Inhaltsverzeichnis

Selbstständigkeit: Definition

Beruflich selbstständig zu arbeiten, bedeutet eine selbstbestimmte Form der Erwerbstätigkeit. Selbstständige tragen das unternehmerische Risiko ihrer Arbeit selbst und regeln auch die Modalitäten (wie, wann, wo, wie viel, etc.) selbst.

Selbstständigkeit wird oft als "befreiender Schritt" aus allen Vorschriften und Regeln, die eine Tätigkeit in einem Unternehmen mit sich bringt, empfunden. Dafür ist sie auch mit einem höheren Risiko verbunden.

Selbstständig machen: Die ersten Schritte

Als allererstes braucht es natürlich eine Geschäftsidee. Also was will man überhaupt "anbieten", womit will man sich selbstständig machen und Geld verdienen? Ist diese Idee gefunden, empfiehlt es sich, im nächsten Schritt genauer zu überlegen, ob es dafür Bedarf gibt und wie groß dieser ist. Außerdem: Wer soll die Zielgruppe sein, wo will ich meine Produkte/Dienste anbieten und welche Kosten kommen auf mich zu?

Ist all dies gründlich überlegt, erstellt man einen Businessplan. Hier werden alle Aspekte von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und die Umsetzbarkeit sowie Rentabilität herausgearbeitet. Der Businessplan dient in der weiteren Umsetzung als Leitfaden und später als Controlling-Instrument. Er ist also immens wichtig und man sollte sich dafür wirklich Zeit nehmen. Ein Teil davon ist neben einer Markt- und Risikoanlyse auch ein detaillierter Finanzplan.

© Elke Mayr Ein Businessplan dient als Leitfaden für den Gang in die Selbstständigkeit.

Steht der Businessplan, muss noch die ideale Rechtsform für das eigene Unternehmen gefunden werden. Möglich ist:

Einzelunternehmen (die am häufigsten gewählte Form in Österreich)

Personengesellschaften

Kapitalgesellschaften

Mischformen

Erst wenn dies alles steht, meldet man das eigene Gewerbe (verschiedene Arten siehe Kapitel Arten der Selbstständigkeit) an und informiert das Finanzamt über die Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeiten.