Kay-Michael Dankl: Wer ist der Bürgermeister-Kandidat?

Steckbrief Kay-Michael Dankl

Name: Kay-Michael Dankl

Kay-Michael Dankl Geboren am: 29. Oktober 1989 in Graz

29. Oktober 1989 in Graz Wohnt in: Salzburg

Salzburg Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Ausbildung: Geschichte-Studium an der Universität Salzburg

Geschichte-Studium an der Universität Salzburg Beruf: Politiker der KPÖ Plus

Politiker der KPÖ Plus Familienstand: Freundin

Freundin Kinder: eine Tochter (* Dez. 2023)

Kay-Michael Dankl wurde am 29. Oktober 1988 in Graz geboren. Er wuchs im Pinzgau und in der Stadt Salzburg auf. Das Interesse für Politik wurde beim Sohn einer Kinderärztin und eines Tischlers früh geweckt.

Als Schüler lebte Kay-Michael Dankl mit seiner Familie dreieinhalb Jahre in den USA. "Dort habe ich gesehen, wohin es führt, wenn große Firmen mit Profitinteressen alles kontrollieren - in der Gesundheit, im Wohnen, bei der Bildung", sagt er. Nach dem Highschool-Abschluss in Tucson im US-Bundesstaat Arizona und der Rückkehr nach Salzburg begann er 2005 ein Studium der Geschichte und zeigte bereits politisches Talent. Zunächst bei den Grünen und Alternativen Studierenden in der ÖH, später bei Initiativen wie der "Plattform gegen Rechts" oder "Solidarisches Salzburg".