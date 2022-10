Das Buy-to-let-Modell: Ein Unternehmen errichtet ein Hotel (oder wie hier mehrere Häuser, Apartments,...), lässt diese einzeln im Grundbuch eintragen und verkauft die einzelnen Wohneinheiten an Investoren. Diese verpachen die Immobilie dann aber an den Hotelbetreiber, der sie die meiste Zeit des Jahres an Tourist:innen vermietet . Die Eigentümer:innen dürfen die Wohnungen/Häuser aber für eine bestimmte Anzahl an Tagen selbst nutzen . Damit wird die Finanzierung eines Projekts gesichert, das Kapital der Investoren gesichert und diese erhalten auch Rendite. Den Hotelbetrieb und die Organisation übernimmt der Hotelbetreiber. Dadurch, dass die Zimmer in der Hauptsaison in der Regel an Gäste vermietet werden, urlauben Eigentümer in der Nebensaison und belebt einerseits damit Tourismusorte in einer Zeit, in der sonst wenige Gäste kommen und steigert seine eigene Rendite.

Der zweite Aspekt des besonderen Konzepts ist der Mehrwert, den es für die Region selbst beinhaltet, denn errichtet wurden im Narzissendorf Zloam nicht nur Unterkünfte für Tourist:innen (wie etwa andere Projektideen vorsahen), sondern auch zusätzliche Einrichtungen wie etwa eine Holzwerkstatt, eine Klangwerkstatt oder eine Eis- bzw. Skatehalle. Außerdem wurde die bestehende Infrastruktur erneuert und revitalisiert, darunter Tennisplätze, eine Reithalle oder der Skilift, der nach wie vor in Betrieb ist. Und diese Einrichtungen stehen nicht nur den Gästen, sondern auch der einheimischen Bevölkerung zur Verfügung, wodurch das Feriendorf zum Treffpunkt und Ort des Austauschs für Gäste, Einheimische und Besucher:innen wird bzw. schon ist.

Diese Integration sei bereits weitgehend "sehr gut gelungen", so Marion Steinbichler aus der Kreativabteilung des Ressorts: „Die Einheimischen sehen das, was auf der Zloam geschaffen wurde mittlerweile auch als ‚ihres‘ und sind stolz darauf.“

Die Anlage ist bereits eröffnet, komplett fertig gestellt sie im Frühjahr 2023 sein.

Die Unterkünfte des Narzissendorf Zloam – 28 Häuser und 24 Apartments - wurden allesamt im Ausseer Stil erbaut und sind alten Bauernhäusern nachempfunden, Die Verwendung von Holz als Baumaterial schafft eine gemütliche Atmosphäre in den Unterkünften. Alle verfügen über einen großzügigen Wohnbereich, eine voll ausgestattete Küche, einen Kamin und nahezu alle haben eine eigene Sauna. Die Unterkünfte sind verfügbar für 2-12 Personen. Das kleinste Apartment hat 36 Quadratmeter (für maximal 4 Personen), das größte Haus (Salzkammergut plus) bietet auf 181 Quadratmetern Platz für maximal neun Personen.

Einen umfassenden Plan zum Dorf gibt es hier.

Die Häuser im Narzissendorf sind bereits alle verkauft. Drei Apartments sind derzeit (Stand 1. Oktober 2022) noch verfügbar. Ein weiterer Bau von Unterkünften ist nicht geplant.

Die Preise für eine Unterkunft im Narzissendorf Zloam sind saisonabhängig starten ab 238 Euro pro Nacht.

Für die Freizeitgestaltung stehen im Narzissendorf Zloam zahlreiche Angebote zur Verfügung. Darunter unter anderem:

Außerdem ist der Grundlsee (und ein frei zugängliches Freibad am See) in etwa fünf Minuten zu Fuß erreichbar und die gesamte Region Ausseerland sowie das Salzkammergut eignen sich mit ihren zahlreichen Attraktionen und Schönheiten ganzjährig für einen Besuch.

Kinderbetreuung

Ab Sommer 2023 sind Camps für Kinder im geplant, die sich auf das gesamte Freizeitangebot erstrecken (Kreativwerkstatt, Holzwerkstatt, Waldabenteuer mit verschiedenen Schwerpunkten, Abenteurer Wasser, Schatzsuche im Schatzsucherwald mit anschließendem Besuch im Kammerhofmuseum usw). Dennoch soll im Narzissendorf stets das „gemeinsame Urlaubserlebnis“ als Familie im Mittelpunkt stehen.

Essen und Verpflegung im Narzissendorf Zloam

Mitten am Dorfplatz des Narzissendorfes gibt es den Zloam Wirt, der gehobene Hausmannskost anbietet. Die Produkte stammen zum Großteil von heimischen und regionalen Lieferanten. Geboten werden bodenständige Speisen, die vom jungen Küchenchef Johannes Gainsl raffiniert zubereitet werden. Auch eine eigene Kinderkarte wird angeboten.

Neben dem Wirt gibt es auch das Wiesencafe (direkt am Dorfplatz), das von 10 bis 19 Uhr (außer Mittwoch und Donnerstag) geöffnet und auch kleine Speisen sowie Frühstück anbietet.

Da die Unterkünfte im Narzissendorf Selbstverpfleger-Unterkünfte sind, gibt es noch die Möglichkeit eine Frühstücksbox zu bestellen, die dann in der Früh direkt vor die Haustür geliefert wird. Ebenso wird den Besucher:innen die Möglichkeit geboten, vor der Anreise eine Einkaufsliste auszufüllen. Die Lebensmittel werden dann besorgt und stehen bei Ankunft zur Verfügung.

