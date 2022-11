Mittelschule: Was sie vom Gymnasium unterscheidet

Inhaltsverzeichnis

Die Mittelschule (MS) in Österreich hat das Schulkonzept der ehemaligen Hauptschule ersetzt. Durch den Leistungsanspruch einer AHS-Unterstufe und den Förderungen von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen bieten diese Schulen den Schulkindern die besten Voraussetzungen einer schulischen Ausbildung in weiterführenden, höheren Lehranstalten.

Schüler:innen besuchen die Mittelschule nach Abschluss der 4. Klasse Volksschule im Alter von 9/10 Jahren. Die Mittelschule ist ein neues Schulkonzept welche seit dem September 2012 als Regelschule in Österreich geführt wird. Ursprünglich wurde dieses Schulsystem im Jahr 2008/2009 als Schulversuch unter dem Namen „Neue Mittelschule“ gestartet. Zu diesem Zeitpunkt fand der Unterricht nur in bisherigen Hauptschulen statt, welcher lediglich durch das Einverständnis von mindestens zwei Drittel der Lehrer:innen und Erziehungsberechtigten stattfinden durfte. Der Versuch zur „Neuen Mittelschule“ wurde im Schuljahr 2011/2012 beendet, worauf begonnen wurde die Hauptschulen nach und nach durch die neue Schulreform, die heutige „Mittelschule“ zu ersetzen.

Durch das Pädagogik Paket 2018, erhielt die ehemalige „Neue Mittelschule“ ihren heutigen Namen „Mittelschule“. Durch diese Einführung wird nicht nur begabten Schüler:innen der Zutritt zu dieser Schulform gewährt, sondern ist auch für jedes Schulkind mit besonderen Bedürfnissen und sonderpädagogischen Förderbedarf frei zugänglich. Die Mittelschule in Österreich ist also für alle Kinder geeignet. Für Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen gibt es eigene sogenannte Integrationsklassen in denen Fachlehrer:innen zusammen mit einer Sonderpädagogin oder einem Sonderpädagogen einen binnendifferenzierten Unterricht führen, der den Schwerpunkt auf eine spezielle Förderung der Schulkinder legt.

Mit der Schulform der Mittelschule erhalten die Schüler:innen einen Lehrplan, der dem Leistungsanspruch einer AHS-Unterstufe gleichgestellt ist, wobei großer Wert auf die Talente, Neigungen und besonderen, individuellen Begabungen der Schulkinder gelegt wird. Nach den 4 Schuljahren besuchen die Schüler:innen eine AHS, eine berufsbildende mittlere bzw. höhere Schule oder absolvieren ihr 9. Schuljahr in einer polytechnischen Schule, um anschließend beispielsweise eine Lehrausbildung zu beginnen.

Was unterscheidet sie vom Gymnasium?

Obwohl die Mittelschule und das Gymnasium die Schüler:innen gleichermaßen auf ihren weiteren Karriereweg vorbereiten, gibt es dennoch nennenswerte Unterschiede zu diesen beiden Schultypen.

Das Gymnasium bietet den Schüler:innen die Möglichkeit einer 8-jährigen Schulausbildung, welche diese mit der Reifeprüfung (Matura) abschließen. Jedoch ist die Voraussetzung zum Eintritt in diese Schule, ein positives abgeschlossenes Schulzeugnis der 4. Klasse Volksschule mit mindestens einem „Gut“ in den Unterrichtsfächern Mathematik, Lesen und Deutsch. Bei schlechteren Schulnoten sind die Schüler:innen dazu verpflichtet eine Aufnahmeprüfung zu absolvieren.

Anders als beim Gymnasium ist der Eintritt in die Mittelschule. Hier werden alle Schüler:innen ohne Beurteilung des Abschlusszeugnisses der 4. Klasse Volksschule angenommen und individuell nach Förderungsbedarf unterrichtet und eingestuft. Der Lehrplan der MS ist identisch zu der AHS-Unterstufe und zielt darauf ab die Schulkinder in den 4 Jahren auf Weiterbildungen in einer höheren Mittelschule, AHS oder das 9. Schuljahr in einer polytechnischen Schule und einer darauffolgenden Lehre vorzubereiten.



Ab der 6. Schulstufe gibt es in der Mittelschule für die Pflichtgegenstände Deutsch, Mathematik, (erste) lebende Fremdsprache zwei Leistungsniveaus: "Standard" und "Standard AHS". Zwischen den beiden Leistungsniveaus kann je nach Benotung gewechselt werden. So entspricht beispielsweise ein "Gut" einer Beurteilung nach dem Leistungsniveau "Standard" einem "Genügend" nach "Standard AHS“. Die genaue Entsprechung wird aber individuell beurteilt.