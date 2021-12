So findet man seriöse Immobilienmakler:innen

Key Take Aways dieses Artikels Immobilienmakler:innen und ihre Ausbildung

1. Was ist ein/eine Immobilienmakler:in?

Immobilienmakler:innen betreiben ein Gewerbe, bei dem sie als Interessenvertretung bei Immobilientransaktionen agieren. Dabei werden sowohl Kauf- als auch Mietobjekte vermittelt beziehungsweise die entsprechenden Verträge dafür ausgehandelt. Immobilienmakler:innen vertreten in Österreich in der Regel sowohl den Vermieter oder Verkäufer als auch den potentiellen Mieter oder Käufer, weil in den meisten Fällen die Maklerprovision zwischen beiden Parteien aufgeteilt wird.

2. Wie wird man Immobilienmakler:in?

In Österreich brauchen selbstständige Immobilienmakler:innen eine Gewerbeberechtigung - ohne Ausbildung geht es also nicht.

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Ausbildung:

die Lehre zum/zur Immobilienkaufmann/-frau mit Schwerpunkt Makler Studienlehrgänge zur Erlangung einer Gewerbeberechtigung - wie beispielsweise der Master-Studiengang Immobilienmanagement der FH Wien die Befähigungsprüfung zur Erlangung einer Gewerbeberechtigung. Zur Befähigungsprüfung kann jeder über 18 Jahre antreten - vom Wirtschaftsförderungsinstitut (Wifi) werden dazu Vorbereitungskurse angeboten. Allerdings benötigt man für die Gewerbeanmeldung Praxiszeiten zwischen 1,5 und 2 Jahren (abhängig von der Vorbildung).

Einen guten Überblick über die rechtlichen Grundlagen des Berufes Immobilienmakler bietet das Buch "Immobilienmaklerrecht".*

3. Wie hoch darf eine Maklerprovision sein?

Die zulässigen Maklerprovisionen sind in der Rechtsvorschrift für Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler geregelt. In vielen Fällen werden Immobilienmakler:innen doppelt tätig und dürfen dann sowohl vom Vermieter bzw. der Vermieterin als auch vom Mieter bzw. der Mieterin eine Provision verlangen - hinzu kommt noch die gesetzliche Umsatzsteuer von 20 Prozent.

Höchstbeträge der Maklerprovision bei Mieten (Fassung vom 10.12.2021):

maximal zwei monatliche Bruttomietzinse Maklerprovision bei unbefristeten oder auf mehr als drei Jahre befristeten Haupt- oder Untermietverträgen über eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus

Maklerprovision bei unbefristeten oder auf mehr als drei Jahre befristeten Haupt- oder Untermietverträgen über eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus maximal ein monatlicher Bruttomietzins Maklerprovision bei auf nicht mehr als drei Jahre befristeten Mietverträgen

Außerdem gelten für folgende Sonderfälle noch diese Regeln:

maximal ein Monatsmietzins Maklerprovision bei unbefristeten Mietverträgen, wenn der Makler zugleich Verwalter der Wohnung ist

Maklerprovision bei unbefristeten Mietverträgen, wenn der Makler zugleich Verwalter der Wohnung ist maximal ein halber Monatsmietzins Maklerprovision (Ergänzungsprovision) bei Verlängerung des Mietvertrags oder Umwandlung in ein unbefristetes Mietverhältnis

Maklerprovision (Ergänzungsprovision) bei Verlängerung des Mietvertrags oder Umwandlung in ein unbefristetes Mietverhältnis maximal ein Monatsmietzins Maklerprovision bei Untermiete von einzelnen Wohnräumen

4. Wie findet man seriöse Immobilienmakler:innen?

Es gibt einige Anzeichen, die erkennen lassen, ob ein Immobilienmakler beziehungsweise eine Immobilienmaklerin seriös ist. Immobilienmakler:innen, die sich an die Standesregeln halten, können den Nachweis einer ordnungsgemäßen Gewerbeberechtigung oder einer entsprechenden Ausbildung erbringen. Die sogenannte Immobiliencard der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) ist ein solcher Nachweis und dient als Legitimation für Immobilientreuhänder und ihre Mitarbeiter.

