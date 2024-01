Hans Sigl wollte zunächst zuerst Lehrer werden sowie auch Jura studieren. Dann entschied er sich doch für die Schauspielerei. Seine bekannteste Rolle ist die des Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor". Die Serie läuft seit 2008. Insgesamt 16 Staffeln wurden bisher ausgestrahlt, die 17. folgt in Kürze. "Der Bergdoktor" ist eine Kultserie, das ist gewiss. Sie begeistert nicht nur die Zuschauer:innen seit mehr als einem Jahrzehnt, sondern sorgte sogar für einen Tourismusboom des Drehorts "Der wilde Kaiser". Für Sigl war der Erfolg der Serie dabei alles andere als erwartbar - so wie auch sein Werdegang.

Hans Sigl kam am 7. Juli im steirischen Rottenmann auf die Welt, wo er auch seine Kindheit verbrachte. Nach der Matura begann er zunächst Jura und anschließend Englisch und Psychologie auf Lehramt zu studieren. Beides schien aber nicht das Richtige für ihn zu sein. "Dann kam die Schauspiel-Idee. Also ging ich zum Tiroler Landestheater und bewarb mich an der dortigen Schauspielschule. Und ab da wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg", erinnert er sich im Gespräch mit News.at zurück.

Hans Sigl: Von Kitzbühel zum Bergdoktor

Von 1993 bis 1999 war Hans Sigl Ensemblemitglied am Tiroler Landestheater, bevor er an die Bremer Shakespeare Company wechselte. In weiterer Folge trat er auch in Film und Fernsehen auf. Erste größere Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle in der Krimiserie "SOKO Kitzbühel". Von 2001 bis 2006 verkörperte er darin Major Andreas Blitz. Nebenbei trat Sigl auch als Kabarettist mit seinem Soloprogramm "Hintze und Sigl" auf.

Der Wendepunkt in Hans Sigls Karriere kam im Jahr 2007 mit der Rolle, mit der ihn die meisten heutzutage in Verbindung bringen. Im Sommer begannen die Dreharbeiten für die erste Staffel der ZDF/ORF-Produktion "Der Bergdoktor", einer Neuauflage der Fernsehserie, die von 1992 bis 1997 zunächst mit Gerhart Lippert und anschließend mit Harald Krassnitzer als Protagonisten ausgestrahlt wurde.

© ORF/ZDF/Stefanie Leo Seit über 15 Jahren ist Hans Sigl "Der Bergdoktor".

Mittlerweile hat Sigl die Dreharbeiten für die 17. Staffel hinter sich. Ein Fun Fact: In der gleichnamigen Serie, die im ORF und auf Sat.1 ausgestrahlte wurde, spielte er zehn Jahre zuvor noch eine Komparsenrolle als Taxifahrer. Hans Sigl und der Bergdoktor: das hatte wohl einfach sein sollen.

Das Leben als Inspiration

Ob der Schauspieler selbst ahnte, dass die Serie, die sich um den Chirurgen Martin Gruber dreht, einmal so ein großer Hit wird? "Nein, damit hat zu Beginn niemand gerechnet. Wir haben natürlich gehofft, dass das, was wir zu erzählen haben, dem Publikum gefällt, aber dass wir heute dastehen und bereits die 17. Staffel - über 150 Filme - abgedreht haben, das ist sehr schön und war natürlich nicht erwartbar", antwortet Sigl auf die Frage. Für ihn sei es dennoch immer wieder eine große Freude, der Figur des Dr. Gruber Leben einzuhauchen. "Und das meine ich genau so. Jeder einzelne Drehtag ist inspirierend und ich liebe diese Arbeit sehr", betont er.

» Ich beobachte Menschen, habe immer einen ganz guten Rundumblick und lasse mich gerne inspirieren «

Inspirierend ist für Sigl sowieso das "ganze Leben". "Ich lese viel und gerne, beobachte Menschen, habe immer einen ganz guten Rundumblick und lasse mich gerne inspirieren. Beobachten und schauen, hören und aufmerksam sein." Ähnlich geht es der Schauspieler an, wenn er sich auf Rollen vorbereitet. "Ich lese das Buch mehrfach, setze mich mit der Lebenssituation, meiner Rolle und seinem Charakter auseinander. Ich versuche der Rolle Leben einzuhauchen, sie zu verstehen. Bei 'Dr. Martin Gruber" ist das nicht mehr nötig, denn wenn ich in den grünen Mercedes steige oder die Praxistür aufgeht, bin ich in der Rolle. Wenn am Abend die letzte Klappe geschlagen ist, bleibt Martin in der Praxis", so Sigl.