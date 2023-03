Inhaltsverzeichnis

Volksoper Wien Steckbrief Eröffnet am 14. Dezember 1898

14. Dezember 1898 Architekten: Alexander Graf, Franz Freiherr von Krauß

Alexander Graf, Franz Freiherr von Krauß Bauherr: Kaiser-Jubiläums-Stadttheater-Verein

Kaiser-Jubiläums-Stadttheater-Verein Direktorin: Lotte de Beer

Lotte de Beer Adresse: Währinger Straße 78, 1090 Wien

Währinger Straße 78, 1090 Wien Saison: September bis Juni

September bis Juni Plätze: 1.261 Sitzplätze, 72 Stehplätze, 2 Rollstuhl- und 2 Begleitplätze (bis zu 14 Rollstuhlplätze bei telefonischer Vereinbarung)

1.261 Sitzplätze, 72 Stehplätze, 2 Rollstuhl- und 2 Begleitplätze (bis zu 14 Rollstuhlplätze bei telefonischer Vereinbarung)



Die Geschichte der Volksoper

Die Eröffnung der Volksoper Wien im Jahr 1898 stand unter keinem guten Stern. In nur zehn Monaten sollte das "Kaiser-Jubiläums-Stadttheater" - so der damalige Name - errichtet werden. Was an Zeit fehlte, musste mit Geld wettgemacht werden. So kam es, dass die ursprünglich geplanten Baukosten um rund ein Viertel überschritten wurden. Die Mehrkosten wurden dem ersten Direktor des Hauses, Adam Müller-Guttenbrunn, aufgebürdet. Ernüchternd war wohl auch, dass Kaiser Franz Joseph I., zu dessen 50-jährigem Regierungsjubiläum die Volksoper erbaut wurde, deren Eröffnung fernblieb.

© IMAGO/piemags Die Volksoper Wien um 1900

Bereits 1903 schlitterte das Opernhaus, in dem damals ausschließlich "arische Talente" auftreten und die "Werke christlicher Schriftsteller" aufgeführt werden durften, in Konkurs. Noch im selben Jahr übernahm Rainer Simons die Direktion. Fungierte das Haus bis dahin als Sprechbühne, wurden nun auch Singspiele und Opern aufgeführt. In der darauffolgenden Saison war erstmals von der "Volksoper" die Rede, ab 1908 wurde sie offiziell so genannt. Von da an ging es bergauf. Die Volksoper entwickelte sich zum zweitgrößten Opernhaus Wiens, bis 1928 der nächste Schlag folgte.

Die Inflation machte der Volksoper schon längere Zeit zu schaffen. Selbst diverse Rettungsversuche konnten sie nicht vor einer Schließung im Juli 1928 bewahren. Erst im November 1929 öffnete sie wieder ihre Tore. Und zwar als "Neues Wiener Schauspielhaus". Mit dem Anschluss Österreichs im Jahr 1938 übernahm die Stadt Wien das sodann "Städtische Wiener Volksoper" und später "Opernhaus der Stadt Wien" genannte Haus. Nachdem es den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstand, diente es der Wiener Staatsoper während deren Wiederaufbau als Ausweichbühne.

© IMAGO/piemags Der Bühnenraum der Volksoper um 1900

Nach der Wiedereröffnung der Staatsoper im Jahr 1955 etablierte sich die Wiener Volksoper wieder mit eigenen Spielplänen und den Schwerpunkten Operette und Musical, aber auch Oper und Ballett. Noch im selben Jahr wurde sie in die österreichischen Bundestheater integriert. Mehrere bauliche Erweiterungen wurden vorgenommen und machten die Volksoper zu jener modernen Spielstätte, wie wir sie heute kennen.

Wer ist der/die Direktor:in der Wiener Volksoper?

Lotte de Beer leitet die Wiener Volksoper seit September 2022. Die gebürtige Niederländerin studierte Klavier, Gesang und Schauspiel in Maastricht. Ihr Produktionsdebüt gab sie mit "Clara S." von Nicoleta Chatzopoulou an der Oper Leipzig. Sie inszenierte Stücke an diversen großen Opernhäusern Europas, etwa an der Bayerischen Staatsoper in München, der Nationale Opera en Ballet in Amsterdam und am Det Kongelige Teater in Kopenhagen, bevor sie zur Leiterin der Wiener Volksoper bestellt wurde. Lotte de Beer ist verheiratet und hat eine Tochter.