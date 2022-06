Wer ist Susanne Fürst?

Steckbrief Susanne Fürst

Name: Susanne Fürst

Susanne Fürst Geboren: 3. Mai 1969 in Linz

3. Mai 1969 in Linz Beruf: Rechtsanwältin, Nationalratsabgeordnete

Rechtsanwältin, Nationalratsabgeordnete Partei: FPÖ

FPÖ Familienstand: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei Söhne

Susanne Fürst ist gebürtige Oberösterreicherin, sie wurde 1969 in Linz geboren, wo sie sowohl ihr Schullaufbahn absolviert und nach der Matura am BRG Fadingerstraße auch ihr Studium der Rechtswissenschaften absolvierte. Nach ihrem Abschluss als Magistra im Jahr 1991 blieb sie als Assistentin am Institut für Staatsrecht und Politische Wissenschaften an der Johannes Kepler Universität tätig.