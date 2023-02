Wichtig ist also, dass die einzelnen Komponenten des Smart-Home-Systems miteinander kommunizieren können. Das bedeutet, dass das System Produkte verschiedener Hersteller ansprechen können muss. Die bekanntesten Systeme sind heute Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Home mit Google Assistant.

Mit einem innovativen, smarten Lichtsystem passt sich das Licht im Smart Home automatisch an den Alltag und die Wünsche der Bewohner:innen an. Dimmbare Lampen wecken am Morgen sanft auf und sorgen am Abend für eine gemütliche Atmosphäre. Und auch der Sicherheitsgedanke spielt hier mit: Anwesenheitssimulatoren schalten Lichter ein und aus, als ob jemand zuhause wäre. Praktisch auch, wenn sich das Außenlicht - basierend auf GPS-Daten - einschaltet, wenn sich der Bewohner dem Hauseingang nähert.

Smarte Lampen kosten mehr als herkömmliche, dennoch muss man keine allzu großen Summen investieren. Bei Philips Hue oder Lifx kostet eine simple smarte Lampe mit weißem Licht knapp unter 20 Euro. Sparpotenzial bieten Startersets, die meist drei Funklampen sowie eine Fernbedienung oder eine für die Vernetzung mit dem Smart Home oft benötigte Bridge beinhalten.

Sicherheit

Hier kommen Überwachungssysteme wie Kameras, Gegensprechfunktionen und Video-Türglocken zum Einsatz, ebenso wie Tür- und Fenstersensoren, die ein unerlaubtes Öffnen melden, und Smart Locks, also smarte Türschlösser, mit denen man die Haustüre per Handy aufschließen kann. Bei einigen Modellen muss man dazu nicht einmal mehr das Handy aus der Tasche nehmen. Gleichzeitig kann man beliebig vielen Personen Zugangsberechtigungen erteilen oder ihnen - auch wenn man gar nicht zu Hause ist - die Türe öffnen.

Der Nachteil bei einem derartigen System: Gerät das Handy in die falschen Hände, kann die Person ins Haus gelangen, solange die digitale Funktion aktiviert ist. Deaktivieren kann man sie beispielsweise über die Web-App.

Gebäudeklima

Intelligente Heizsysteme und smarte Thermostate regeln die Temperatur tageszeit- und außentemperaturabhängig in jedem Raum so, wie es seiner Nutzung entspricht. Möglich ist auch hier eine Steuerung via GPS, die beispielsweise die Heizung einschaltet, wenn man sich vom Büro auf den Heimweg macht. Gleiches gilt natürlich für den Einsatz einer Klimaanlage. Smarte Thermostate können über Sprachbefehl und App gesteuert werden, aber auch via Automation nach dem Wenn/dann-Prinzip, über Zeitprogramme ebenso wie in Kombination mit Fenstersensoren. Die Heizung wird zurückgefahren, während gelüftet wird, um Heizkosten zu sparen. Sollte die Heizung ausfallen, schickt das System eine Warnung – im besten Fall direkt an die Installateurin.

Haushaltshelfer

Smarte Saugroboter reinigen das Wohnzimmer, während man Freunde besucht, befreien die Küche morgens und abends automatisch von Bröseln und fahren alle paar Tage einmal ins Schlafzimmer, ohne dass man daran denken muss. Oder man gönnt sich eine Kaffeemaschine, die den Kaffee bereits bereitet, während man noch unter der Dusche steht. Smarte Steckdosen bzw. Zwischenstecker machen das ganz einfach möglich. Man steckt sie in die Steckdose, das Elektrogerät wie etwa die Waschmaschine daran und schon kann es über Sprachbefehl, Programmierung der Startzeit oder App gesteuert werden. Bei Funksteckdosen hat man die Qual der Wahl zwischen WLAN-, Bluetooth-, ZigBee-, Z-Wave oder DECT-Modellen. Sie sind einfach nachrüstbar und können beim Energiesparen helfen – einige Modelle zeichnen auch den Stromverbrauch des angeschlossenen Gerätes auf. Allerdings sind die smarten Steckdosen nicht immer ganz günstig und zudem Angriffspunkt für Hacker.