Minimalismus für Anfänger: Wie Sie mit fünf einfachen Schritten Ihr Leben entrümpeln

Das Eine-Kisten-Experiment: Entrümpeln ohne Schmerz

Minimalisten lieben eine ordentliche Umgebung. Doch das Loslassen fällt oft schwerer als gedacht. Deshalb lautet die Devise: erstmal auf Zeit trennen. Packen Sie alles, was Sie seit Monaten nicht mehr genutzt haben, in eine Kiste und verstauen Sie diese außer Sichtweite. Nach 30 Tagen ziehen Sie Bilanz: Was haben Sie wirklich vermisst? Wahrscheinlich wenig bis gar nichts.

Und der Rest?

„Was nicht gebraucht wird, kann weg“, sagt Ordnungscoach Petra Müller im Gespräch. Ob verkaufen, verschenken oder spenden – jede ausgediente Sache findet eine bessere Verwendung als ein Dasein im Karton.