Einen Lebensmittelladen gibt es derzeit (noch) nicht im Ferienressort, aber es ist bereits im Plan, dass Gäste auch direkt vor Ort künftig die wichtigsten Produkte erwerben können.

Hunde

Das Mitbringen von Hunden ist erlaubt. Maximal zwei Hunde sind pro Haus, bzw. ein Hund pro Apartment dürfen mitgebracht werden und es fallen 25 Euro pro Nacht für den Vierbeiner an (inklusive Napf und Decke).

Hochzeit

Die idyllische Lage des Narzissendorfs lädt auch dazu ein, sich hier das Ja-Wort zu geben. Gefeiert werden kann hier entweder in der „Trüfüstubn“ beim Zloam Wirt oder in dem neu errichteten und stimmungsvollen Köblsaal, der Platz bis zu 130 Personen bzw. mit der Möglichkeit eines Zelt-Anbaus für etwa 250 Personen bietet. Auch die Reithalle steht für Pferdeliebhaber:innen zur Hochzeit zur Verfügung.

© Narzissendorf Zloam Für die Hochzeitsfeier im Narzissendorf Zloam steht der neue Peter-Kölbl-Saal zur Verfügung

Nachhaltigkeit

Beim Narzissendorf Zloam wurde schon auch Nachhaltigkeit bei der Errichtung geachtet. So wurde hauptsächlich mit Holz gearbeitet statt mit Ziegeln. Zudem wurden die Häuser nicht unterkellert. Durch die Entfernung des Asphaltes am Dorfplatz und etwa die Errichtung eines Fischteichs wurden insgesamt mehr Böden entsiegelt als versiegelt. Auch bei der Bepflanzung wird auf Artenvielfalt geachtet. Das Ferienresort zahlt zudem einen Beitrag an die Bauern der größten Narzissenwiese des Ausseerlandes, damit diese erst spät im Jahr gemäht wird.

Die Energieversorgung wird primär durch erneuerbare Energien sichergestellt. So wurde etwa eine eigene Nahwärmeanlage errichtet. Basis ist eine Pelletsanlage, kombiniert mit einer Luftwärmepumpe und einer PV-Anlage.

Das ganze Ressort ist zudem autofrei und E-Ladestationen stehen zur Verfügung. Um auch eine Anreise per Bahn zu ermöglichen, wird auch ein Abholservice vom Bahnhof, ein Einkaufsservice sowie Shuttledienste angeboten.

Lohnt sich ein Besuch im Narzissendorf Zloam? [Kritik]

Das Narzissendorf Zloam bietet (nicht nur) für Familien viel an Luxus und wirkt dabei trotzdem bodenständig und niemals abgehoben. So ist das Personal freundlich und hilfsbereit ohne irgendwie aufdringlich zu sein. Die Häuser sind ausgestattet mit allem, was man benötigen könnte und bieten großen Komfort, ohne dabei an Gemütlichkeit einzubüßen. Der Aufenthalt in der Unterkunft fühlt sich durch das angenehme helle Holz stets wohlig und heimelig an. Traditionelles verbindet sich hier geschickt mit sämtlichen Annehmlichkeiten der Moderne.

© Narzissendorf Zloam Luxus ohne abgehoben zu sein: Das Narzissendorf Zloam

Auch das Angebot abseits der Unterkünfte kann sich sehen lassen und wird das Ferienherz von Familien höher schlagen lassen. Für ausreichend Freizeitangebot ist gesorgt (auch alles indoor machbar, da die Gegend sehr regenreich ist), den Kleinsten wird hier also bestimmt nicht langweilig. Ebenso wenig den Erwachsenen, denn sie sind in den Programmangeboten stets mitgemeint, was einen willkommenen Ausgleich zur oftmals angebotenen „Kinderbetreuung“ oder „Animation“ darstellt. Hier lässt sich wirklich als gesamte Familie gemeinsam der Urlaub genießen. Auch der großzügige Umgang mit Raum, der hier zur Verfügung steht lässt einen die Freiheit spüren. Dass das gesamte Ressort autofrei gedacht ist, ist natürlich ein weiterer Pluspunkt, für Kinder, die sich frei bewegen sowie auch für Erwachsene, die so Ruhe und Natur genießen können.

Ein Luxus ist natürlich auch die Lage, in der sich das Ferienresort befindet. Das landschaftlich traumhafte Ausseerland hat für Groß und Klein in jeder Saison viel zu bieten und der zauberhafte Grundlsee vor der Haustüre lässt ohnehin keine Wünsche mehr offen. Alles kann, nichts muss im Narzissendorf Zloam. So lässt sich ein gelungener Urlaub verbringen.

Narzissendorf Zloam: Kontakt, Adresse

Adresse: Narzissendorf Zloam, Archkogl 188, 8993 Archkogl

Narzissendorf Zloam, Archkogl 188, 8993 Archkogl Telefon: 03622 - 20990

03622 - 20990 E-Mail: rezeption@zloam.at

rezeption@zloam.at Website: www.zloam.at

Lage und Anreise

Das Narzissendorf Zloam liegt im Ausseerland, im steirischen Teil des Salzkammerguts in der Gemeinde Grundlsee im Bezirk Liezen.

Der näheste Bahnhof ist der Bahnhof Bad Aussee, der näheste Flughafen ist der Flughafen Salzburg. Das Hotel bietet auch Abholservice an.