Wer ist Kim de l'Horizon?

Steckbrief Kim de l'Horizon

Name: Kim de l’Horizon

Kim de l’Horizon Geboren: Am 9. Mai 1992 in Ostermundingen bei Bern (Schweiz)

Am 9. Mai 1992 in Ostermundingen bei Bern (Schweiz) Beruf: Person, die Lyrik, Prosa und Theaterstücke verfasst

Person, die Lyrik, Prosa und Theaterstücke verfasst Bekanntestes Werk: Blutbuch (2022)

Blutbuch (2022) Ausbildung: Studium Germanistik, Film- und Theaterwissenschaften (Zürich), Studium literarisches Schreiben (Literaturinstitut Biel, Bachelor), Studium Transdisziplinarität (Züricher Hochschule der Künste)

Studium Germanistik, Film- und Theaterwissenschaften (Zürich), Studium literarisches Schreiben (Literaturinstitut Biel, Bachelor), Studium Transdisziplinarität (Züricher Hochschule der Künste) Familienstand: unbekannt

Kim de l'Horizon und der Deutsche Buchpreis

Für die Jury des Deutschen Buchpreises bestand kein Zweifel: "Blutbuch" von Kim de l'Horizon ist 2022 der Roman des Jahres. Die Geschichte eines Schweizer Kindes, das sich früh entschließt, weder als Mann noch als Frau durch die Welt zu gehen, wurde mit dem marktwichtigsten deutschsprachigen Literaturpreis ausgezeichnet, eine mit 25.000 Euro beglaubigte Ehre der Sonderklasse.

Der Auftritt der Künstlerfigur anlässlich der Verleihungszeremonie glich der Bestätigung des Geschriebenen. Kim de l'Horizon, eine groß gewachsene, schlanke Erscheinung, der Oberlippenbart streng getrimmt, der lange, schmale Rock, aus dem eine Art Wiese zu wuchern schien, mit grün glitzernden Pailletten besetzt, demonstrierte den Einklang von Literatur und Leben.

Zeichen für den Iran: Haare ab

Bei der Preisrede dann der Griff zum Rasierer: Laureat Kim schor sich das volle, schwarze Haupthaar, ein Akt der Solidarität mit den protestierenden Frauen im Iran: "Ein Zeichen gegen den Hass und für die Liebe, für den Kampf von Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden."

Wie spricht man Kim de l'Horizon an?

Zwei Tage danach: ein kurzes Treffen am Stand des Dumont-Verlags auf der Frankfurter Buchmesse. Kamerateams stehen Schlange. Der Preis und die Umstände seiner Vergabe rücken Kim de l'Horizon in den Fokus der Berichterstattung. Dennoch bleibt Zeit für die Verabredung zum Interview per Zoom. Dabei wird gleich das Naheliegende geklärt. Wie soll man den Schriftsteller ansprechen? Wie mit einem Menschen kommunizieren, der weder "er" noch "sie" als Pronomen auf sich beziehen will?"Wenn jemand versteht, dass mir das männliche Pronomen wehtut, dann wird die Person das auch nicht mehr in Bezug auf mich verwenden. Dann ist klar, dass sie nicht verletzen will", erklärt Kim. Das will man natürlich nicht.

» Sagen Sie einfach Kim. Und wenn Sie mir schreiben, ,Guten Tag Kim' «

"Sagen Sie einfach Kim. Und wenn Sie mir schreiben, ,Guten Tag Kim'." So soll es geschehen: Kim, einfach Kim. Ein Termin per Zoom wird vereinbart, wenn der Messetrubel vorbei und der Roman gelesen ist.

Blutbuch, das Werk von Kim de l'Horizon

Und die Lektüre hat es in sich: Ein sprachgewaltiges Werk mit enormer Sogwirkung ist da zu begrüßen. Schon auf den ersten Seiten manifestiert sich, was die Jury "enorme kreative Energie" und "literarische Innovationskraft" nennt. In kunstvoll geführter Sprache beschreibt eine Ich-Erzählfigur (auch mit diesem Begriff wird auf die Präferenzen des Gegenübers Rücksicht genommen) im Rückblick auf die Kindheit, wie es ist, mit dem eigenen Körper nicht zurechtzukommen.

Das Kind will niemanden verletzen, schon gar nicht den Peer, wie der Vater im Roman auf Berndeutsch genannt wird. Der schenkt dem Sohn ein Schweizer Sackmesser. Das Kind benutzt es demonstrativ, wenn der Erzeuger in der Nähe ist. "Damit der Peer es sieht", ist im Roman zu lesen.