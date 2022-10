Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein/eine Physiotherapeut:in?

Physiotherapeuten betreuen Patient:innen in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Sportvereinen. Oft haben die Patient:innen starke körperliche Schmerzen. Diese Schmerzen können durch Unfälle, altersbedingt oder aufgrund einer Behinderung auftreten. Sie versuchen, Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit ihrer Patient:innen zu verbessern. Hierfür stehen verschiedene Therapien zur Wahl: Eine aktive Bewegungstherapie gehört genauso wie Massagen oder Wärmetherapien zu ihrem Behandlungskonzept. Die Behandlung der Menschen fängt oft erst in der Klinik oder Praxis an. Den Leidtragenden wird unter anderem beigebracht, wie diese im Alltag Lasten anheben sollen und welche Hilfsmittel geeignet sind.

Passt der Beruf zu mir?

In der Ausbildung zum/zur Physiotherapeut:in wird viel über Anatomie und unterschiedliche Therapieformen gelehrt. Neben diesem Fachwissen benötigen die Fachkräfte auch Softskills. Oft fehlen genau diese am Anfang der Ausbildung und die Schüler/Schülerinnen eignen sie sich erst im späteren Verlauf ihres Arbeitslebens an. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die angehenden Physiotherapeuten gerne mit Menschen arbeiten wollen und keine Berührungsängste haben. Ein gewisses Interesse an Sport und einem gesunden Lebensstil gehört auch zu dem Beruf. Ergänzt werden diese Eigenschaften laut ams.at durch folgende Anforderungen:

Genaues Arbeiten

Verantwortungsbewusstsein

Freude mit Menschen zu arbeiten

Genauigkeit

Sorgfalt

Geduld

Anhand dieser Skills lässt sich einschätzen, ob der Beruf für einen selbst passend sein könnte.

Physiotherapeut:in: Einsatzbereiche

Im Berufsalltag arbeiten die Physiotherapeuten häufig in Krankenhäusern, Arztpraxen oder bei Sportmannschaften. Dort finden sich die benötigten Arbeitswerkzeuge, um die Schmerzen des Patient:innen zu lindern. Die Möglichkeit sich selbstständig zu machen ist für viele attraktiv. Nach der Ausbildung können viele Fortbildungen gemacht werden. Unter anderem kann ein Studium absolviert werden, welches zum Arbeiten als Dozent:in berechtigt.

Ausbildung

Um den Beruf des Physiotherapeuten lernen zu können, ist eine Matura oder Studienberechtigungsprüfung Voraussetzung. Die Ausbildung findet in Österreich an Hochschulen statt. Das Studium Physiotherapie endet nach 6 Semestern, also 3 Jahre und mit dem Abschluss als Bachelor der Naturwissenschaften.

Während des Physiotherapie Studiums werden der Aufbau und die Funktion des Bewegungsapparats, verschiedene Therapieformen und sportwissenschaftliche Gedanken gelehrt. Unter anderem zählen folgende Schwerpunkte zu den Studieninhalten:

Grundlagen im Bereich Physiologie

Anatomie

Patientenmanagement

Schmerzphysiologie und Schmerztherapie

biomedizinische Statistik

Medien und Technologien in der Physiotherapie

Häufig wird bereits im zweiten Semester ergänzend zu dem theoretischen Wissen ein Praktikum absolviert. Für das notwendige Anwenderwissen ist der praktische Teil sehr wichtig, weshalb die Fachhochschulen hier oft zwei Praktika empfehlen. Im letzten Semester schreiben die Studenten Ihre Bachelorarbeit und bereiten sich auf die Bachelorprüfung vor. Nun muss nur noch die gesundheitliche Eignung des Studenten überprüft werden. Sollte es hier zu keinen Unstimmigkeiten kommen, dürfen die jungen Physiotherapeuten als solche arbeiten.