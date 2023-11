Florian Silbereisen produziert moderne Schlager der Superlative, seine blonde Mähne flattert regelmäßig am "Traumschiff" oder als Moderator großer Musikshows über die Fernsehbildschirme und sein Privatleben füllt die Titelseiten der Klatschblätter: Florian Silbereisen ist Ikone des Schlagers, Showmaster mit Extravaganz und trotzdem abseits von Ruhm und Glanz doch bodenständig geblieben - oder in den Bergen unterwegs.

Früh übt sich bekanntlich - so auch bei Florian Silbereisen, der schon als kleiner Bub mit seiner Steirischen Harmonika auf der Bühne auftritt. Silbereisen stellt sich als Goldjunge heraus: Mit neun Jahren unterschreibt er seinen ersten Plattenvertrag, veröffentlicht sein erstes Album und tritt außerdem zum ersten Mal im Fernsehen auf.

Seine Eltern, Helga und Franz, fördern Silbereisen von klein auf. Neben der Tatsache, dass er vier ältere Geschwister, zwei Schwestern und zwei Brüder, hat, ist über die Familie insgesamt aber wenig bekannt, was auch Silbereisens ausdrücklicher Wunsch ist.

Dem "Musikantenstadl" bringt der junge Florian Silbereisen mit seinem Auftritt 1991 frischen Wind - generell wird er im Verlauf seiner Karriere zeigen wollen, dass Schlager zu Unrecht ein veraltetes, verstaubtes Image hat. 1996 erscheint das Debütalbum "Lustig samma". Und dann geht es Schlag auf Schlag - oder Schlager auf Schlager - für Silbereisen: 1998 qualifiziert sich dieser mit "Der Bär ist los" für den Vorentscheid zum "Grand Prix der Volksmusik". Der Durchbruch im gesamten deutschsprachigen Raum gelingt ihm schließlich mit einem Auftritt in Carmen Nebels "Feste der Volksmusik" 1999.

Florian Silbereisen in der Prime Time

Florian Silbereisen ist ambitioniert, stets gut frisiert und motiviert: Ziel ist es, nicht nur im Musikbusiness Fuß fassen, sondern in erster Linie eines zu tun: zu unterhalten. 2002 bekommt er im MDR mit "Mit Florian, Hut und Wanderstock" seine eigene Fernsehsendung. Seit 2004 moderiert er zudem als Nachfolger von Carmen Nebel die "Feste der Volksmusik". Mit 22 Jahren ist Florian Silbereisen damit der jüngste Moderator einer Samstagabendshow in Europa.

Let me entertain you: Der Showmaster

Die Erwartungen an Florian Silbereisen sind hoch: Er soll nicht nur moderieren und Stars ankündigen, sondern selbst singen, tanzen und die unterschiedlichsten Instrumente spielen. Silbereisen zeichnet sich durch sein Talent zum Unterhalten aus - er macht selbst Stunts und kann durch seine guten Beziehungen zu anderen Schlager- und Volksmusik-Stars mit einer Gästeliste aufwarten, die Persönlichkeiten wie Nina Hagen, Hape Kerkeling oder Prinzessin Märtha Louise von Norwegen umfasst.

© IMAGO/Sven Simon Florian Silbereisen, der geborene Entertainer

Silbereisen und Klubbb3

Silbereisen erfüllt sich 2016 einen Traum, indem er gemeinsam mit seinem niederländischen Kollegen Jan Smit und seinem belgischen Kollegen Christoff die länderübergreifende Band KLUBBB3 gründet. Mit ihrem Album "Vorsicht unzensiert!" wollen die drei "puren Schlager ohne Kompromisse" produzieren, der die Menschen zum Mitsingen und -feiern animieren soll. Was zuerst reiner Spaß ist, entpuppt sich als Kassenschlager und Überraschungserfolg: Schon in der ersten Woche erobert die Schlagerband in fünf Ländern die Charts. Klubbb3 löste sich 2018 nach mehreren abgesagten Konzerten und Gerüchten um Krankheitsfälle ohne Kommentar auf.

Mehr als nur Schlager

Auch außerhalb seiner Fernsehshows zeigt sich Florian Silbereisen vielseitig: 2005 dreht er seinen ersten Spielfilm ("König der Herzen"). 2006 übernimmt er die männliche Hauptrolle im deutschsprachigen Musical "Elisabeth" im Stuttgarter Apollo-Theater. Silbereisen sitzt 2022 außerdem als Juror in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", wo er gemeinsam mit Ilse DeLange und Toby Gad neue Gesangstalente unter die Lupe nimmt und coacht.

© imago images/Eventpress 2006: Florian Silbereisen mit seiner damaligen Freundin Michaela Strobl

Florian Silbereisen ist es gelungen, den Beruf des klassischen Showmasters neu zu beleben. Das sah auch Showmaster-Urgestein Rudi Carrell so. Im Jahr 2004 erklärte er nach Silbereisens Premiere als Moderator einer Samstagabendshow: "Eigentlich hatte ich schon geglaubt, mein Beruf ist ausgestorben, aber der Florian macht wieder Mut."

Florian Silbereisen definiert seinen Beruf in einem Interview mit dem "Südkurier" wie folgt: "Ein Showmaster kündigt Unterhaltung nicht nur an, ein Showmaster sorgt selbst immer wieder für Unterhaltung - in seinen Shows und außerhalb seiner Shows."