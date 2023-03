Steckbrief Michael Buchinger

Name: Michael "Michi" Buchinger

Michael "Michi" Buchinger Geboren am 21. Oktober 1992 in Wien

am 21. Oktober 1992 in Wien Ausbildung: Bachelor in Englisch und American Studies an der Universität Wien

Bachelor in Englisch und American Studies an der Universität Wien Beruf: Youtuber, Kabarettist, Autor und Kolumnist, Podcast-Moderator ("Buchingers Tagebuch"), "Dancing Star"

Youtuber, Kabarettist, Autor und Kolumnist, Podcast-Moderator ("Buchingers Tagebuch"), "Dancing Star" Familienstand: in einer Beziehung mit Grafikdesigner Dominik Pichler

Michael Buchinger hat schon früh erkannt: Hass vereint die Menschen im ganzen Land. Aber auch darüber hinaus erntet er Applaus für Podcast-, Kabarett- und Buchprojekte aller Art und übernimmt neuerdings bei „Dancing Stars“ im ORF den Part als tanzender Star. Er ist bekannt für seinen charmanten Wiener „Grant“ und seine spitzzüngigen Meinungen, die auftreten in allen Formen medialer Erscheinungen.

© Dominik Pichler Michael "Michi" Buchinger: Youtube-Star, Podcaster, Autor, Kabarettist,... der Wiener ist ein Tausendsassa

Michael Buchinger: Erste Schritte auf YouTube

Es ist der Stoff, aus dem Millennial-Märchen geschneidert sind, zumindest erzählt Buchinger es in einem Interview mit meinbezirk.at so: „Es war das Jahr 2009. Ich war 16 und ein relativ gelangweilter Schüler an einer katholischen Schule in Eisenstadt. Irgendwie habe ich ein kreatives Ventil für meine Ideen und Gedanken gebraucht, und da hat sich YouTube perfekt angeboten. Vor dem Internet musste man sich mühsam bei irgendwelchen Kabarett-Abenden ein Publikum suchen. Faul wie ich bin, fand ich es eigentlich ganz angenehm, mein Publikum mithilfe des Internets und der Videokamera meines Papas ganz einfach aus meinem Kinderzimmer aus finden zu können.“ Buchingers Video „Was wäre, wenn Facebook das reale Leben wäre“ wurde bis heute mehr als 1,2 Millionen Mal angeklickt. Der Kanal gehört mit über 40 Millionen Aufrufen zu den erfolgreichsten Österreichs.

Michi Buchinger: Schwierige Teenager-Zeit

Buchinger hatte es aber nicht immer leicht. Im Gegenteil: Als Teenager litt er unter einer Essstörung, wie er im „Frühstück bei mir“ bei Claudia Stöckl ausführt. Der Weg hinaus gelang letztlich durch einen Tapetenwechsel, als es ihn zum Studieren weg aus Eisenstadt nach Wien zog. „Ich war nicht mehr an der Schule und ich wusste, dass meine Homosexualität nicht schlecht ist. Dann habe ich begonnen, wieder normal zu essen."

Michael Buchingers Karriere mit „Hass-Liste“

Erfolg in seiner Karriere stellte sich für Michael „Michi“ Buchinger besonders durch satirische Abhandlungen über Szenen aus seinem Alltag ein, die er in sogenannten „Hass-Listen“ verarbeitet. Die Inspiration dazu lieferten Buchinger andere YouTuber: „Eine Zeit lang haben auf YouTube gefühlt alle „Favoriten-Listen“ gemacht und über all die Dinge gesprochen, die sie im vergangenen Monat total toll fanden, wie Lippenstifte oder Smoothie-Makers. Da dachte ich mir, ich drehe dieses Konzept einfach um und mache eine Hass-Liste daraus, in der ich mich über langsame Fußgänger und Freunde, die Spieleabende veranstalten, aufrege“, so Buchinger in einem Interview.

© ORF/Hubert Mican Michi Buchinger überzeugt mit charmantem Wiener Grant

Michi Buchinger: Erfolg auf Instagram

Das Konzept geht auf: Buchinger erobert nicht nur YouTube, sondern auch die übrigen Social-Media-Kanäle im Sturm und hat auf Instagram mit nur einem Post oft mehr Reichweite als eine Tageszeitung. Die Rolle eines Influencers möchte er sich allerdings nicht überstülpen, vielmehr verstehe er sich als Entertainer, wie Buchinger etwa gegenüber Profil erwähnt.