Die Ehe von Prinzessin Diana und Prinz Charles war keine leichte. Ein Insider erzählte nun im Rahmen einer Dokumentation, dass das ewige Traumpaar unter den Royals auch unmittelbar vor der Hochzeit einmal ordentlich aneinandergeraten ist.

Dass die Ehe zwischen Prinzessin Diana und Prinz Charles unter keinem guten Stern stand, wusste man spätestens Ende 1992, als im britischen Unterhaus die offizielle Trennung der beiden bekanntgegeben worden war. Die Jahre davor waren schon geprägt von zahlreichen Gerüchten, und der Tatsache, dass die beiden einander aus den Augen verloren hätten.

Nicht zuletzt der Gesundheitszustand der Prinzessin, Diana litt unter Bulimie und Depressionen, war ein Zeugnis dessen, dass die royale Ehe in den späten 80er Jahren in die Zielgerade gebogen war.

Insider erinnert sich

In einer aktuellen Dokumentation namens "Charles an Di: The Truth Behind Their Wedding" ("Charles und Di: Die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit") berichtet nun der Insider und Journalist John Edwards, dass sich das royale Paar schon kurz vor der Hochzeit ordentlich in den Haaren gelegen sein soll.

Niemand geringerer als Diana selbst soll ihm vom Vorfall berichtet haben. Auf einer Garten-Party im Buckingham Palast sei sie damals direkt auf ihn zugekommen und hätte ihm erzählt, dass es einen "terrible row" ("Schrecklichen Krach") zwischen ihr und Charles gegeben hätte.

Der Grund für den Streit

Aber was war der Grund? Darüber lässt sich heute nur mutmaßen: Unter vorgehaltener Hand soll die damals angehende Prinzessin dem Journalisten gesagt haben, dass es im Streit um den Junggesellenabschied von Charles ging. Was die Ursache für den Streit im Detail war, das könnte nur noch Prinz Charles beantworten.

Fest steht jedenfalls, dass der nächste Streit womöglich nicht lange auf sich warten ließ. Nach dem Gespräch mit Diana ist Edwards Geschichte dazu tags darauf im "Daily Mirror" erschienen und Charles sauer auf seine zukünftige Ehefrau. Auch wenn diese konkreten Differenzen letztlich beiseite gelegt werden konnten, zeigt die Geschichte dennoch, dass getrennte Wege für die beiden letztendlich die bessere Entscheidung war.

Das Leben hinter den Palastmauern

Aus den Jahren 1992 und 1993 gibt es Tonaufnahmen, in denen Diana von ihrem Leben hinter den Palastmauern spricht. Über ihre Beziehung zur Queen und zu ihrem damaligen Ex-Mann Prinz Charles. Der Biograf Andrew Morton schrieb auch anhand dieser Aufnahmen das Buch "Diana: Ihre wahre Geschichte"*

