Stets außergewöhnlich, immer zu allem bereit. Philipp Hochmair hat sich als vielseitige Bühnenfigur einen Namen gemacht. In Situation, wo andere vielleicht verzweifeln würden, geht er ganz im Gegenteil eher auf. Sogar seine Leseschwäche hat der gebürtige Wiener zu einer seiner Stärken gemacht.

Frühes Kennenlernen mit dem Theater

Philipp Hochmair wurde am 16. Oktober 1973 in Wien als Sohn einer Pulmologin und eines Ingenieurs geboren. Da seine Mutter nebenbei auch als Theaterärztin arbeitete, kam Hochmair bereits früh mit Bühnen in Berührung. Er begleitete bereits in jungen Jahren seine Mutter ins Burgtheater oder in die Staatsoper.

Fand er schon damals die Schauspielerei faszinierend, kam das wirkliche Erweckungserlebnis aber später - als eine Lehrerin in die Klasse fragte, ob jemand in der Lage wäre, eine Ballade aufzusagen. Der junge Hochmair konnte es. Er hatte zuvor, weil ihm der Text einfach so gefiel, Goethes "Totentanz" einstudiert. So sprang er im Klassenzimmer auf den Tisch und begann den Text aufzusagen. Der Süddeutschen Zeitung erzählte Hochmair in einem Interview, dass er in diesem Moment realisierte, dass er auf diese Art und Weise Menschen in seinen Bann ziehen konnte.

Sein Talent, mit seiner Schauspielerei und seiner Präsenz andere zu begeistern, verfolgte Hochmair in den darauffolgenden Jahren immer mehr. Von 1993 bis 1997 studierte er unter anderem bei Klaus Maria Brandauer und Artak Grigorjan Schauspiel am Max Reinhardt Seminar in Wien sowie in Paris am Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

» Brandauer war kein klassischer Pädagoge, aber für mich der beste Lehrer «

Seine Lehrjahre bei Brandauer gehören zu den Höhepunkten seines Lebens. "Er wählte mich aus, die Hauptrolle in Felix Mitterers Theaterstück 'Das Spiel im Berg' zu spielen. Das war meine erste Rolle, und es war unglaublich toll, unter Brandauers Regie sieben Sommer lang im Salzbergwerk in Altaussee aufzutreten", schwärmt Hochmair im News-Interview. Brandauer sei "ein sehr harter Lehrmeister" gewesen, erinnert er sich. "Er war kein klassischer Pädagoge, aber für mich der beste Lehrer. Ein Vulkan an Inspiration, an Lebendigkeit, an Witz und gleichzeitig von einer Härte", so Hochmair. Seinen Schülern habe er "einen Spiegel vorgehalten und "uns beinhart mit unseren Schwachpunkten konfrontiert", womit viele nicht umgehen konnten und noch vor Ende des ersten Jahres aufgaben.

Von der Theaterbühne auf die Kinoleinwand

Erste Engagements führten Philipp Hochmair danach zum Schauspielhaus Hamburg, an das Staatstheater Hannover sowie an die Volksbühne Berlin und zum Schauspielhaus Zürich. Von 2003 bis 2009 war er Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater und wurde sogar in dessen Ehrengalerie aufgenommen. Von 2009 bis 2014 gehörte er dem Ensemble des Hamburger Thalia Theaters an. Seither bevorzugt er es allerdings, freier zu arbeiten. "Im Ensemble zu arbeiten ist etwas sehr Schönes, aber auch etwas sehr Geschlossenes. Es ist auch eine Parallelwelt. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Wind da durchgeht, und wie ordentlich und brav man da eigentlich sein muss", erklärte er gegenüber der Tageszeitung "Die Presse", warum er mittlerweile in keinem Ensemble mehr tätig ist - neben seinem Wunsch, mehr für das Kino zu arbeiten.

» Mit Routine kann ich wenig anfangen «

Generell gilt Hochmair selbst in der Kunstszene als Freigeist. Oder wie ihn "Der Standard" bezeichnet: als "Raver der Hochkultur". Er ist bekannt dafür, dass ihn schwierige Umstände wie Unwetter oder Kurzschlüsse bei seinen Performances eher animieren: "Extremsituationen finde ich immer aufregend und inspirierend, mit Routine kann ich wenig anfangen", so Hochmair in einem profil-Interview.

Im Film und Fernsehen war Hochmair schon seit Beginn seiner Schauspielkarriere zu sehen, wie etwa in Oliver Hirschbiegls viel beachtetem "Das Experiment" oder in "Die Manns - Ein Jahrhundertroman" von Heinrich Breloer. Für seine von Kritikern gelobte Darstellung der männlichen Hauptrolle in "Kater" von Händl Klaus erhielt er 2017 den Schauspielerpreis auf der Diagonale in Graz. International startete Hochmair mit der Produktion "Candelaria" von J.H. Hinestroza durch.

TV-Erfolg mit "Vorstadtweiber" und "Blind ermittelt"

Große kommerzielle Bekanntheit erreichte Philipp Hochmair allerdings mit seiner Rolle in der ORF-Serie "Vorstadtweiber". Von 2015 bis 2021 verkörperte er darin Joachim Schnitzler, einen zynischen, homosexuellen Politiker, der letztlich verrückt wird.

© ORF/MR Film Philipp Hochmair als Politiker Joachim Schnitzler in der ORF-Serie "Vorstadtweiber"

Im Jahr 2018 erhielt er ein eigenes Format mit der Krimireihe "Blind ermittelt" mit bislang neun Filmen, in der er als blinder Sonderermittler die Wiener Polizei unterstützt. Für diese Rolle gewann er 2019 den Österreichischen Fernsehpreis ROMY. Im ZDF-Historienfilm "Die Wannseekonferenz" aus dem Jahr 2022 glänzt Philipp Hochmair in der Figur des SS-Obergruppenführers Reinhard Heydrich, des Leiters der Wannseekonferenz. Für seine herausragende schauspielerische Leistung erhielt er dafür April 2022 zum zweiten Mal eine ROMY in der Kategorie Kino/TV-Film und wurde im April 2023 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.