Als dann Social Media aufkam, ging sie dazu hinüber, ihre Erlebnisse dort zu teilen. Sargnagel begann hier auch unter dem Namen, unter dem man sie heute hauptsächlich kennt, auf Facebook aktiv zu sein. Ihre humoristischen Statusmeldungen erreichten mit der Zeit immer mehr Menschen und Beliebtheit. Sargnagel wurde bereits Anfang der 2010er Jahre in Fachkreisen als literarische Sensation gefiert.

Auch der Redelsteiner Verlag wurde auf sie aufmerksam. Mit diesem brachte Sargnagel im Jahr 2013 ihr Debütwerk "Binge-Living- Callcenter Monologe" heraus. Grundlage waren Sargnagels Facebook-Einträge sowie ihre Erlebnisse als Callcenter-Mitarbeiterin. Das vom Verlag als "irwitzige Mischung aus Tagebuch-Einträgen und Facebook-Roman" beschriebene Buch war ein großer Erfolg und Sargnagels Startschuss als Schriftstellerin. Mittlerweile hat sie insgesamt sechs Bücher veröffentlicht. Mit "Dicht" kam 2020 Sargnagels erster Roman heraus.

Am 19. Dezember 2023 erschien Sargnagels zweiter Roman "Iowa - Ein Ausflug nach Amerika". "Wenn man es einfach sagen will, ist es ein Reisebericht. Ich war für einige Wochen in den USA und dachte mir, da könnte ich doch darüber schreiben. Ich schreibe ganz gerne Reportagen. Es geht jetzt aber gar nicht so arg um die USA. Also man darf jetzt keine Gesellschaftsanalyse erwarten. Aber ich war mit Christiane Rösinger dort. Das ist eine Sängerin und Künstlerin, die 25 Jahre älter als ich ist und die ich sehr bewundere. Und um die Freundschaft zu ihr geht es auch ein bisschen", beschreibt Sargnagel den Inhalt.

Stefanie Sargnagel und der Österreich-Hass

Sargnagels Stil und Person wird oft mit Persönlichkeiten wie Josef Hader und Thomas Bernhard verglichen. Laut Marie-Luise Goldmann lässt sie sich zudem in die lange Tradition der kulturschaffenden Österreich-Hasser einreihen. Sargnagel selbst sagt, dass sie vielmehr Menschen wie Helmut Qualtinger, Gerog Kreisler oder Christine Nöstlinger geprägt haben. "Ich sehe mich schon als wahnsinnig österreichisch in dem, was ich mache. Ich würde auch gar nicht vom Österreich-Hass sprechen. Es ist eher so, dass Künstler in Österreich so arg gehasst werden", erklärt sie.

© Elke Mayr Stefanie Sargnagel findet sich "wahnsinnig österreichisch".

Stefanie Sargnagel war im Laufe ihrer Karriere immer wieder Drohungen und Hass im Netz ausgesetzt. Ihre Inhalte waren immer wieder auch Grundlage von Kontroversen, wie etwa ein Tweet von ihr, in dem sie Österreich als "Huankind" bezeichnete. "Hier war aber klar, dass das einfach so ein Spruch ist. Und der Tweet hatte auch kaum Reaktion. Thema wurde es erst, als es der Boulevard es aufgriff", beschreibt Sargnagel auch mitunter, warum es in den letzten Jahren ruhiger um sie geworden ist. "Ich mache noch immer genau dasselbe. Erst vor kurzem habe ich Herbert Kickl als Pickel gezeichnet und nichts ist passiert. Ich habe das Gefühl, dass gewisse Interessensgruppen das einfach nicht mehr so orchestrieren", sagt sie.