Wer ist Katharina Reich?

Name: Katharina Reich

Katharina Reich übernimmt die wissenschaftliche Seite bei "GECKO" (Striedinger ist für den logistischen Aspekt zuständig.) Reich ist seit Dezember 2020 Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit und Leiterin der neu geschaffenen Sektion Öffentliche Gesundheit und Gesundheitssystem im Sozialministerium.

Reichs Werdegang

Die 1978 in Wien geborene Medizinerin und ehemalige Notärztin hatte nach ihrem Studium an der MedUni in Wien bei den Barmherzigen Brüdern begonnen, wo sie für Krankenhaushygiene und klinisches Risikomanagement zuständig war. Von 2013 bis 2018 war Reich ärztliche Direktorin des Spitals in Wien, wechselte dann zum Wiener Gesundheitsverbund als stellvertretende ärztliche Direktorin der Klinik Hietzing, wo sie die Einsatzleitung im Corona-Krisenstab innehatte.

Wechsel ins Ministerium

Im Jahr 2020 wurde sie unter dem damaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) zur Leiterin der Gesundheitssektion im Ministerium ernannt. Sie ist damit und seither auch Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit ("Chief Medical Officer).

Kritikerin der Maßnahmen

Was die Coronamaßnahmen betrifft, konnte es Reich nie schnell und weit genug gehen. So trat sie etwa für eine Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht und Ausgangsbeschränkungen auch für Ungeimpfte ein, als die Regierung dies noch kategorisch ausschloss.

» Ich übernehme gerne Verantwortung. «

Schon im Herbst 2021 bezweifelte Reich, dass Geimpfte "aus dem Schneider" seien - und widersprach damit ganz Aussagen des einstigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP), wonach es sich um eine "Pandemie der Ungeimpften" handle. Auf die Frage, warum sie sich den Posten des Chief Medical Officers im Gesundheitsministerium antut, meinte sie einst: "Ich übernehme gerne Verantwortung."