Die wichtigste Voraussetzung ist - so wie bei jedem Studium - das Interesse für den Themenbereich. Da beim Biologiestudium ein Schwerpunkt auf die Forschung gelegt wird, sollten sich Studierende auch gerne abseits der Theorie bewegen. Wer sich darüber hinaus gerne mit komplexen Zusammenhängen beschäftigt und eine von Genauigkeit geprägte Arbeitsweise mitbringt, ist in diesem Studium gut aufgehoben.

Solide Vorkenntnisse in den Bereichen Chemie und Physik sind, ebenso wie ein grundlegendes Verständnis für Mathematik, von Vorteil. Auch bedenken sollte man, dass die Statistik und die Informationsverarbeitung einen fixen Platz im Biologiestudium einnehmen. Um zum Bachelorstudium zugelassen zu werden, muss man die allgemeine Hochschulreife aufweisen und - bei den meisten der Ausbildungsstätten - ein Aufnahmeverfahren bestehen. Voraussetzung für das Masterstudium ist der Abschluss eines thematisch vergleichbaren Bachelorstudiengangs.

So viel verdient man als ...

• Genetiker

• Paläontologe

• Ernährungsberater

Wo kann ich Biologie studieren?

Wer Biologie studieren will, hat die Qual der Wahl, wobei die meisten Ausbildungsstätten - mit einigen wenigen Ausnahmen - das Studium ausschließlich in Vollzeit anbieten. An folgenden Universitäten kann man Biologie im Vollzeitmodus studieren:

Wer den Master oder den MBA in Biologie berufsbegleitend bzw. via Fernstudium machen will, kann dies hier tun: