Roland Weißmann: Vom Manager zum Generaldirektor beim ORF

Steckbrief Roland Weißmann

Name: Roland Weißmann

Roland Weißmann Geboren: 16. März 1968 in Linz

16. März 1968 in Linz Ausbildung: Nach der Matura 1986 studierte er Publizistik und Geschichte in Wien.

Nach der Matura 1986 studierte er Publizistik und Geschichte in Wien. Beruf: Fernsehjournalist, "Chefproducer Fernsehen" bei ORF, ab 2022 Generalintendant des ORF

Fernsehjournalist, "Chefproducer Fernsehen" bei ORF, ab 2022 Generalintendant des ORF Familienstand: ledig, keine Kinder

Roland Weißmann - sein Lebenslauf und Karriereweg

Nach seiner Matura verließ der gebürtige Linzer seine Heimatstadt und studierte Publizistik und Geschichte in Wien. Roland Weißmanns Karriere im ORF ist eng mit dem Namen Richard Grasl verbunden. Nach Abschluss seiner Studien landete Weißmann 1995 im aktuellen Dienst im ORF-Landesstudio Niederösterreich. Nach Zwischenstopps als Chef vom Dienst bei Ö3 und als stellvertretender Chronikressortleiter in der ORF-Radioinformation, zog es Weißmann, der in seiner Freizeit Ausgleich beim Laufen und Boxen sucht, erneut nach Niederösterreich, wo er ab 2003 stellvertretender Chefredakteur unter Richard Grasl war.

© IMAGO/SKATA Roland Weißmann

Ab 2007 war er als Fernsehchef für die tägliche Sendung "NÖ heute" mitverantwortlich. Ab 2010 war Weißmann Grasls Büroleiter in der ORF-Finanzdirektion und beschäftigte sich seitdem intensiv mit wirtschaftlichen und finanziellen Themen. ORF-intern wird dem gelernten Journalisten inzwischen hohe Sachkompetenz in Finanz- und Budgetthemen attestiert. Grasl machte seinen langjährigen Wegbegleiter auch zum "Chefproducer Fernsehen". In dieser Funktion hatte Weißmann ein rund 400 Millionen Euro schweres Budget zu verwalten. 2020 wurde Weißmann von Wrabetz dann auch noch zum dritten Geschäftsführer von ORF.at und Verantwortlichen für die geplante Streamingplattform ORF-Player bestellt.