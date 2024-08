Burg Taggenbrunn: Jezeršek Catering übernimmt Gastronomie

Jezeršek Catering wird ab Mai 2024 die Leitung der Gastronomie, des 4-Sterne Boutique-Hotels sowie des Event- und Veranstaltungsbereichs übernehmen. Diese Kooperation ziele darauf ab, die Qualität und Nachhaltigkeit der kulinarischen Erlebnisse zu steigern, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekannt gab.

Jezeršek Catering bringt über 40 Jahre Erfahrung im Catering und der Veranstaltungsorganisation mit und steht für außergewöhnliche, nachhaltige Kulinarik. In der slowenischen Spitzengastronomie ist der Name Jezeršek angesehen. Das Unternehmen führt unter anderem das Boutique-Hotel Dvor Jezeršek, dessen Restaurant als Michelin Selected ausgezeichnet ist, sowie das kulinarische Ausbildungszentrum „Akademie Jezeršek“. Darüber hinaus leitet Jezeršek das Burgrestaurant Bled, das mit dem Bib Gourmand Michelin ausgezeichnete Restaurant Gostilna na Gradu auf der Burg in Ljubljana und den Union Brauerei-Pub. Die Übernahme der Gastronomie und des Eventmanagements auf Taggenbrunn markiert die erste dauerhafte Präsenz des Unternehmens in Österreich und stellt einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Expansion dar.