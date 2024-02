Diese Unternehmen haben die zufriedensten Kunden

Nach wie vor sind die Krisen nicht überwunden: Kriege und die hohe Inflation trübten die Kauflaune in Österreich im vergangenen Jahr ein. Umso wichtiger ist es für Unternehmen aktuell, zufriedene Kunden zu haben, die gerne wieder kommen.

"Im Jahr 2024 ist es entscheidend für Unternehmen im Handels- und Dienstleistungssektor, sich auf zufriedene Kunden, guten Service und faire Preise zu konzentrieren", weiß Henriette Wienhold von der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS). Denn eine positive Kundenerfahrung beeinflusse direkt die Markentreue.

450.000 Kundenmeinungen

Klarerweise entscheiden sich die Menschen am liebsten für Unternehmen, von denen sie wissen, dass deren Kundinnen und Kunden zufrieden sind. Um herauszufinden, welche Unternehmen in dieser Hinsicht zu den besten ihrer Branche zählen, erstellte die ÖGVS gemeinsam mit News den "Branchenmonitor 2024", das größte österreichweite Ranking in Bezug auf Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Ranking beruht auf 450.000 Meinungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu 1.986 Anbietern aus 181 Branchen.

Die Umfrage wurde online durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür wurden in Hinblick auf ihre soziodemografischen Merkmale so ausgewählt, dass sie einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbilden.

"Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der ÖGVS zu den größten und bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen", erklärt Studienleiterin Wienhold die Vorgehensweise. Ins Ranking flossen ausschließlich Urteile von Personen ein, die in den letzten drei Jahren Kunde des jeweils zu beurteilenden Unternehmen waren.

Der Kundenzufriedenheits-Score

Eine derartige Untersuchung ist wissenschaftlich komplex. Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, wurde daher der Kundenzufriedenheits-Score entwickelt. "Dieser Score wurde so konzipiert, dass er die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden kann", so Wienhold. "Dazu wurde das Thema Kundenzufriedenheit auf die ,kleinsten gemeinsamen Nenner' reduziert."

Auf Basis des Kundenzufriedenheits-Scores wurden schließlich die 300 am besten bewerteten Unternehmen gekürt. Sie dürfen den Titel "Kunden-Champions 2024" tragen. Zusätzlich wurden die "Branchen-Champions 2024" in insgesamt 181 Branchen ermittelt. Neben dem ersten Platz jeder Branche wurden noch die Top drei (ab zehn Unternehmen pro Branche) bzw. fünf (ab 15 Unternehmen pro Branche) ausgezeichnet.

Die Top 300

Dabei zeigten sich auch dieses Mal zwischen den Unternehmen und Branchen große Unterschiede. So kam das am besten bewertete Unternehmen auf einen Kundenzufriedenheits-Score von 8,7 von 10 möglichen Punkten, das schlechteste schaffte gerade einmal 5,76 Punkte.

Erneut ist heuer eine Versandapotheke das beliebteste Unternehmen. "shop-apotheke.at sicherte sich den 1. Platz und löste damit den Sieger des Vorjahres aus derselben Branche, servusapotheke.at, ab", sagt Wienhold.

Zu den beliebtesten Branchen mit der höchsten Kundenzufriedenheit zählen u. a Branchen in den Bereichen "Gesundheit", "Sport, Hobby &Freizeit","Wohnen &Leben" sowie "Reisen & Tourismus".

Auf den hintersten Plätzen landeten Personaldienstleister und Jobbörsen. Auch Paketdienste und TV-Anbieter sowie Online-Druckereien schnitten schlecht ab.

