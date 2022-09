Felix Kammerer: Durch die Hölle zum Oscar?

Steckbrief Felix Kammerer

Name: Felix Kammerer

Felix Kammerer Geboren am: 19. September 1995 in Wien

19. September 1995 in Wien Ausbildung: Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin

Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin Beruf: Schauspieler, seit 2019 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters

Schauspieler, seit 2019 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters Eltern: Opernsänger Angelika Kirchschlager und Hans Peter Kammerer

In acht Stunden ist Premiere am Akademietheater, und weitere zwei Stunden später werden die ersten Nachtkritiken im Netz stehen. Von denen wiederum, so wie von der noch wichtigeren Mundpropaganda, hängt das Schicksal der Aufführung ab: Verkauft sie sich, geht sie über längere Zeit ins Repertoire. Anderenfalls kümmert sie dort als Zombie, und auch das nur, wenn sich im Spielplan eine anderweitig nicht zu verspachtelnde Lücke öffnet.

So eine Premiere ist also ein fordernder Termin, und es gab schon Schauspieler, die sich nach der Generalprobe zwei Tage in der Klausur unsichtbar gemacht haben. Aber der junge Burgschauspieler Felix Kammerer sitzt am Premierentag um elf Uhr entspannt im Kaiserzimmer des Burgtheaters und erzählt von der schönen Arbeit, und dass Nervosität ihm tendenziell unbekannt, weil eine Frage des Typs, sei.

Abgesehen davon war Schnitzlers dunkle Tragikomödie "Das weite Land" schon ein paar Wochen vorher bei der koproduzierenden Ruhrtriennale in Bochum ein Erfolg. Also: "Ich weiß, was wir tun, es gibt keine Ungereimtheiten, und wir hatten schon drei Generalproben, zwei in Wien und eine in Bochum. Wir hatten genug Zeit, und es ist ein sehr, sehr guter Abend geworden. Es gibt folglich nichts, wovor man sich fürchten muss."

Großartiges "Weites Land"

Die Prognosen bewahrheiten sich unverzüglich. Die Aufführung ist großartig, die Kritiken sind es gleichfalls. Konträr zum anderweitigen Zulauf des Hauses sind die wenigen Reprisen im September ausverkauft, und auch das Minimalangebot im Oktober sollte noch stürmisch angenommen werden.

Das weite Land Arthur Schnitzlers grausame Tragikomödie aus dem Jahr 1910: Der Glühbirnenfabrikant Friedrich Hofreiter (Michael Maertens) ist ein radikaler, gewissenloser Egiost, der sich die Frauen nach Pläsier nimmt und Moral nur zur Innenausstattung seines Selbstbildes gebraucht. Eine Affäre seiner unglücklichen Frau (Katharina Lorenz) mit dem Fähnrich Otto Aigner (Felix Kammerer) führt in die Katastrophe. Barbara Frey hat inszeniert, in weiteren Rollen: Bibiana Beglau, Dorothee Hartinger. www.burgtheater.at

© News/Matt Observe DER WEG FÜHRT AUFWÄRTS: Felix Kammerer, geboren am 19. September 1995 in Wien, auf der Feststiege des Burgtheaters

Die Schweizerin Barbara Frey, derzeit mehrfach als Nachfolgerin des Burgtheasterdirektors Martin Kušej genannt, hat inszeniert. Schnitzlers Text aus dem Jahr 1910 ist wie gefriergetrocknet: hoch konzentriert, aber durch keinerlei Allotria und Dekonstruktionsgaudi entstellt, sondern in einem finsteren Raum festgefroren wie die handelnden Personen, Untote in den Sterbejahren der Monarchie. Der Marine-Fähnrich Otto Aigner, ein halbes Kind, durchrast da wie im Traum eine fiebrige Liebesgeschichte mit der Glühbirnenfabrikantengattin Genia Hofreiter. Deren Mann, ein radikaler Egoist, hat gegen die Affäre nicht einmal etwas einzuwenden, aber er erschießt den Buben am Ende doch im Duell, kann sein aus Langeweile.

Und wie da der junge, zu Beginn der Spielzeit 2019/20 ans Haus verpflichtete Burgschauspieler still auftrumpft! Solch ein fast kindliches Leuchten haben meist nur Anfänger, aber der hier ist ein erfahrener Profi, der schon als Teenager in Maresa Hörbigers privater Talenteschmiede auffiel, dann das Handwerk an der Ernst-Busch-Schule in Berlin erwarb, während des Studiums am Deutschen Theater und am Maxim-Gorki-Theater spielte, 2019 bei den Salzburger Festspielen debütierte und jetzt am Burgtheater sesshaft ist.

