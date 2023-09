Inhaltsverzeichnis

Inhalte eines psychologischen Studiums sind die Grundlagen der Psychologie mit Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, Gesundheitspsychologie oder Arbeits- und Organisationspsychologie. Weiters die kognitiven sowie biologischen Grundlagen, die die Basis für das menschliche Erleben und Verhalten bilden, sowie Grundkenntnisse und Kompetenzen in psychologischer Diagnostik. Statistik, Biologische Psychologie sowie Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie sind weitere Themengebiete.

Das Studium soll Absolventen und Absolventinnen darin befähigen, die grundlegenden Zusammenhänge der wissenschaftlichen Psychologie zu überblicken und kritisch zu beurteilen. Das Studium vermittelt ein breites natur-, human- und sozialwissenschaftliches Basiswissen sowie die Fähigkeit, psychologische Arbeits- und Forschungsmethoden angemessen einzusetzen und zu bewerten. Psychologische Problemstellungen werden als solche erkannt und wissenschaftliche Lösungsansätze entwickelt.

Beispielhafte Inhalte im Psychologie-Studium sind:

Um an einer österreichischen staatlichen Universität Psychologie studieren zu können, muss ein Reifenprüfungszeugnis vorgewiesen werden (Matura oder ausländisches Äquivalent). Alternativ dazu kann die Hochschulreife auch mit der Studienberechtigungsprüfung oder Berufsreifeprüfung erlangt werden. Gegebenenfalls ist eine beglaubige Übersetzung notwendig. Darüber hinaus muss man eine zentrale Aufnahmeprüfung bestehen. Für diese muss man sich frühzeitig an der Universität seiner Wahl registrieren.

Weitere Voraussetzungen für das Bachelorstudium sind Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 spätestens bei der Zulassung zum ordentlichen Studium, teilweise auch ein Nachweis von Latein-, Englisch- und Biologiekenntnissen. Für das Masterstudium muss ein erfolgreich absolviertes Psychologie-Bachelorstudium oder ein Äquivalent dazu nachgewiesen werden.

Auch gewisse persönliche Voraussetzungen sollte der/die Studierende mitbringen. Dazu gehören Empathie, Verständnis, Belastbarkeit, analytische Fähigkeiten, die Fähigkeit zum logischen Denken sowie eine gewisse Zahlenaffinität und keine Scheu vor Statistik.

Ebenso gefragte Studienrichtungen im Überblick:

• Biologie

• Mechatronik

Wo kann ich Psychologie studieren?

Die staatlichen Universitäten in Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt bieten ein Psychologie-Studium an. Darüber hinaus kann man auch an einigen Privatuniversitäten in Österreich sowie über Fernstudienanbieter Psychologie studieren. Eine Liste sämtlicher Angebote für das Psychologie-Studium finden Sie hier.

Wie läuft das Aufnahmeverfahren ab?

Wer an einer staatlichen Hochschule Psychologie studieren will, muss ein Aufnahmeverfahren durchlaufen. Um an diesem teilzunehmen, muss man sich innerhalb bestimmter Fristen an der gewünschten Hochschule registrieren. Die genauen Termine finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Hochschule:

Die Registrierung kann bereits während der letzten Schulstufe erfolgen, das Reifeprüfungszeugnis ist sodann nach Erhalt hochzuladen. Ebenso für die Anmeldung notwendig sind ein Reisepass oder Personalausweis sowie allfällige weitere erforderliche Nachweise. Das Aufnahmeverfahren findet einmal pro Studienjahr (vor dem Wintersemester) statt und ist für zwei Semester gültig.