Platzierung Unternehmen Ergebnis 1 shop-apotheke.at 8,70 2 dm.at 8,56 3 dm drogerie markt 8,52 4 sonnentor.com 8,36 5 Hofer 8,30 6 booking.com 8,25 7 Müller 8,23 8 apotheke.at 8,22 9 mueller.at 8,19 10 INTERSPAR 8,18 11 oeticket.com 8,13 12 hofer-reisen.at 8,13 13 bipa.at 8,10 14 durchblicker.at 8,09 15 ST. MARTINS THERME & LODGE 8,07 16 SPAR 8,07 17 ÖAMTC 8,06 18 Radisson Blu 8,06 19 zalando.at 8,06 20 JUFA Hotels 8,05 21 fielmann 8,05 22 Fressnapf 8,04 23 EUROSPAR 8,04 24 Cineplexx 8,03 25 Hilton 8,03 26 Sport 2000 8,01 27 Radisson Hotels 8,01 28 pearle.at 7,99 29 AIDA Cruises Kreuzfahrt 7,99 30 Therme Rogner Bad Blumau 7,98 31 Falkensteiner 7,98 32 fressnapf.at 7,98 33 Deichmann 7,97 34 BIPA 7,97 35 billa.at 7,96 36 bständig | Paul Bständig 7,96 37 intersport.at 7,95 38 bstaendig.at 7,95 39 JYSK 7,94 40 Dehner 7,94 41 Lidl 7,93 42 Leberkas-Pepi 7,93 43 interspar.at 7,93 44 smythstoys.com 7,93 45 willhaben.at 7,93 46 flaconi.at 7,93 47 bellaflora 7,93 48 Action 7,92 49 ikea.com 7,92 50 Sport 2000 rent 7,91 51 Jack Wolfskin Store 7,91 52 Radatz 7,91 53 Westfield Shopping City Süd (SCS) 7,91 54 google.at/travel 7,90 55 tui.at & zooplus.at 7,90 55 Henriette Wienhold 7,90 57 ALPENTHERME GASTEIN 7,90 58 Hartlauer 7,89 59 Therme Loipersdorf 7,89 60 hartlauer.at 7,89 61 hervis.at 7,89 62 jö Karte 7,88 63 Familypark 7,88 64 Intersport Rent 7,88 65 sehen!wutscher 7,87 66 TUI Das Reisebüro 7,86 67 Interspar Restaurant 7,86 68 Orthopädisches Spital Speising GmbH 7,86 69 PAYBACK Karte 7,85 70 Smyths Toys 7,84 71 gigasport.at 7,84 72 Therme Geinberg 7,84 73 Peek & Cloppenburg 7,84 74 berg-freunde.at 7,84 75 Neuroth 7,84 76 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien 7,84 77 deichmann.com 7,84 78 Sonnentherme Lutzmannsburg 7,83 79 BAUHAUS 7,83 80 Weinwelt (INTERSPAR-Vinotheken) 7,83 81 bergzeit.at 7,82 82 TAUERN SPA ZELL AM SEE - KAPRUN 7,82 83 ÖAMTC Clubkarte 7,82 84 reifendirekt.at 7,82 85 notino.at 7,82 86 HORNBACH 7,82 87 Rituals 7,82 88 Aquapulco Bad Schallerbach 7,81 89 IKEA Family Karte 7,81 90 Wein & Co 7,81 91 Mammut 7,81 92 TUI 7,80 93 Hansaton 7,80 94 Louis 7,80 94 holidaycheck.at 7,80 96 checkfelix.com 7,79 97 ibis 7,79 98 Parktherme Bad Radkersburg 7,79 99 IKEA 7,79 100 Fischer Spiele 7,78 101 weinco.at 7,78 102 Ruefa 7,78 103 douglas.at 7,78 104 DanKüchen 7,78 105 XXXLutz Restaurant 7,77 106 AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld 7,77 107 hornbach.at 7,77 108 La pura women's health 7,76 109 tripadvisor.at 7,76 110 FELSENTHERME BAD GASTEIN 7,76 111 Intersport 7,76 112 foggis.at 7,76 113 AVITA Ressort Tatzmannsdorf 7,75 114 Das Futterhaus 7,75 114 Eni 7,75 116 Pearle 7,75 117 Hollywood Megaplex 7,74 118 Hervis Sports 7,74 119 Wiener Prater 7,74 120 Sanatorium Hera 7,74 121 Mercure 7,74 122 STARKL 7,73 123 moemax.at 7,73 124 moebelix.at 7,73 125 humanic.net 7,72 126 Österreichisches Verkehrsbüro/Ruefa 7,72 127 myprotein.at 7,72 128 Crocs 7,72 129 Privatklinik Döbling 7,72 130 zurrose.at 7,71 131 Area 47 7,71 132 Gigasport 7,71 133 Goldwelt 7,71 134 Husqvarna 7,71 135 BILLA PLUS 7,71 136 xxxlutz.at 7,71 137 MSC Kreuzfahrten 7,70 138 Lagerhaus 7,70 139 Bründl Sports 7,70 140 mömax 7,70 141 foodora.at 7,69 142 obi.at 7,69 143 wien-ticket.at 7,69 144 swarovski.com 7,69 145 atomic.com 7,69 146 JET 7,69 147 Gewußt wie 7,68 148 UNITED OPTICS 7,68 149 TUI Cruises Kreuzfahrt 7,68 150 Fossil 7,68 151 OX Steaks & Grill 7,67 152 Geox 7,67 153 Tamaris 7,67 154 Lidl Plus 7,67 155 jysk.at 7,66 156 Humanic 