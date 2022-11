Es ist ein Vergnügen, dem mancher heimlich frönt. Andere rufen sich bei Verleger Christian W. Mucha per Telefonat in Erinnerung, um ihre Namen in seinem Ranking zu finden. Am Ergebnis ändert beides nichts, wenn der schillernde "Extradienst"-Herausgeber Österreichs Gesellschaftsjournalisten zum Voting bittet.

» Jedes Land bekommt die Prominenten, die es redlich verdient. So gesehen geht es uns Österreichern eh nicht schlecht, wenn man in andere Länder blickt, wo durchaus schräge Gestalten das Society-Geschehen prägen «

Alexander Hofer, ORF 2-Channelmanager

Im Vorjahr rief Mucha erstmals zur Punktevergabe in den Kategorien Bekanntheit, Werbewert und Glamour. Nun waren abermals knapp 30 Gesellschaftsjournalisten Österreichs, quer durch alle Print-, Fernseh-und Radioredaktionen, eingeladen, die heimische Prominenz zu bewerten (auch News war an Bord, sei hier angemerkt). Interventionen waren zwecklos, betont der Initiator, erfolgte die Auswertung doch unter strenger Aufsicht eines Notars.

» Es herrscht mehr Bedarf an Prominenten als es gibt. Daher rücken die VIPs nach - und VIPs sind, laut Werner Schneyder, 'Promis, die kein Mensch kennt' «

Dieter Chmelar, Jurymitglied und Newcomer im Ranking (Platz 204)

In den Top Ten machten Ski-Legende Hermann Maier und Sänger Andreas Gabalier große Sprünge nach vorne. Opernstar Anna Netrebko fiel von Platz zwei auf Platz neun und ist die einzige Frau in den Top Ten der insgesamt 413 prominenten Namen aus Kunst, Kultur, Sport, Wirtschaft, Gastronomie und Medien.

Als durchaus "amüsant" genießt Mucha das Ergebnis, in dem er dieses Jahr besser platziert ist, als seine Frau Ekaterina Mucha. "Wenn ich mir die Typen, die sich vor die Kameras drängen, ansehe, dann muss ich unweigerlich an Federico Fellinis Film 'Amarcord' denken", so der Ranking-Macher, der Stars von Weltformat freilich von "Freaks" zu unterscheiden weiß.

Das Ranking

1. Steirische Eiche" Arnold Schwarzenegger holt die Top-Position (Vorjahr Platz 4)

holt die Top-Position (Vorjahr Platz 4) 2. Fußballstar David Alaba lag 2020 an der Spitze und wird von "Arnie" überholt

lag 2020 an der Spitze und wird von "Arnie" überholt 3. Schauspiel-Größe Christoph Waltz macht zehn Plätze gut (Vorjahr Platz 13)

macht zehn Plätze gut (Vorjahr Platz 13) 4. Ski-Unternehmer Marcel Hirscher nicht mehr unter den Top 3 (Vorjahr Platz 3)

nicht mehr unter den Top 3 (Vorjahr Platz 3) 9. Opernstar Anna Netrebko ist die bestgerankte Frau (Vorjahr Platz 2)

ist die bestgerankte Frau (Vorjahr Platz 2) 13. Moderatorin Victoria Swarovski ist zweitbeste Frau im Ranking (Vorjahr Platz 23)

ist zweitbeste Frau im Ranking (Vorjahr Platz 23) 35. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gelingt der höchste Neueinstieg

gelingt der höchste Neueinstieg 42. Artistin Lili Paul-Roncalli ist als bestplazierte Newcomerin dabei

ist als bestplazierte Newcomerin dabei 43. Journalistin und Influencerin Ekaterina Mucha (Vorjahr Platz 16)

(Vorjahr Platz 16) 51. Snowboardstar Anna Gasser erstmals im Ranking dabei

