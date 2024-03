Alle Infos zur Salzburg-Wahl 2024

Inhalt

Termin

10. März 2024 bzw. ggf. Bürgermeister-Stichwahl am 24. März 2024

Was wird gewählt?

Gewählt werden die Gemeinderäte bzw. Gemeinderätinnen in allen 119 Gemeinden des Bundeslandes Salzburg und deren Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.

Wer darf wählen?

Wählen dürfen laut "salzburg.gv.at" Bürger:innen, die

am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben,

ihren Wohnsitz im Land Salzburg haben,

die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und

vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind.

Spitzenkandidat:innen (in der Stadt Salzburg)

Florian Kreibich (ÖVP)

© APA/Barbara Gindl Florian Kreibich

Der derzeitige Bürgermeister der Stadt Salzburg, Harald Preuner, tritt bei der Wahl nicht mehr an. Zum neuen Spitzenkandidaten wurde der Jurist und Neffe von Schauspieler und Bürgerlisten-Politiker Herbert Fux, Florian Kreibich, gekürt.

Bernhard Auinger (SPÖ)

© imago images/Rudolf Gigler Bernhard Auinger

Die SPÖ geht, wie auch schon 2019, mit Bernhard Auinger ins Rennen. Der Sozialdemokrat verlor 2019 die Stichwahl gegen Harald Preuner.

Anna Schiester (Bürgerliste – Die Grünen)

© APA/Barbara Gindl Anna Schiester

Die 34-jährige Anna Schiester ist Stadträtin mit Zuständigkeit für das Salzburger Bauwesen und die städtische Immobiliengesellschaft. Sie setzte sich in der Vorausscheidung gegen die grüne Landtagsabgeordnete Heidi Reiter durch. Derzeit hat die grüne Bürgerliste sechs der 40 Sitze im Gemeinderat inne.

Paul Dürnberger (FPÖ)

© APA/Barbara Gindl Paul Dürnberger

Der 1996 geborene Paul Dürnberger tritt als Spitzenkandidat für die FPÖ an, wofür er sein Studium der Politikwissenschaft auf Eis legte. Dürnberger ist erst seit zwei Jahren in der Parteipolitik und war bei der Landtagswahl 2023 als Social Media Assistent im Einsatz.

Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus)

© APA/Barbara Gindl Kay-Michael Dankl

Bereits bei der Salzburger Landtagswahl 2023 erreichte die KPÖ ein sensationelles Ergebnis von 11,7 Prozent. In Salzburg-Stadt kam sie sogar auf 21,5 Prozent. Den wenigen Umfragen zufolge, die es bereits zur Gemeinderatswahl gibt, wird derzeit eine Stichwahl zwischen dem KPÖ-Mann Kay-Michael Dankl und Bernhard Auinger von der SPÖ prognostiziert. Dankl machte sich als Kämpfer für leistbares Wohnen einen Namen. Außerdem verschenkte er Teile seiner Politikergage an bedürftige Menschen, was Dankl, ähnlich wie Elke Kahr in Graz, äußerst beliebt – und 2024 vielleicht auch zum Bürgermeister – macht.

Lukas Rupsch (NEOS)

© IMAGO/Manfred Siebinger

Nur sechs Prozent erreichten die NEOS bei der letzten Wahl in Salzburg-Stadt. Der Unternehmer Lukas Rupsch soll die Pinken nun nach vorne bringen.

Christoph Ferch (Die Salz)

© imago images/Rudolf Gigler

Der 1959 geborene Jurist Christoph Ferch tritt mit seiner zehn Personen umfassenden Liste "Die Salz" (ehemals Liste Salz) an. Er will Bauprojekte kritisch hinterfragen, die seiner Meinung nach das Ansehen der Stadt beschmutzen.

Henning Dransfeld und Andreas Sönnichsen (MFG)

© imago images/CHROMORANGE Andreas Sönnichsen

Im Jänner gab die Partei MFG bekannt, dass sie in drei Salzburger Gemeinden sowie in der Stadt Salzburg antreten wird. Dransfeld und Sönnichsen sind die beiden Spitzenkandidaten für die Stadt Salzburg, Dransfeld ist IT-Experte, Sönnichsen ist Arzt.

Umfragen

Laut Wahlumfragen spricht vieles dafür, dass sich die Kräfteverhältnisse im 40-sitzigen Gemeinderat ändern werden. Eine von der ÖVP in Auftrag gegebene Umfrage vom Dezember 2023 sieht in der Stadt Salzburg einen Dreikampf zwischen Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus), Bernhard Auinger (SPÖ) und Florian Kreibich (ÖVP). Laut Polit-Expert:innen seien die Daten aufgrund einer Schwankungsbreite von vier Prozent jedoch "mit Vorsicht zu genießen". Dennoch: Die Zuspitzung auf ein Wettrennen mit den Kommunisten dürfte vor allem der grünen Bürgerliste und den NEOS schaden. Wenig Chancen werden der bürgerlichen Liste SALZ eingeräumt. Gleiches gilt für die während der Corona-Pandemie entstandenen MFG, die als einzige Liste ohne Bürgermeisterkandidaten antritt.

Hier geht es zum aktuellen Wahltrend laut Sonntagsfrage.

Wahlergebnis 2019

Im Jahr 2019 ging die ÖVP als großer Sieger der Gemeinderatswahlen in Salzburg hervor, sie holte 47,5 Prozent aller Stimmen und stellte 98 der insgesamt 119 Bürgermeister:innen des Landes. Mit nur 27,6 Prozent lag die SPÖ weit dahinter auf Platz zwei. Die FPÖ lag bei 10,1 Prozent, Grüne bei 7,5 Prozent und sonstige Listen erreichten 7,4 Prozent. In der Stadt Salzburg war die Verteilung dieselbe, nur war der Abstand zwischen den Parteien geringer bzw. die ÖVP siegte nicht ganz so hoch. Die Grünen erreichten dafür 15,2 Prozent.