilt.

Durch die Gewinnung von grünem Wasserstoff als Energieträger soll der Einsatz von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas, oder Kohle weiter minimiert werden. Wasserstoff hat im Gegensatz zu Strom den Vorteil, dass er besser speicherbar ist (beispielsweise gasförmig in Drucktanks oder flüssig in Kryotanks).

Aufgrund seiner Umweltfreundlichkeit wird grüner Wasserstoff in Europa als wichtiger Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaschutz-Ziele (die globale Erderwärmung soll auf maximal 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten begrenzt werden) angesehen.