Inhaltsverzeichnis

Die Geschichte des Theaters an der Wien

Als Mozarts Librettist Emanuel Schikaneder 1799 dem theaterleidenschaftlichen Kaufmann Bartholomäus Zitterbarth das Freihaustheater, in dem 1791 Mozarts Zauberflöte uraufgeführt wurde, um 63.266 Gulden abtrat, fand das Theater an der Wien seinen Ursprung. Zitterbarth hatte bereits 130.000 Gulden in das Objekt gesteckt und hoffte, durch den Kauf das seit 1786 zugunsten von Schikaneder bestehende Privileg für den Neubau eines Theaters übertragen zu erhalten, jedoch zunächst vergeblich. Die Freimaurer Zitterbarth und Schikaneder wurden Kompagnons, Zitterbarth erwarb die Liegenschaft, während Schikaneder um die Baubewilligung für das geplante Theater ansuchte und diese mit 3. April 1800 von Kaiser Franz II. bestätigt erhielt.

Der nach nur dreizehn Monaten Bauzeit am 13. Juni 1801 eröffnete der Bau ist heute nur noch in Bruchstücken erhalten. 1803 und 1804 wohnte Ludwig van Beethoven einige Zeit in einem hinteren Trakt des Theatergebäudes. Beethovens einzige Oper Fidelio wurde auch hier uraufgeführt.

1884 erwarb Franz Pokorny das Theater an Wien und übernahm dessen Leitung. In der Folge übernahm er sich jedoch finanziell und musste zuletzt das gesamte Opernpersonal kündigen. Das finanzielle Desaster änderte sich auch unter seinem Sohn und Nachfolger nicht und endete in dessen Konkurs. Das Haus wurde unter neuer Leitung wiedereröffnet und diente als Spielstätte für Operetten und nach dem zweiten Weltkrieg als Ausweichspielstätte für die zerbombte Wiener Staatsoper. 1960 ging das Haus in das Eigentum der Stadt Wien über, es fand Verwendung für die Wiener Festwochen und Gastspiele.

Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zu Mozarts 250. Geburtstag wurde das Theater an der Wien 2006 als neues Opernhaus der Stadt Wien eröffnet. Heute bildet das Theater an der Wien gemeinsam mit dem Raimund Theater und dem Ronacher die Vereinigten Bühnen Wien (VBW).

© ANDREAS J. HIRSCH Das Theater an der Wien wird umfassend renoviert.

Um die einzigartige Geschichte und Aura des Theaters an der Wiens zu erhalten, wird das historische Gebäude seit März 2022 umfassend generalsaniert. Während der über zweijährigen Sanierungszeit übersiedelte der Spielbetrieb ab Herbst 2022 für zwei Spielzeiten in die Halle E des MuseumsQuartiers Wien. Die Wiedereröffnung des Hauses in neuem Glanz ist für Herbst 2024 geplant

Der Intendant des Theaters an der Wien

Stefan Herheim wurde 1970 in Oslo geboren und ist ausgebildeter Cellist. Seine Begeisterung für die Oper geht in die frühe Kindheit zurück: Sein Vater war Bratschist an der Oper in Oslo, wo er sich sehr früh mit dem Opernvirus ansteckte. So baute er als Kind daheim ein Miniaturopernhaus nach, das er mit selbst gebastelten Marionetten besetzte.

Erste Regieerfahrungen sammelte Herheim dann auch in seinem eigenen Marionettentheater, bevor er in Hamburg Opernregie studierte. Seine Inszenierungen in verschiedenen großen europäischen Opernhäusern wie der Den Norske Oper in Oslo, der Staatsoper Berlin oder der Lettischen Nationaloper in Riga, aber auch bei den Salzburger, Bregenzer und Bayreuther Festspielen, wurden durchaus kontrovers diskutiert. Mit der Saison 22/23 übernahm Herheim die künstlerische Leitung des Theaters an der Wien. Der Träger etlicher internationaler Preise unterrichtet regelmäßig an europäischen Hochschulen, unter anderen an der norwegischen Opernakademie.

© News/Ricardo Herrgott Stefan Herheim, der Intendant des Theaters an der Wien

Sein Vorgänger Roland Geyer, der das Theater 16 Jahre lang leitete, war ursprünglich studierter EDV-Analyst, bevor er am Studiengang Musikmanagement an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien teilnahm. 2004 wurde er zum Intendanten des neuen Opernhauses der Stadt Wien bestellt und führte das Theater an der Wien im Mozartjahr 2006 seiner ursprünglichen Bestimmung zu.

Als ganzjährig bespieltes, innovatives Stagione-Opernhaus eröffnete das Theater an der Wien eine neue, eigenständige Kategorie im anspruchsvollen Wiener Kulturbetrieb und ist seither das Zentrum für Barockoper und modernes, zeitgemäßes Musiktheater in Wien. Opernhäuser, die nach dem Stagionesystem arbeiten, nehmen pro Saison nur eine begrenzte Zahl von Opern in ihre Spielpläne auf. In der Regel sind dies Neuinszenierungen. Geyers Schaffensperiode prägte der Satz "Wien verkraftet drei Opernhäuser nur, wenn es eine kluge Positionierung gibt."