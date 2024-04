EM 2024: Österreich vs. Polen

Inhaltsverzeichnis:

Österreich vs. Polen bei der EM 2024

Am Freitag, dem 21. Juni 2024, trifft Österreich in der Gruppe D auf Polen. In der FIFA-Weltrangliste liegt das Team rund um Kapitän Robert Lewandowski auf Platz 28 und befindet sich damit auf einem ähnlichen Level wie Österreich (Platz 25). Im Gegensatz zur ÖFB-Elf waren die Polen bei der WM in Katar mit dabei und schaffte es bis ins Achtelfinale, wo gegen den späteren Vizeweltmeister Frankreich Endstation war.

Polen qualifizierte sich als eine der letzten Mannschaften für die EM-Endrunde. Im Play-off-Finale des Quali-Pfades A setzte man sich im März in einem Elfmeterkrimi gegen Wales durch. Das ÖFB-Team verfolgte diesen nach dem eigenen 6:1-Sieg im Testspiel gegen die Türkei in den Katakomben des Ernst-Happel-Stadions. Polen sei als EM-Gegner "vollkommen in Ordnung", meinte Teamchef Ralf Rangnick in einer ersten Reaktion. "Dass wir eine starke Gruppe haben, wussten wir von Anfang an. Das ist jetzt auch nicht anders geworden dadurch." Christoph Baumgartner freut sich auf das Duell: "Das ist auch eine Mannschaft mit einem absoluten Weltklasse-Stürmer. Wir brauchen uns aber nicht verstecken. Wir haben die Qualität, sie zu schlagen."

Bisherige Begegnungen AUT vs. POL

Seit 1992 sind Österreich und Polen sieben Mal aufeinander getroffen. Das ÖFB-Team hat in den bisherigen Begegnungen eine klar negative Bilanz aufzuweisen. Ein einziges Mal konnte man gewinnen, zweimal spielte holte man ein Unentschieden, vier Mal gingen die Polen als Sieger vom Platz.