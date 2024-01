Andere würden Trübsal blasen, doch Oliver Pocher schlägt aus der - von seiner Seite unfreiwilligen - Trennung von seiner zweiten Ehefrau Amira Kapital. Der Comedian, der sich mit Vorliebe über Prominente, die ihr Privatleben an die Öffentlichkeit tragen, auslässt, tut nun genau das. Er vermarktet sich selbst als "Der Liebeskasper", seine im Jänner 2024 gestartete gleichnamige Tour ist vielerorts längst ausverkauft und kommt bei den Besucher:innen der ersten Stationen gut an.

Doch wie wurde Oliver Pocher überhaupt zu dem, der er heute ist? Wie wurde aus dem gelernten Versicherungskaufmann einer der bekanntesten Comedians Deutschlands?

Oliver Pocher, Zeuge Jehovas aus Hannover

Geboren wurde er am 18. Februar 1978 in Hannover als Sohn des Finanzbuchhalters Gerhard Pocher und der Versicherungskauffrau Jutta Pocher. Zusammen mit seiner Schwester Susanne wuchs er im nahe gelegenen Isernhagen-Altwarmbüchen auf. Während man Papa Pocher ebenfalls aus TV-Sendungen kennt, halten sich die beiden Pocher-Frauen konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

Die Pochers sind bekennende Zeugen Jehovas, Oliver selbst war bis zu seinem 18. Geburtstag Mitglied, trat dann aber aus, "weil Geschlechtsverkehr und andere Sachen spannender waren als von Haus zu Haus gehen", erzählte er einst in der ProSieben-Show "Global Gladiators" seinen Mitstreitern. Dort gestand er auch, dass er in seiner Kindheit unter den strengen Regeln der Religionsgemeinschaft gelitten haben. Ein "traumatisches Erlebnis" sei der Verlust seines besten Freundes gewesen. Da dessen Eltern von der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, durfte er ihn von einem Tag auf den anderen nicht mehr sehen. "Leute, die einen Halt brauchen oder im Leben Angst haben, glauben dadurch in irgendeiner Art und Weise eine Erlösung zu finden. Aber für mich ist das nichts", fasst er seine heutigen Meinung über die Zeugen Jehovas zusammen.

© IMAGO / Horst Galuschka Oliver Pocher mit seinem Vater Gerhard

Schon in der Schule kristallisierte sich Oliver Pochers komödiantisches Talent heraus, er war der personifizierte Klassenclown. Nach dem Realschulabschluss absolvierte der Comedian eine dreijährige Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Während der Lehrzeit trat Pocher als DJ in Discos und auf Familienfesten auf. Auch bei diversen Radiosendern war er tätig.

Von Hans Meiser zu VIVA

Seinen ersten TV-Auftritt hatte Oliver Pocher im Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer. Fünf Minuten lang durfte er dort sein komödiantisches Talent unter Beweis stellen, wurde vom Publikum aber ausgepfiffen. Ein Jahr später, im September 1999, suchte der im Oktober 2023 verstorbene Hans Meiser in seiner Talkshow einen Gastmoderator für die VIVA-Sendung "Interaktiv". Pocher konnte sich durchsetzen und wurde schließlich vom Musiksender fest angestellt.

© IMAGO / Hoffmann 1999: Oliver Pocher zu Beginn seiner Karriere als VIVA-Moderator

Neben diversen Sendungen auf VIVA versuchte sich Oliver Pocher auch als Schauspieler, ab Mai 2002 war er in der ARD-Serie "Sternenfänger" zu sehen. Von 2003 bis 2006 moderierte er "Rent a Pocher" auf ProSieben und startete in der Zeit auch seine Karriere als Stand-Up-Comedian. Im Jahr 2005 gewann er einen Comet in der Kategorie "Live-Comedy".

Es ging weiter Schlag auf Schlag. Zur Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland moderierte der begeisterte Fußballfan nicht nur die Sendung "Pochers WM-Countdown" sondern steuerte auch die offizielle DFB-Hymne "Schwarz und weiß" bei. Im Film "Vollidiot" Nach dem gleichnamigen Roman von Tommy Jaud spielte Pocher im Jahr 2007 die Hauptrolle. Im selben Jahr wechselte er zur ARD, wo er zusammen mit Harald Schmidt rund eineinhalb Jahre lang die Late-Night-Show "Schmidt & Pocher" präsentierte. Von 2009 bis 2011 hatte Pocher eine eigene wöchentliche Late-Night-Show bei Sat.1.

Seit etlichen Jahren moderiert Oliver Pocher diverse Sendungen bei RTL, unter anderem "5 gegen Jauch" oder "Alle auf den Kleinen". Im Jahr 2019 nahm er an der 12. Staffel von "Let's Dance" teil und schaffte es auf den 7. Platz. Es folgten weitere Shows wie "Pocher - gefährlich ehrlich!" oder "Pocher & Papa auf Reisen".