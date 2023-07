Inhaltsverzeichnis:

Lage : Norburgenland, Ungarn

: Norburgenland, Ungarn Durchschnittstemperatur : bis zu 27°C im Sommer

: bis zu 27°C im Sommer Größe : 320 km² mit einer Länge von 36 km und einer Breite von 14 km

: 320 km² mit einer Länge von 36 km und einer Breite von 14 km Maximale Tiefe : 1,8 m

: 1,8 m Wasserqualität : mesotrop bis eutrop, Eintrübung durch Sedimentteilchen, salzig

: mesotrop bis eutrop, Eintrübung durch Sedimentteilchen, salzig Google Maps Ranking : 4,6 Sterne

: 4,6 Sterne Wetterinfo:

Webcam:

Das Besondere am Neusiedler See

Der Neusiedler See im Burgenland (bzw. Ungarn) hat eine besondere Flora und Fauna. Der ca. 13.000 Jahre alte See ist nicht nur der größte See Österreichs, sondern der westlichste Steppensee in ganz Europa. Seine einzigartige Landschaft und Artenvielfalt zeichnen diesen See ganz besonders aus. Bekannt ist vor allem Europas größter Schilfgürtel, der so viele Vogelarten beherbergt, dass er auch als „Vogelparadies“ bezeichnet wird. Auch die seichten, salzhaltigen Gewässer prägen die Landschaft und tragen zur Artenvielfalt bei. Die Salzlacken und pannonischen Salzlebensräume stehen unter europäischem Schutz. Eine weitere Besonderheit des Sees ist seine Trübung. Durch kontinuierliche Windbewegungen werden kleinste Sedimentteilchen im Wasser verteilt und zum Schweben gebracht. Dadurch erscheint das eigentlich saubere Wasser trübe und undurchsichtig. Außerdem hat der Neusiedler See eine geringe Wassertiefe.

Abgesehen von den geografischen und biologische Besonderheiten, sind der Neusiedler See und seine Nationalparks beliebt für viele weitere, stimmungsvolle Eindrücke. Dazu gehören einzigartige Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, sowie die Gastfreundschaft und Kultur des Gebiets. Wegen alle diese Besonderheiten gehört nun der Neusiedler See mit seinen Nationalparks zum UNESCO Weltkulturerbe.

© IMAGO/Viennareport

Der Neusiedler See kurz vor dem Austrocknen

In den vergangenen Jahren hat der Wasserstand des Neusiedler Sees leider stetig abgenommen. Grund dafür sind der Klimawandel und die steigenden Temperaturen. Expert:innen sind sich einig, dass der See in wenigen Jahren austrocknet, wenn das so weitergeht. Das würde fatale Folgen für den Tourismus und die Wirtschaft in dieser Region haben. Die Landespolitik nimmt viel Geld in die Hand, um das Austrocknen - so gut es geht - zu verhindern, was allerdings schwierig ist, ohne das Ökosystem völlig zu verändern.

Lage

Der Großteil des Neusiedler Sees liegt im nördlichen Burgenland. Im Nordwesten wird er vom Leitha-Gebirge der Alpen begrenzt. Südlich des Sees befindet sich das Ödenburger Gebirge und nördlich die Parndorfer Platte. Ein kleiner Teil des Sees befindet sich in der ungarischen Tiefebene.

Anreise

Der Neusiedler See ist von Wien aus 53 Kilometer entfernt. Das entspricht einer Fahrt von ca. 40 Minuten mit dem Auto. Man erreicht den See über die A4 - Ausfahrt 43 Neusiedl am See. Von dort aus kann man die Orte rund um den See gut erreichen.

Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man den See und seine umliegenden Ortschaften gut erreichen. Vom Wiener Hauptbahnhof fahren Züge direkt nach Neusiedl bzw. andere Orte rund um den See.

Parken beim Neusiedler See

In den Ortschaften am Neusiedler See gibt es genug Möglichkeiten, sein Auto abzustellen. Allein in Neusiedl am See gibt es mindestens sechs Parkplätze, die ganztägig gratis sind. Ihre Standorte kann man auf dieser Webseite abrufen.

In den anderen Ortschaften gibt es auch Parkplätze, deren Standorte auf dieser Webseite markiert sind.

Baden im Neusiedler See

Wegen des Schilfgürtels und der Versumpfung ist der Neusiedler See nicht der geeignetste Ort zum Baden. Dennoch haben sich rund um das Gewässer viele Badeorte entwickelt. Die besten Bademöglichkeiten findet man in den Ortschaften Mörbisch, Rust, Neusiedl am See, Weiden, Podersdorf und Illmitz.

Umliegende Orte

Rund um den See liegen die Orte (mit Seezugang):

Illmitz

Podersdorf

Weiden

Neusiedl am See

Jois

Breiterbrunn am Neusiedler See

Purbach am Neusiedler See

Oggau

Mörbisch

Rust

In Ungarn hat Fertörákos direkten Anschluss zum Gewässer.