Die Höhe des Mietpreises - auch Mietzins genannt - setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

Wie hoch der Hauptmietzins ausfällt richtet sich vor allem danach, ob die betreffende Wohnung in den Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes* fällt. Ist dies der Fall, gibt es drei Systeme zur Ermittlung des Hauptmietzinses:

* Vollanwendung findet das Mietrechtsgesetz bei der Miete (beziehungsweise genossenschaftlichen Nutzung) von: Wohnungen, einzelnen Wohnungsteilen und Geschäftsräumlichkeiten aller Art (wie beispielsweise Werkstätten, Arbeitsräumen oder Amtsräumen)

Ab 1. April 2023 betragen die Richtwerte laut Sozialministerium (ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer):

Was treibt die Mietpreise in die Höhe?

Die Belastung durch die Wohnkosten aus Miete, Kreditrate und Betriebskosten empfanden 45 Prozent der im Februar 2023 befragten Österreicher:innen als belastend, heißt es in der Umfrage des Online-Portals Immobilien Scout 24. Damit hat sich der Wert gegenüber 2020 verdoppelt. Bei den Mieten (Nettomiete plus Betriebskosten) und exklusive Heiz- und Stromkosten liegt die Preissteigerung 2022 gegenüber dem Vorjahr mit durchschnittlich 4,8 Prozent deutlich unter der Inflationsrate, wie die Datenanalyse zeigt. "Die Mietkosten sind demnach nicht annähernd so stark gestiegen wie andere Wohnkosten. Mieter:innen werden voraussichtlich künftig stärkeres Augenmerk auf energiesparende Rahmenbedingungen legen", sagte Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24.

Über die hohen Wohnkosten jammern die Befragten unabhängig davon, ob sie zur Miete oder im Eigentum wohnen. Laut Statistik Austria lag die durchschnittliche Höhe der Mieten inklusive Betriebskosten im 1. Quartal 2023 bei monatlich 9,1 Euro pro Quadratmeter - und damit um 7,8 % höher als im gleichen Quartal des Vorjahres.

Weil die Mieten an die Inflation gekoppelt sind, ist die Inflation ein Hauptgrund, warum die Mietpreise gestiegen sind. Bereits im April und Mai 2023 sind die Richtwertmieten in Österreich um 8,5 Prozent gestiegen. Mit 1. Juli 2023 hat die Bundesregierung die Kategoriemieten erneut erhöht. Die nächste Hinzu kommt, dass Wohnkosten wie die Wasserversorgung, Instandhaltung und Reparatur der Wohnung und Energieversorgung ebenfalls teurer geworden sind.

Die Kategorie-Mietzinse ab 1. Juli 2023 pro Quadratmeter und Monat:

Kategorie A: 4,47 (bis Juni 2023: 4,23) Euro

4,47 (bis Juni 2023: 4,23) Euro Kategorie B: 3,35 (bis Juni 2023: 3,18) Euro

3,35 (bis Juni 2023: 3,18) Euro Kategorie C: 2,23 (bis Juni 2023: 2,12) Euro

2,23 (bis Juni 2023: 2,12) Euro Kategorie D brauchbar: 2,23 (bis Juni 2023: 2,12) Euro

2,23 (bis Juni 2023: 2,12) Euro Kategorie D: 1,12 (1bis Juni 2023: 1,06) Euro

Wo sind die Mieten in Österreich am stärksten gestiegen?

Die stärksten Steigerungen haben laut ImmoScout24 im Jahr 2022 folgenden Bundesländer erfahren: Kärnten mit einem Plus von 13,9 Prozent, das Burgenland mit plus 9,8 Prozent und Niederösterreich mit einem Plus von 8,5 Prozent. Allerdings liegen die Preise in diesen Bundesländern nach wie vor mit 10 bis 12 Euro unter dem österreichischen Schnitt.

Am teuersten mietet man in Wien, Tirol, Vorarlberg und Salzburg, mit Preisen für eine 70 Quadratmeterwohnung von bis zu 1.150 Euro. Die Preise betreffen Bruttomieten (Nettomiete plus Betriebskosten und exklusive Heiz- und Stromkosten).

Spitzenreiter in Sachen Mietpreise ist immer noch Wien: 16,4 Euro werden durchschnittlich pro Quadratmeter verlangt, damit sind die Preise 2022 um 5,5 Prozent gestiegen. Ähnlich hoch fallen die Quadratmeterpreise mit 16 Euro pro Quadratmeter in Tirol, Vorarlberg und Salzburg aus. In der Steiermark und Oberösterreich sind die Preise um bis zu 2,7 Prozent angestiegen und die Mieten liegen bei 11 bis 12 Euro pro Quadratmeter. "Wir können eine zunehmende Annäherung der Preise in den günstigen zu den teureren Regionen feststellen. Aber der Unterschied beträgt immer noch 6 Euro und ermöglicht Mieter:innen bei wachsenden Remote Arbeitsplätzen auch eine größere Freiheit bei der Standortwahl des neuen Zuhauses", teilte Markus Dejmek mit.

Wo findet man noch verhältnismäßig günstige Wohnungen?

Die Mikrozensus-Wohnungserhebung der Statistik Austria, die Monatsmieten und Betriebskosten der Miethaushalte erfasst, fällt zumindest für 2022 nicht ganz so hoch aus. Die Quadratmeterpreise für Hauptmietwohnungen inklusive Betriebskosten bewegen sich hier zwischen 6,7 und 10,4 Euro/m2 (siehe Tabelle unten) . Das Gewichtung bleibt aber die Gleiche: Am günstigsten wohnt man im Burgenland, gefolgt von Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark.

Miete für Hauptmietwohnungen pro m2 in Euro

Bundesland Miete mit Betriebskosten in Euro pro Quadratmeter Burgenland 6,7 Kärnten 6,8 Niederösterreich 7,7 Oberösterreich 8,1 Steiermark 8,3 Wien 9,1 Tirol 9,9 Vorarlberg 10,2 Salzburg 10,4 Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Wohnen 2022;

Laut ImmoScout24 müssen Mieter:innen im Burgenland für 70 Quadratmeter durchschnittlich 700 Euro zahlen. Ebenfalls erschwinglicher sind die Mietpreise in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark mit bis zu 850 Euro.