"Kinder, die sich schwertun, werden ein Wanderpokal"

"Wo ich besonders Bauchweh habe: Ich war selbst jahrzehntelang Lehrerin in einer Integrationsklasse. Dieses Modell braucht ganz klar zwei Lehrer:innen. Momentan sieht mir das aber sehr nach Kürzungen aus. Auch Stütz- und Sprachheillehrerinnen werden als Klassenlehrerinnen abgezogen. So werden sehr wichtige Support-Systeme abgebaut, damit die Klassen irgendwie besetzt werden können."

Leidtragende dieser Kürzungen sind jene Kinder, die es ohnehin schon schwer haben und von zu Hause wenig Unterstützung erfahren. Der Aufgabe, auch sie zu fördern und ihnen einen guten Start in die Bildungslaufbahn zu ermöglichen, kann die Schule im Notbetrieb nicht mehr gerecht werden, erzählen alle Pädagoginnen und Pädagogen, mit denen News gesprochen hat, übereinstimmend.

Lehrer und Lehrerinnen aus Deutschförderklassen werden in der Regel abgezogen, erzählt eine Direktorin. Sie berichtet auch von einer Klasse mit deutsch-ukrainischem Schwerpunkt (KSDU-Klasse), die eigentlich von je einer deutsch-und einer ukrainischsprachigen Lehrerin geleitet werden sollte. Tatsächlich standen für die 25 -teilweise traumatisierten, des Deutschen nicht mächtigen -Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren wochenlang nur Supplierstunden auf dem Programm.

"Die Schere geht immer weiter auseinander", sagt die Direktorin. "Eigentlich wäre es ja das Ziel, auszugleichen, was von zu Hause nicht kommt. Aber das bleibt immer mehr auf der Strecke."

"Kinder, die sich beim Lernen schwertun, werden ein Wanderpokal. Sie sind in einer Klasse, schaffen es nicht, wiederholen, schaffen es wieder nicht, kommen in die nächste Klasse und werden so lange durchgereicht, bis sich irgendwann eine Lehrperson erbarmt und die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs für sie erkämpft. Oder bis die Lehrperson so unter Zugzwang ist, dass diese Kinder einfach mitgenommen werden. Aber sie sind ständig frustriert und überfordert."

Bei höchstens 2,7 Prozent der Wiener Pflichtschüler kann wegen körperlicher oder psychischer Einschränkungen ein sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF) festgestellt werden. Dieser Deckel wurde vor 30 Jahren im Zuge von Finanzausgleichsverhandlungen festgelegt. Der Bund stellt für diese Kinder zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Tatsächlich dürfte der Prozentsatz aber bei vier bis fünf Prozent liegen. In der Praxis bedeutet das, dass Kinder, die eigentlich nach Sonderschullehrplan unterrichtet und benotet werden müssten, am regulären Schulsystem scheitern.

Eine Sonderschulpädagogin erzählt von einem Kind, das aus schwierigsten sozialen Verhältnissen kommt. Es ist sich selbst und anderen Mitschülern gegenüber aggressiv, wirft Tische, schreit, weint und läuft davon. Zu ihr hat es Vertrauen gefasst. Weil es aber nach dem regulären Volksschullehrplan benotet werden muss -der Antrag auf sonderpädagogischen Förderbedarf wurde abgelehnt -, wird im Zeugnis heuer ein "Nicht genügend" stehen. Der Bub muss dieses Schuljahr wiederholen und kommt in eine neue Klasse und damit auch in ein neues soziales Umfeld. "Für ihn ist das ein Drama", sagt die Lehrerin. "Solche Kinder wiederholen schon in der Volksschule ein, zwei Mal und brechen dann oft nach der dritten Klasse die Mittelschule ohne Abschluss ab. Das ist ein Riesenthema, das sich durchzieht."

© News Zum Vergrößern klicken

"Manchmal tun mir auch die leistungsstarken Kinder leid. Vor Jahren wurden Kinder, die besonders begabt waren, noch besonders gefördert. Das gibt es alles nicht mehr."

Die angespannte Situation in vielen Wiener Volksschulklassen ist nicht nur für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine Herausforderung, sondern auch für deren Mitschülerinnen und Mitschüler. "Es ist garantiert die gesamte Klasse schwächer, als sie sein könnte, weil so viel Zeit und Energie für dieses eine Kind draufgeht", sagt die Sonderschullehrerin, die an einer Wiener Brennpunktschule unterrichtet. "Ohne ein entwickeltes Szenario für dieses Kind gefährde ich nicht nur dessen Laufbahn, sondern die der ganzen Klasse."

Auch Kinder, die mehr leisten könnten als der Durchschnitt, leiden unter der Situation. Die Direktorin einer Ganztagsvolksschule sagt: "Förderung und Individualisierung kommen zu kurz. Die Inklusion wird ausgemerzt, weil die Systeme abgebaut werden und Integrationskinder wieder in die Sonderschulen kommen. Man kann im Unterricht nur mehr ein Level anbieten. Für manche Kinder passt das, die haben ein Glück. Jene, denen dieses Level zu schwer oder zu leicht ist, haben Pech und müssen schauen, dass sie selbst weiterkommen."

"Mir kommt vor, niemand hat am Schirm, dass die Corona-Generation jetzt einfach in der Klasse sitzt, als wäre nichts gewesen. Wir haben Schulanfänger, denen man deutlich anmerkt, dass sie nicht ausreichend auf die Schule vorbereitet sind. Besonders stark betroffen sind Kinder, die während der Pandemie eingeschult wurden und jetzt in der zweiten oder dritten Klasse sind. Viele haben Konzentrationsschwierigkeiten, sind sehr mit sich selbst beschäftigt und haben wenig Blick für andere Kinder."

Offiziell ist die Coronapandemie vorbei. Mit den Nachwirkungen im Bildungssystem will sich niemand so recht beschäftigen. Förderstunden können, selbst wenn sie bewilligt werden, wegen des Pädagoginnenmangels nicht abgehalten werden. Mehrere Lehrerinnen und Lehrer berichten von Auffälligkeiten bei den Kindern. "Die Kinder sind seit Corona psychisch nicht mehr so belastbar", erzählt eine Pädagogin. "Bei den Schulanfängerinnen und Schulanfängern merken wir die fehlenden Kindergartenjahre deutlich. Sie sind zum Beispiel nicht in der Lage, bei einem Ausflug gemeinsam geordnet zur Straßenbahn zu gehen, weil sie das nie gelernt haben. Sie haben Schwierigkeiten, sich in einer Gruppe zurechtzufinden, es fehlen kommunikative und soziale Fähigkeiten."