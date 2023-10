Raphaela Edelbauer: Ein Leben voll Literatur auf der Überholspur

Raphaela Edelbauer wird 1990 in Wien geboren und wächst in der niederösterreichischen Marktgemeinde Hinterbrühl auf. Als Tochter der Ethnologin Gabriele Schätzle-Edelbauer und des Philosophen Henri Harald Edelbauer werden ihr das Hinterfragen von Zuständen und Führen von Diskursen nahezu in die Wiege gelegt. Besonders ihr Vater, der unter anderem auch Physik studierte, habe die heranwachsende Edelbauer mit seinem umfangreichen Wissen in vielen Diskussionen nachhaltig inspiriert, erklärte sie im Interview mit "Deutschlandfunk Kultur".

» Ich wollte also schon immer Autorin werden und habe darauf mein ganzes Leben hingesteuert «

Ohne sich bewusst damit auseinanderzusetzen, steht der Berufswunsch nach dem Besuch des Sportgymnasiums in Maria Enzersdorf für Edelbauer schon früh fest, wie sie dem "Kurier" gegenüber ausführt: "Ich denke, das hat sich schon manifestiert bevor ich überhaupt schreiben konnte. Da habe ich schon Sachen auf Tonband aufgenommen. Ich wollte also schon immer Autorin werden und habe darauf mein ganzes Leben hingesteuert. Es gab nie einen Plan B." Nach der Matura (2008) beginnt Edelbauer daher zuerst zielstrebig Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, später studiert sie zudem Philosophie an der Universität Wien.

Erste Veröffentlichungen und literarischer Durchbruch

Bereits 2009 werden Raphaela Edelbauers erste literarische Werke in Magazinen und Anthologien veröffentlicht. Sie tritt auf Literaturfestivals auf und verfasst diverse Auftragsarbeiten für die Stadt Mödling ebenso wie fürs Frauenministerium. Zudem folgt sie in die Fußstapfen ihrer Mutter und ist viele Jahre als Mitarbeiterin der Wochenzeitung "NÖN" tätig.

Edelbauers erstes eigenes Buch erscheint 2017 unter dem Titel "Entdecker. Eine Poetik". "Meine Intention lautet, Ihre Sprachzentren zu bombardieren wie die Mauern von Jericho", kündigt Raphaela Edelbauer gleich als Einstieg in der Gebrauchsanweisung für ihr Buch an. Zentrale Auseinandersetzung ist die Tradition der Sprachkritik, die Edelbauer poetisch seziert und auf den Kopf stellt. In den darauffolgenden Jahren erscheinen drei weitere Titel, für die Edelbauer im deutschsprachigen Raum bekannt und als Erfolgsautorin gefeiert wird. Es folgen renommierte Preise wie der österreichische und der deutsche Buchpreis und der Theodor-Körner-Preis für Literatur, die Edelbauers Durchbruch und Erfolg kennzeichnen.

Edelbauers Romane: Vom Nationalsozialismus zur Künstlichen Intelligenz

"Das flüssige Land" ist Edelbauers erste Romanveröffentlichung. Sie ist seit 2019 in den Buchläden erhältlich und erzählt die Geschichte von Ruth. Nach dem Unfalltod ihrer Eltern stellt die Wiener Physikerin vor einem nahezu unlösbares Paradox. Vor dem Auge der Leser:innen beginnt sich ein Puzzle zusammenzusetzen das anhand einer Familiengeschichte Österreichs komplexe Beziehung zum Nationalsozialismus aufzurollen beginnt.

© IMAGO/serienlicht Raphaela Edelbauer bei der Leipziger Buchmesse im April 2023

Im Interview mit "Deutschlandfunk Kultur" führt Edelbauer ihre Motivation hinter dem Roman näher aus: "Na ja, also ich glaube, dass ich das Dauerbrennerthema Nationalsozialismus noch mal von einer anderen Seite her angeschaut habe, nämlich auf der einen Seite daher, dass wir ja jetzt momentan politisch mit Sprachmustern und mit Thematiken konfrontiert werden, von denen wir geglaubt haben, dass sie eigentlich schon längst gegessen sind. Auf eine Art und Weise, die einen bemerken lässt, es ist überhaupt nicht in der Vergangenheit, sondern es wird immer wieder aufgegriffen."

"DAVE", ein Science-Fiction-Roman mit eingebauter Liebesgeschichte, der schließlich 2021 erscheint, begleitete die Autorin bereits seit Beginn ihrer Karriere. Sie habe diesen mehrfach geschrieben, Handlungsstränge verworfen und von Neuem begonnen, aber letztlich half ihr auch der Druck, einen Buchvertrag abgeschlossen zu haben, ihn zu finalisieren. Der Protagonist, ein Programmierer namens Syz, widmet sein Leben der Beantwortung der Frage: Was braucht es, um eine Maschine mit menschlichem Bewusstsein auszustatten? Für diesen Roman erhielt Edelbauer den Österreichischen Buchpreis.

"Die Inkommensurablen", der neueste Roman

"Die Inkommensurablen" ist Raphaela Edelbauers aktueller Roman, der 2023 erschienen ist. In ihm steht Wien, Zentrum der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Kopf. Denn es sind nur mehr wenige Stunden, dann läuft das deutsche Ultimatum ab. Edelbauer schickt drei sinnsuchende Protagonist:innen in den Vorabend des Ersten Weltkriegs - ein Trio aus dem Untergrund, das durch Edelbauers Worte zum Sprachrohr einer heute noch sehr klischeebehafteten Zeit wird. Apropos Klischee: Genau dieses zu bedienen galt es für Edelbauer tunlichst zu vermeiden, wie sie in einem Interview mit "Deutschlandfunk" betont: "Eine der größten Gefahren, wenn man ein solches Buch schreibt", so Edelbauer, "ist, dass man in so einen Sissi-Kitsch hinein kippen kann. Für mich war die Frage: Wie vermeidet man auf der einen Seite Klischees, und was kann man den Leuten jenseits touristischer Hofburg-Stereotype mitgeben? Und da habe ich mir die faszinierende Welt des Untergrunds angeschaut: Wie haben eigentlich diese buchstäblich in den Untergrund verdrängten Menschen, die die Metropole ausgespuckt hat, gelebt?"

» Im Grunde interessiert mich eine Frage durchwegs, durch alle Werke hindurch, und das ist die Frage, was Sprache ist «

So unterschiedlich Edelbauers Themenfokusse und Schauplätze sind, so haben sie doch alle eines gemeinsam: Sie wagen sich mutig an Tabuthemen heran und erforschen Grenzen des Gesagten und Getanen. Als Vorbilder für ihr literarisches Schaffen dienen Edelbauer übrigens, wie sie im Interview mit Carina Zacharias meint, Elfriede Jelinek und Franz Kafka. Ergänzend meint sie in einem "ORF-Topos"-Interview: "Im Grunde interessiert mich eine Frage durchwegs, durch alle Werke hindurch, und das ist die Frage, was Sprache ist."