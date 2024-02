Im Chinesischen besteht das Zeichen "Krise" aus den Zeichen "Risiko" und "Chance". Sind die beiden bei Ihnen im Gleichgewicht?

Die Krise als Chance ist eine Aussage, die nicht neu ist. Oder auch: Never waste a good crisis. Mit der Pandemie, den schrecklichen Kriegen in der Ukraine und Israel hat man das Gefühl, die Welt bewegt sich von globalisiert und friedlich in eine komplett andere Richtung. Umso wichtiger ist es für uns als Gesellschaft und jede und jeden Einzelnen, über Krisen hinaus zu sehen. Wir müssen Chancen finden und im positiven Sinn nutzen. Ich bin bekennende Chancensucherin.

Wieso ist Ihnen das wichtig?

Letztlich, weil wir das unseren Mitmenschen, den nächsten Generationen und auch uns selbst schuldig sind. Ich sage es zugespitzt: In guten Zeiten gut zu sein, das kann fast jeder. Vor allem in schwierigen Zeiten muss man intensiver, anders über Lösungen nachdenken und Handlungsoptionen suchen. Da wird es drängend und dringend. Gerade dann entsteht Neues, gerade dann gelingt es häufiger, die Kraft für echte Veränderungen aufzubringen und Tempo zu machen.

Welche positiven Veränderungen haben uns beispielsweise die letzten Krisen gebracht?

Im Kontext des Ukrainekriegs wurde neben vielem anderen auch schnell klar, dass wir die Energiewende und damit die grüne Transformation vorantreiben müssen. Oder die Pandemie mit Homeoffice und Homeschooling: Das hat uns alle in vielfacher Hinsicht gefordert. Aber es war auch ein enormer Push Richtung Digitalisierung. Viele Dinge, bei denen es immer geheißen hat, das geht nicht, sind auf einmal möglich gewesen. Das zeigt, was wir in der Lage sind, zu leisten, wenn es wirklich darauf ankommt. Wir haben so viele Möglichkeiten, so viel Wissen und Technologien wie keine Generation vor uns, um dazu beizutragen, dass morgen besser wird als heute.

Wenn man in die Wirtschaft hineinhört, ist die Stimmung auf einem Tiefpunkt. Zieht man sich selbst hinunter?

Wir als Infineon und viele andere Unternehmen krempeln jedenfalls die Ärmel hoch, weil die Situation für die Wirtschaft tatsächlich sehr fordernd ist, die Industrie ist in einer Rezession. Aber ein Blick auf die Fakten ist wichtig. Im renommierten World Competitiveness Ranking war Österreich 2020 auf Platz 16, jetzt sind wir auf Platz 20 abgefallen. Dieses Ranking listet genau auf, wo man nachbessern muss. Bei uns sind es vor allem Steuern und Bürokratie. Und wer ist auf Platz eins? Dänemark.

Das als kleines Land recht gut vergleichbar mit Österreich ist.

Genau. Es geht darum, vom Reden ins Tun zu kommen. Die Empfehlungen zur Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität Österreichs, dort, wo Handlungsbedarf ist, liegen auf dem Tisch. Es passiert auch viel, ich will das gar nicht kleinreden. In einer Zeit, in der die Industrie - und damit der wichtigste Wohlstandsmotor unseres Landes - in einer Rezession ist, muss man jedoch noch gezielter darüber nachdenken, welche von den vielen Empfehlungen den größten Hebel haben. Die müssen radikal umgesetzt werden. Natürlich ist das in einem komplexen politischen Umfeld schwierig, aber daran führt kein Weg vorbei, wenn wir uns als Land und Gesellschaft positiv entwickeln wollen.

» Wir müssen uns wohl doch zumuten, den einen oder anderen alten Zopf abzuschneiden «

Wer oder was bremst denn?

Es ist die große Aufgabe der Politik, abzuwägen, man kann es nie allen recht machen. Daher ist die Frage: Was ist wirklich wichtig für Österreich? Wir dürfen uns nicht in einem Klein-Klein verlieren. Und wir müssen uns wohl doch zumuten, den einen oder anderen alten Zopf abzuschneiden und neue zu flechten.

© ALEX HALADA / picturedesk.com ZUR PERSON

Sabine Herlitschka, 58, ist in Salzburg aufgewachsen und hat nach der Matura an der Universität für Bodenkultur in Wien Lebensmittel-und Biotechnologie studiert. Nach Tätigkeiten in der Österreichischen Forschungsförderungsgesell schaft und als Vizerektorin der Uni Graz wechselte sie zu Infineon Technologies Austria, wo sie 2014 an die Unternehmensspitze aufrückte. Sie ist auch stellvertretende Präsidentin der Industriellenvereinigung und war bis 2023 stellvertretende Vorsitzende des Rates für Forschung und Technologieentwicklung

Bei den Steuern gab es zuletzt den Entfall der kalten Progression. Das reicht Ihnen nicht?

Die Abschaffung der kalten Progression ist ein echter Meilenstein und wichtiger Schritt. Gleichzeitig liegt die Steuerquote in Österreich noch immer bei 43 Prozent. Rankings und Expert:innen, die sich damit intensiv beschäftigen, sagen, wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Das ist sicher eine zentrale Aufgabe in den kommenden Jahren: Wie können die Mittel, die wir alle gemeinsam erarbeiten, besser und wirksamer eingesetzt werden? Was ist noch zeitgemäß, und wo müssen wir ändern? Dabei ist vor allem Wirksamkeit ein wichtiges Kriterium, internationale Vergleiche sind dabei wichtige Referenzen.