Immobilienmakler:innen, die sich nicht sofort bei der ersten Kontaktaufnahme als solche zu erkennen geben und nicht ausdrücklich auf eine Provision hinweisen, handeln standeswidrig.

Außerdem halten seriöse Makler:innen alle Vereinbarungen mit dem/der Auftraggeber:in schriftlich fest. Provisionen und sonstige Anzahlungen dürfen nicht vor Ablauf der Rücktrittsfrist oder "vor dem rechtswirksamen Zustandekommen des zu vermittelnden Geschäftes" angenommen werden, wie es in der Rechtsvorschrift (BGBl. Nr. 297/1996) für "Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler" heißt. Die Höhe der Provision darf zudem nicht die gesetzlich geregelte Obergrenze überschreiten.

5. Welche Leistungen sind inklusive?

Immobilienmakler:innen erfüllen verschiedene Aufgaben: Sie ermitteln den Verkaufswert von Immobilien, sie übernehmen die Objektbeschreibung, wobei der Inhalt des Exposés sich mit den Gegebenheiten vor Ort decken muss. Sie haben ebenfalls Kenntnisse über technische und baurechtliche Rahmenbedingungen sowie den Zustand des Objekts.

Die Recherche nach geeigneten Immobilien ist ebenfalls in den Leistungen inbegriffen, genauso wie Kenntnisse über den lokalen Immobilienmarkt. Die Profis verfügen beispielsweise über eine Preisübersicht und können lokale Preisvergleiche anstellen. Potentielle Kund:innen können sich Informationen über Lage und Zustand sowie eine realistische Werteinschätzung des Objekts erwarten. Zu den Aufgaben von Makler:innen gehören auch die Organisation von Besichtigungsterminen, Behördengänge, die Objektübergabe, Aufsetzen des Kaufvertrages und Beratung nach dem Verkauf (bei einem Immobilienkauf).

6. Vor- und Nachteile einer professionellen Vermittlung?

DIE VORTEILE

Preissicherheit: Mit einem sogenannten Vergleichscheck ist man als Mieter:in oder Käufer:in auf der sicheren Seite. Dieser zeigt, um wie viel Geld die Immobilien in der näheren Umgebung in den letzten 3 Jahren verkauft worden sind. Unter anderem verfügen Makler:innen über diese Informationen. Zeitfaktor: Makler:innen verfügen über eine genaue Marktkenntnis und ein Sortiment an Wohnungen und können eventuell schneller die passende Wohnung finden. Auch Vermieter:innen ersparen sich durch die Beauftragung eines Maklers bzw. einer Maklerin einiges an Organisationsaufwand. Informationspflicht: Da Makler:innen nicht nur für diejenigen arbeiten, die den Auftrag erteilen - also Vermieter:innen -, sind sie theoretisch dazu verpflichtet, auch Mieter:innen über alles zu informieren, was für den Mietvertragsabschluss von Bedeutung sein könnte. Darunter fällt beispielsweise auch eine zu hohe Miete.

DIE NACHTEILE

Kosten: Maklerprovisionen sind nicht günstig. Rund 2.000 Euro - exklusive Umsatzsteuer - sind keine Seltenheit. Das kann sich nicht jeder leisten. Seriosität: Bei dem großen Angebot an Immobilienmakler:innen ist es wichtig darauf zu achten, dass es sich um seriöse Angebote handelt und zum Beispiel keine unzulässig hohen Provisionen verlangt werden.

Prinzipiell gilt natürlich, dass Vor- und Nachteile auch von der individuellen Ausgangssituation - wie beispielsweise Wohnbedürfnissen, Finanzen, Planung und Zeitfaktor - abhängen.