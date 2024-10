Mit steigenden Immobilienpreisen und dem Wunsch nach umweltfreundlichen Wohnalternativen gewinnt das Konzept der stationären Tiny Houses auch in Österreich zunehmend an Bedeutung. Besonders in suburbanen Regionen, wo Grundstückspreise niedriger sind als in den städtischen Ballungszentren, bieten diese Minihäuser eine interessante Option. Doch was macht hochwertige Tiny Houses so attraktiv, und wie lässt sich der Traum vom minimalistischen Eigenheim im österreichischen Kontext realisieren?

Was sind stationäre Tiny Houses?

Stationäre Tiny Houses sind fest installierte Minihäuser, die im Gegensatz zu ihren mobilen Pendants dauerhaft auf einem Grundstück stehen. Sie bieten meist zwischen 20 und 50 Quadratmeter Wohnfläche und setzen auf clevere, funktionale Designs, die das Leben auf kleinem Raum angenehm gestalten. Im Gegensatz zu Mobilheimen werden sie ans lokale Strom-, Wasser- und Abwassersystem angeschlossen und verfügen über reguläre Baugenehmigungen.