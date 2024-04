Zwei junge Frauen aus traditioneller ÖVP-Familie vom Land engagieren sich politisch bei den Grünen: Die Schwestern Barbara und Sophia Neßler, 33 und 25 Jahre alt, sind so etwas wie der personifizierte Albtraum von ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der einst davor gewarnt hatte, dass „unsere Kinder nach Wean fahren und als Grüne zurückkommen“.

Im Falle der Neßler-Schwestern war es Innsbruck, wo sie politisch sozialisiert wurden. Barbara, die ältere Schwester, startete ihre politische Laufbahn bei der GRAS, zog 2018 in den Innsbrucker Gemeinderat ein und kandidierte 2019 als Tiroler Spitzenkandidatin der Grünen bei der Nationalratswahl. Sophia Neßler ist seit 2023 Vorsitzende der ÖH Innsbruck.

Aufgewachsen sind die Schwestern in Vorarlberg, wo ihre Eltern ein Wirtshaus führen. So ein Wirtshaus sei die beste politische Schule, sagt Barbara Neßler. „Man lernt dabei eines, was oft unterschätzt wird in der Politik, das Zuhören.“ Wenn sie zu Hause in Müselbach sind, helfen sie immer noch im elterlichen Betrieb mit. Barbara im Service, Sophia in der Küche. Die Eltern sind mittlerweile nicht mehr bei der ÖVP. „Einerseits, weil die Partei unter Sebastian Kurz den christlich-sozialen Weg verlassen hat, und wegen der ganzen Korruptionsfälle. Das letzte Stück habe dann ich beigetragen, glaube ich“, sagt Barbara Neßler.

Was bekommt man als Grüne im Wirtshaus so zu hören?

Barbara Neßler: Nichts Negatives in unsere Richtung, im Dorf kennt man sich natürlich gut. Aber so klassische Stammtischparolen kommen schon. Falschnachrichten von der FPÖ werden zum Teil einfach übernommen. Der Ton wird rauer. Ich merke, dass wir politische Prozesse viel besser erklären müssen. Die Probleme sind oft zu komplex für einfache Lösungen. Wenn man mit den Leuten redet, setzt auch langsam ein Nachdenken ein.

Spüren Sie auch Vorbehalte gegen die Grünen?

Sophia Neßler: Ja. Es gibt viele Vorurteile, oder einfach Unwissen. Und in der Regierung ist es natürlich schwierig: Wenn etwas nicht ganz so gut funktioniert oder umgesetzt wird, kommt sofort Kritik. Und, das muss man auch sehen, es ist mit der ÖVP nicht immer einfach in dieser Koalition.