Als Journalistin und Autorin in Österreich war Hanna Herbst stets laut und im Mittelpunkt des Geschehens. Ob mit ihren Texten für "Vice Österreich", ihrem Buch über Feminismus oder als Feindbild der FPÖ. Seit ihrem Wechsel ins deutsche Fernsehen hält sie sich bedeckter, gilt aber dennoch als Mastermind hinter Jan Böhmermanns erfolgreicher Satire-Show "ZDF Magazin Royale".

Hanna Herbst wurde am 5. Juni 1990 in der deutschen Stadt Mainz geboren. Als sie acht Jahre alt war, siedelte ihre Familie mit ihr und ihrem Bruder in das österreichische Salzburg um. Nach der Matura studierte sie für ein Jahr Psychologie in Buenos Aires. 2009 zog sie nach Wien, und begann dort ein Studium der Politikwissenschaften an der Universität Wien (welches sie nie abschloss). Während dieser Zeit fing sie auch an, für "Vice Österreich" zu arbeiten.

Hanna Herbsts Karriere bei VICE

Hanna Herbst startete ihre Karriere bei "Vice Österreich" als Praktikantin, stieg aber bereits innerhalb der ersten zwei Jahren zur stellvertretenden Chefredakteurin auf. Für das Online-Portal beschäftigte sich sie vor allem mit Themen wie Rechtsextremismus, Sexismus, Rassismus und Menschenrechte. Auch persönliche Erlebnisse und Episoden aus ihren Leben verarbeite die Autorin und Journalistin in ihren Texten. So beschreibt sie in ihrem Text "Wie es sich anfühlt, Anfang 20 zu erfahren, dass man eine schwere Krankheit hat" ihre Erfahrungen mit Epilepsie.

Ihre Arbeiten für Vice sorgten immer wieder für großes Aufsehen und brachten Herbst einige Preise und Auszeichnungen ein. 2014 wurde sie vom Branchenblatt "Der Österreichische Journalist" als eine der besten Jungjournalistinnen des Jahres ausgezeichnet. 2015 erhielt sie mit "Vice Österreich" den "New Media Journalism Award" des Österreichischen Journalisten Clubs. 2016 listete sie das "Forbes Magazin" als eine von 30 einflussreichen Personen in Österreich unter 30 Jahren auf.

"Hass-Hanna"- Zielscheibe von Online-Gewalt

Hanna Herbst wurde durch ihre Arbeiten aber auch immer wieder Zielscheibe von Gewalt und Angriffen. Einen Artikel, in dem sie Hass im Internet gemeinsam mit den Journalistinnen Corinna Milborn, Barbara Kaufmann und Ingrid Thurnher thematisierte, veröffentlichte sie im "Falter" unter dem Titel "Uns reicht's".

Im Jahr darauf kam es zu einem Aufsehen erregenden Vorfall als die FPÖ-nahe Zeitung "Wochenblick" Hanna Herbst in einem Artikel, in Bezug auf einen kritischen Tweet Herbsts zur Nationalratswahl 2017, als "Hass-Hanna" bezeichnete. Der Österreichische Presserat, das Forum Journalismus sowie der Presseclub Concordia werteten dies als Angriff auf die Pressefreiheit in Österreich.

Geschlossene Kündigung bei Vice aus Protest

2018 erschien ihr Buch "Feministin sagt man nicht". Darin beschäftigt Herbst sich intensiv mit dem Thema Feminismus und rechnet mit den Vorurteilen und Tabus, den der Begriff mit sich zieht, ab. Herbst bezeichnet sich selbst als glühende Feministin. Sie initiierte das Frauenvolksbegehren 2.0 in Österreich 2018 mit.

Im selben Jahr trennten sich Herbsts Wege von "Vice Österreich". Die gesamte Redaktion kündigte damals aus Protest gegen das Management. "Die Richtung, in die 'Vice' gehen soll, entspricht nicht mehr dem, was 'Vice' für uns all die Jahre ausgemacht hat, weshalb wir den Weg so nicht mehr mitgehen möchten", begründete Herbst damals diese Entscheidung.