7,66 157 kottas.at 7,66 158 Spielwaren Heinz 7,66 159 TUI ReiseCenter 7,66 160 fossil.com 7,66 161 auto-doc.at 7,66 162 vamida.at 7,66 163 Douglas 7,66 164 baldur-garten.at 7,65 165 hagebaumarkt 7,65 166 Austria Trend 7,65 167 LeBurger 7,65 168 XXXLutz 7,65 169 viennaticket.at 7,65 170 imm-muenze.at 7,65 171 cartier.com 7,65 172 AREA 47 Wasserpark Ötztal 7,65 173 muki Toys 7,65 174 Thermal Römerbad - Bad Kleinkirchheim 7,64 175 nu3.at 7,64 176 wutscher.com 7,64 177 Therme Laa 7,64 178 KTM 7,64 179 Motel One 7,64 180 fielmann.at 7,64 181 baby-walz.at 7,64 182 Heindl Bandagist 7,64 183 hunkemoller.at 7,64 184 peek-cloppenburg.at 7,64 185 Müller Premium-Kundenkarte 7,63 186 skyscanner.at 7,63 187 Alpenseebad Mondsee 7,63 188 hm.com 7,63 189 l'Osteria 7,63 190 Sun & Beauty 7,63 191 GRUBER-reisen 7,63 192 pandora.net 7,62 193 bellaflora.at 7,62 194 Betten Reiter 7,62 195 restplatzboerse.at 7,62 196 Restplatzbörse 7,62 197 MyMcDonald's 7,62 198 Timberland 7,62 199 aboutyou.at 7,62 200 baby-walz 7,62 201 trivago.at 7,62 202 bauhaus.at 7,62 203 IKEA Restaurant 7,62 204 Reiters Resort Thermalbad 7,61 204 UNIQA 7,61 206 Feichtinger 7,61 207 Styrassic Park 7,61 208 autoscout24.at 7,61 209 zgonc.at 7,61 210 Vapiano 7,61 211 Dieselkino 7,61 212 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien Betriebsgesellschaft m.b.H 7,61 213 sport-conrad.com 7,60 214 muenzeoesterreich.at 7,60 215 OBI 7,60 216 H&M 7,60 217 ERLEBNIS-THERME AMADÉ 7,60 218 Der Wilde Berg Mautern 7,60 219 My indigo 7,60 220 Wiesbauer bistro & shop 7,60 221 NH Hotel 7,59 222 Skechers 7,59 223 dorotheum-juwelier.com 7,59 224 bodycult.at 7,59 225 ARCOTEL Hotels 7,59 226 theproteinworks.com 7,59 227 Rudolfinerhaus 7,59 228 dehner.at 7,59 229 Levi's 7,59 230 C&A Kids Store 7,58 231 philoro.at 7,58 232 Wild & Erlebnispark Ferleiten 7,58 233 Küchenwelten der Miele-Center 7,58 234 St. Josef Krankenhaus GmbH 7,58 235 Costa Kreuzfahrten 7,58 236 Erlebnistherme Zillertal 7,58 237 blue-tomato.com 7,58 238 DERTOUR 7,57 239 ticket.at 7,57 240 Meiers Weltreisen 7,57 241 Vom Fass 7,57 242 Ducati 7,57 243 finya.at 7,56 244 fotokoeberl.at 7,56 245 Star Movie 7,56 246 mytoys.de 7,56 247 Akakiko 7,56 248 servusapotheke.at 7,56 249 GRIMMING THERME 7,56 250 decathlon.at 7,56 251 Depot 7,56 252 Best Western 7,55 253 medistore.at 7,55 254 Moorheilbad Harbach Betrieb GmbH und Co KG 7,55 255 check24.at 7,55 256 Swing Kitchen 7,55 257 lieferando.at 7,54 258 C&A 7,54 259 Nemetz Fleisch 7,54 260 Kastner & Öhler 7,54 261 shop.biotechusa.at 7,54 262 ktm-bikes-online.at 7,54 263 Nordsee 7,54 264 bettenreiter.at 7,54 265 Suzuki 7,53 266 lidl-reisen.at 7,53 267 Kärnten Therme 7,53 268 Shoe4You 7,53 269 intimissimi.com 7,53 270 Hervisrent 7,53 271 Westfield Donauzentrum 7,53 272 ernstings-family.at 7,53 273 zu den 3 goldenen Kugeln 7,53 274 haustierkost.at 7,52 274 digitalcameragraz.at 7,52 276 zara.com 7,52 277 Royal Caribbean Kreuzfahrt 7,52 278 FTI 7,52 279 Babyone 7,52 280 reformstark 7,52 281 Ara 7,52 282 hundefutterspezialist.at 7,52 283 Triumph 7,52 284 Therme Wien 7,52 285 frostfutter.de 7,51 286 Thomas Sabo Shop 7,51 287 Marionnaud 7,51 288 Sanitätshaus Ortho-Aktiv 7,51 289 kika Restaurant 7,51 290 hundefeinkostladen.at 7,51 291 expedia.at 7,51 292 Ortoproban 7,51 293 denn's Biomarkt 7,51 294 Krugs Sonnenstudio 7,51 295 dynafit.com 7,51 296 Hunkemöller 7,50 297 IKUNA Naturresort Naturerlebnispark 7,50 298 FANTASIANA Erlebnispark Straßwalchen 7,50 299 Nanu Nana 7,50 300 Thalia Bonuscard 7,50