Die Regierung hat in den jüngsten Krisen sehr viel Geld für Unterstützungsmaßnahmen ausgegeben. Verlernen die Unternehmer nicht auch das Unternehmen, wenn man sie so sehr umhegt?

Das sehe ich nicht. Die Investitionsprämie war höchst sinnvoll, weil sie Anreize gebracht hat, dass Unternehmen in schwierigen Zeiten Investitionen gerade auch in Hinblick auf die grüne und digitale Transformation vorziehen. Das hat geholfen, dass Österreich nach Corona besser ausgestiegen ist als andere Länder. Ebenfalls sinnvoll war der Energiekostenzuschuss, da wir von Inflation, steigenden Energiekosten und hohen Lohnabschlüssen betroffen sind. Das ist gerade für Branchen herausfordernd, die international tätig sind, im globalen Wettbewerb stehen und diese zusätzlichen Kosten nicht weitergeben können, die die Wettbewerbsfähigkeit verschlechtern. Ein positiver Impuls der Bundesregierung sind auch die 2023 im Budget verankerten nationalen Mittel im Rahmen des Europäischen Chips Acts, der die Zukunftschancen des Stärkefelds Mikroelektronik in Österreich stärkt.

Während der Kollektivverhandlungen hieß es, Österreich würde durch hohe Abschlüsse international Konkurrenzfähigkeit verlieren.

Im internationalen Vergleich braucht es attraktive Rahmenbedingungen. Ich nehme Infineon als Beispiel: Infineon hat in Österreich knapp 6.000 Beschäftigte, davon 2.500 in Forschung und Entwicklung. Wir haben letztes Jahr für Forschung und Entwicklung 672 Millionen Euro aufgewendet, zusätzlich 628 Millionen in Österreich investiert. Ein Arbeitsplatz bei Infineon Österreich führt zu drei weiteren im Umfeld, wir generieren 2,24 Milliarden Euro Wertschöpfung in Österreich. Wir investieren also hier, haben die Produktion hier, wir sind aus Österreich heraus auf einem globalen Markt tätig. Um diese positiven Effekte für Österreich erreichen zu können, braucht es ein attraktives Umfeld. Auch in puncto Lohnnebenkosten.

Ein Dauerthema von Politik und Wirtschaft ...

Ja, ein wichtiges und zugleich hochkomplexes. Es ist nötig, mit einem intelligenten Bündel an Maßnahmen auf ein Niveau zu kommen, das international konkurrenzfähig ist. Dieser Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit ist immens wichtig.

Was wären also Ihre Wünsche an die Regierung?

Entbürokratisierung. Es ist schon viel Vorarbeit geleistet worden, da muss man sich trauen, umsetzen und vielleicht auch der einen oder anderen Gruppe etwas auf die Füße steigen. Steuern: Welche Leistungen und welches Verhalten will man mit ihnen attraktivieren? Wir sind eine leistungsstarke Gesellschaft, daher muss sich Leistung auch lohnen. Und: grüne Transformation, die Hinwendung zur Nachhaltigkeit. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass der europäische "Green Deal" mit seinen anspruchsvollen Zielen nur gelingen wird, wenn europäische Unternehmen wettbewerbsstärker als ihre internationale Konkurrenz sein können. Sonst bauen wir ein "Museum", für das niemand Eintritt zahlen wird. Das gilt auch für das Lieferkettengesetz, das im Grundsatz gut ist, aber kein "Bürokratiemonster" werden darf.

Den Unternehmen geht es dabei am Ende vor allem darum, ihr Material zum richtigen Zeitpunkt im Werk zu haben?

Viele Unternehmen haben heute schon hohe Sorgfaltsanforderungen. Infineon ist ein langjähriger Teilnehmer am Global Compact der Vereinten Nationen. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact sind fest in unserer Unternehmenskultur verankert. Daher unterstützt Infineon das Ziel der EU, den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt durch die Förderung eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Verhaltens zu stärken. Wir nehmen das Thema seit Jahren ernst. Wir sind mittlerweile seit 14 Jahren im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Aber jede Regulatorik muss dazu führen, dass sie wirksam ist und Vorteile bringt und nicht nur Bürokratie schafft. Denn wenn wir neben höheren Energie-und Lohnkosten und der Teuerung auch noch deutlich mehr Administration haben, wird sich das nicht mehr ausgehen.

Manche Politiker propagieren "Klimapolitik mit Hausverstand". Man hat den Eindruck, das soll kaschieren, dass man zu wenig tut.

Ich persönlich finde Klimapolitik, getrieben von reinem Aktionismus oder Ideologie, nicht zielführend. Da entsteht oft der Effekt von "gut gemeint". Gerade in der Klimapolitik braucht es aber echte Lösungen. Unter "Hausverstand" verstehe ich, dass pragmatisch an wirksamen Lösungen gearbeitet wird. Wir haben gerade in Österreich viel technologisches Know-how. Wieder ein konkretes Beispiel: Als Infineon haben wir in Villach letztes Jahr rund neun Milliarden Chips produziert. Die sind in der Lage, in digitalen Anwendungen über ihre Lebensdauer hinweg zehn Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Das sind ungefähr 13 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen in Österreich, damit ein riesiges Potenzial. Wir tun viel, viele andere Unternehmen auch. Und ja, es gibt noch viel zu tun.