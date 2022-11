Ist es noch sinnvoll, ein Sparbuch zu haben?

Wer sich demnach für ein Sparbuch entscheidet, sollte sich im Vorfeld genau erkundigen, welches Geldinstitut welche Zinsen bietet. War dies früher ein nahezu unmögliches Unterfangen, helfen heute Online-Zinsrechner dabei, das beste Produkt zu finden. Einen solchen gibt es beispielsweise unter https://durchblicker.at oder unter www.bankenrechner.at.

Wie hoch sind die Zinsen?

Im Wesentlichen beeinflusst der Anbieter, also die Bank, und die jeweilige Sparform die Höhe der Sparzinsen. Die Banken orientieren sich beim Festlegen der Zinshöhe hauptsächlich an den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie an der aktuellen Marktsituation und dem eigenen Liquiditätsbedarf.

Vor Abschluss eines Sparproduktes sollte man sich daher darüber im Klaren sein, was man von dem Produkt erwartet. Hat man ein bestimmtes Sparziel? Wenn ja, wann soll es Sparziel erreicht sein? Kann man das Geld länger binden? Oder braucht man die Möglichkeit, auch zwischendurch beheben zu können? Vor allem kleinere Banken wollen sich immer wieder einmal durch ein besseres Zinsangebot einen Namen machen. Hier lohnt sich, wie gesagt, der Vergleich.

Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Zinsformen, etwa den variablen und den fixen Zinssatz. Beim Tagesgeld sind die Zinssätze variabel, folgen also einem festgelegten Referenzzinssatz und werden regelmäßig angepasst. Beim Festgeld vereinbart man einen fixen Zinssatz, der über die Laufzeit hinweg bestehen bleibt.

Zu berücksichtigen ist zudem die Kapitalertragssteuer, kurz KEST. Schließlich will auch Vater Staat bei den Spareinlagen mitschneiden. In Österreich beträgt die KEST 25 Prozent, das heißt, dass bei Kapitalerträgen aus Sparzinsen dieser Prozentsatz als Steuer abzuführen ist. In den meisten Fällen erfolgt dieser Abzug automatisch. Bei einigen Modellen muss der Anleger die Steuer allerdings selbst ans Finanzamt abführen.