Nikolaus Habjan: Keine Grenzen, auch nach oben

Steckbrief Nikolaus Habjan

Nikolaus Habjan Geboren am: 24. September 1987 in Graz

Wien Ausbildung: Studium Musiktheaterregie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw)

Studium Musiktheaterregie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) Beruf: Regisseur, Puppenbauer, Puppenspieler, Kunstpfeifer

Um mit dem Regisseur, Puppenbauer, Puppenspieler und weltmarktführenden Kunstpfeifer Nikolaus Habjan in ein längeres Berufsgespräch zu treten, muss man sich in den Zeitfenstern eines Vielgefragten zurechtfinden. Telefonisch muss es sein, denn Habjan, der Regisseur, steht in den Endproben zu Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt". Damit enden vier unschätzbare Praxisjahre als Hausregisseur in Dortmund: "Entführung aus dem Serail" hat er hier gefertigt, "Tosca", eine "Zauberflöte", die in ihrer euphorisierenden Spiellust Publikum und Kritik von den Sitzen hob, jetzt folgt der Offenbach. Dazwischen hat ihn die immer bessere Nachrede an erste Häuser in Berlin und Dresden getragen. Und jetzt geht es bis zum Jahresende wieder heim nach Wien.

Schuberts Liederzyklus "Die schöne Müllerin", mit dem Bariton Florian Boesch, der Musikgruppe Franui und Habjans Puppenuniversum für die Berliner Staatsoper visualisiert, erreicht am 23. November das Museumsquartier, wo das Theater an der Wien bis zur Wiederbespielbarkeit des Haupthauses Logis nimmt.

Dann das Puppenspiel "F. Zawrel, sozial und erbbiologisch minderwertig", am 7.12. in der "Josefstadt". Habjan hat es 2012 mit einem charismatischen Überlebenden der Nazi-Kindereuthanasieklinik Spiegelgrund für das winzige Schubert-Theater in Wien 9 entworfen. Heute durcheilt es als ewigjunges Manifest des Widerstehens und Überlebens den Sprachraum.

© Ricardo Herrgott/News Gesamtkünstler Nikolaus Habjan, geboren am 17. Jänner 1984 in Graz