Felix Kammerer, ein Theaterkind

Der Österreicher-Bonus zählt da gar nichts, denn beim aktuellen Schnitzler ist Felix Kammerer neben Branko Samarovski der einzige Originalklang unter großartigen deutschen Burgschauspielern, unter ihnen Michael Maertens und Katharina Lorenz. Das hier, sagt Felix Kammerer, ist eine andere Art von Authentizität. "Ich habe noch nie erlebt, dass man an einem Text auf diese Art arbeiten, so viele unterschiedliche Untertexte aufmachen kann. Ich finde das brillant, gerade bei Schnitzler dem Text zu vertrauen, weil es ein fantastischer Text und ein fantastisches Stück ist. Diese urösterreichischen Autoren leiden alle unter der österreichischen Färbung", rückt er Schnitzler verdientermaßen in die Weltliteratur. "Hier sind die Gedanken so präzise, das Gebäude ist so perfekt gebaut, und bei Nestroy ist es für mein Gefühl genauso. Aber sie liegen immer unter dem Schleier des österreichischen Palavers. Wenn man sich darüber hinwegsetzt und schaut, worum es wirklich geht, sind die Texte so stark, dass sie sich auch ohne Idiom behaupten."

» Wir sind für das klassische Theater ausgebildet. Das andere Tamtam, das mit den Videos, kommt mit dem Beruf «

Die Rolle, so könnte man meinen, wäre auch im simpel biografischen Sinn die seine. Denn Otto Aigner ist ein Künstlerkind, so wie Felix Kammerer, Sohn der Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, die von der Staatsoper an die Bühnen der Welt aufbrach, und des Baritons Hans Peter Kammerer.

Deshalb ist Felix, der Sohn, auch schon branchenweit seit der Vorschulzeit als beherztes, nicht auf den Mund gefallenes Kind bekannt. Aber man wird von den Eltern kein Wort über ihn hören, denn er hat sich das, was er heute ist, ohne jegliches Zutun aufgebaut (worauf schon die Ausbildung in Berlin verweist).

© imago images/SKATA Felix Kammerer mit seinen Eltern Angelika Kirchschlager und Hans Peter Kammerer am Opernball im Jahr 2004

Aber er kann erzählen. "Wenn man in einem solchen Haushalt aufwächst, ist das auf der einen Seite eine riesige Aufgabe, weil man ständig mit Reisen und Organisation konfrontiert ist. Es ist immer etwas los, man muss das Privatleben hintanstellen. Aber auf der anderen Seite ist es ein Riesengeschenk. Man kommt mit vielen Leuten in Kontakt, lernt viel, sieht viel von der Welt und wird gut gebildet."

Die Mutter nahm ihn immer mit, er durchquerte die USA, Südamerika und Japan, von den europäischen Metropolen nicht zu reden. Kein Bedarf nach Beständigkeit, nach Freunden im Kindergarten? "Mir hat es gefallen." Mit dem Schuleintritt war es vorbei.

"Im Westen nichts Neues"!

Was sich nun der Kinopremiere am 29. September nähert und ab Oktober von Netflix verbreitet wird, ist von elterlicher Protektion so weit entfernt wie ein Skoda vom Nürburgring: Felix Kammerer ist nichts Geringeres als der Protagonist der Neuverfilmung des Romans "Im Westen nichts Neues". Die Nazis verbrannten das Werk des Pazifisten Erich Maria Remarque, weil es das Entsetzen an der Westfront im Ersten Weltkrieg mit der nämlichen Radikalität darstellt wie Karl Kraus die Bestialisierung des Hinterlandes in den "Letzten Tagen der Menschheit".

Im Westen nichts Neues Der Roman des Deutschen Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1928 schildert das Entsetzen des Ersten Weltkriegs aus der Perspektive eines durch das Hurragebrüll betrunken gemachten jungen Mannes. Ewald Berger verfilmte das von den Nazis verbrannte Buch mit einer großartigen jungen Besetzung, an deren Spitze Felix Kammerer den todgeweihten jungen Paul Bäumer spielt. Der Film gelangt am 29. September zum Kinoeinsatz und ist ab Oktober beim Produzenten Netflix abrufbar.

Felix Kammerer ist Paul Bäumer, der im Rausch des patriotischen Taumels an die Front zieht und dort nichts als Entsetzen und einen elenden Tod findet. "Um Gottes willen!", beantwortet er die Frage nach eigener Wehrdienstpraxis. Er hat den Zivildienst im "Haus Miriam" abgeleistet, einem Asyl für alleinstehende Frauen in akuter, auch seelischer Not. "Ich habe da Einblick in ganz andere Lebensrealitäten bekommen, die man als junger Mensch im schönen Wien nicht kennt." Und jetzt? Hat er sich vier Monate lang geschunden, einen Waffen- und einen Sprach-Coach für das Osnabrücker Idiom und einen Schauspiel-Coach für den Dreh bemüht. Während dieser Zeit lief er täglich zehn Kilometer mit der Bleiweste, um die Kondition für das Schlachtfeld aufzubauen, das auf den 120.000 Quadratmetern einer ehemaligen sowjetischen Luftbasis bei Prag nachgebaut wurde.