Laut eigenen Angaben beschäftigt sich das Konzerthaus seit Anbeginn mit drei Themen: der lebendigen Auseinandersetzung mit der Tradition, der Erschließung neuer Publikumsschichten durch ein mutiges Konzertprogramm und der Offenheit für neue Entwicklungen. Dementsprechend breit ist das musikalische Angebot gefächert. Neben Klassik werden Jazz, World Music, Orgel- und Chormusik, Klavier- und Kammerkonzerte sowie literarische und kabarettistische Veranstaltungen geboten.

Die Saison 2023/23 lockt mit ...

646 Ensembles und Künstler:innen

ca. 450 Veranstaltungen der Wiener Konzerthausgesellschaft

ca. 300 Mietveranstaltungen

177 Debüts von Ensembles und Interpret:innen

61 Abonnement-Zyklen

20 Erstaufführungen

14 Kompositionsaufträgen

11 Uraufführungen

Programm für Kinder und Jugendliche

Für Kinder ab einem Jahr werden Rhythmus- und Wahrnehmungsspiele, für Kinder ab drei Jahren Konzerte mit einem live-animierten Bühnenbild und für Kinder ab sechs Jahren inszenierte Konzertformate angeboten. Im Zyklus "Concertino" für Kinder ab neun Jahren kann selbst ausprobiert und mitgemacht werden. Unter dem Titel "Vorhören" werden bei interaktiven Konzerteinführungen verschiedene Werke der großen Symphoniekonzerte unter die Lupe genommen.

Wer an Orchesterinstrumenten interessiert ist, ist beim Format "Im Klang" richtig. Dabei kann man mitten im Orchester neben dem gewählten Lieblingsinstrument Platz nehmen und alles hautnah miterleben. Für Schulen und Kindergärten gibt es die Möglichkeit für Probenbesuche und Schulkonzerte, Singprojekte, Themen- und Backstage-Führungen, interaktive Workshops sowie Künstler- und Künstlerinnen-Besuche. Hier finden Sie das Angebot für Kinder und Jugendliche.

Wo sitzt man am besten? [Sitzplan]

Das Konzerthaus selbst gibt keine konkreten Empfehlungen in puncto Sitzplatzwahl. Die Saalpläne können hier eingesehen werden. Beim Kartenkauf über die Webseite werden die besten verfügbaren Plätze in der jeweiligen Kategorie vorgeschlagen. Individuell beraten lassen können sich Besucher und Besucherinnen im Ticket- & Service-Center.

© imago stock&people Das Wiener Konzerthaus bei Nacht

Was trägt man im Konzerthaus? [Dresscode]

Zum Thema Dresscode äußert sich das Wiener Konzerthaus humoristisch: "Zur Bekleidung im Konzert ist prinzipiell zu sagen: Ja." Konkrete Vorschriften gibt es nicht, man vertritt den Standpunkt, dass sich Konzertbesucher und -besucherinnen wohlfühlen sollen. Allerdings: "Wer einen Konzertbesuch auch hinsichtlich der Kleidung als besonderes Ereignis wahrnimmt, wird möglicherweise sich selbst wie auch den anderen Besuchern eine Freude bereiten", wie auf der Homepage verlautbart wird.

Wo kann man in der Nähe parken?

Die Kurzparkzone, in der sich das Wiener Konzerthaus befindet, gilt von 9 bis 22 Uhr. Ermäßigte Parkmöglichkeiten gibt es für ein Zeitfenster von sechs Stunden in der Garage Schwarzenbergplatz (Schwarzenbergplatz 5) und der Garage beim Palais Schwarzenberg (Schwarzenbergplatz 9). Die Nachsteckkarte zum Einfahrtticket erhält man zum Preis von 6 Euro im Ticket- & Service-Center sowie beim Portier des Wiener Konzerthauses.

Wo kann man in der Nähe gut essen? [Restaurant]

Konzerthaus-Besucher und -besucherinnen genießen den Vorteil eines hauseigenen Restaurants. Im EssDur speist man regional, saisonal und in hoher Qualität. Klassische Wiener Gerichte bekommt man im Gmoakeller gleich hinter dem Konzerthaus am Heumarkt 25. An warmen Sommerabenden lockt das Biergartl im Stadtpark. Am Heumarkt 15 kann man sich im Café am Heumarkt Gerichte der Wiener Küche zu moderaten Preisen einverleiben.