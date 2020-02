Am gestrigen Dienstag wurden die ersten zwei Fälle in Österreich bestätigt. In Tirol wurden zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Nun gibt es einen Verdachtsfall in einem Wiener Gymnasium.

Information: Für Fragen zum Coronavirus hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eine rund um die Uhr erreichbare Hotline eingerichtet: 0800 555 621

Wer Symptome aufweist oder befürchtet, erkrankt zu sein, soll zu Hause bleiben. Der Kontakt zu anderen Personen soll minimiert und das Gesundheitstelefon 1450 angerufen sowie die dort erhaltenen Anweisungen genau befolgt werden.

Ein Coronavirus-Verdachtsfall ist im Gymnasium Albertgasse in Wien-Josefstadt bekannt geworden. Eine Lehrerin hat sich bei einem Aufenthalt in Norditalien möglicherweise mit dem Virus infiziert. Die Wiener Polizei teilte mit, dass bis auf Weiteres niemand das Gymnasium in der Albertgasse verlassen darf. Die Nachricht werde auch über den Twitteraccount der Polizei verbreitet. Laut Bildungsministerium und Bildungsdirektion werden Schüler und Lehrer auf eine mögliche Infektion getestet. Eine vorzeitige Abholung der Kinder ist nicht möglich. Nach der Sperre des Gymnasiums hat die Polizei die Albertgasse zwischen Josefstädter Straße und Pfeilgasse abgesperrt. Am Ort des Geschehens befanden sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei.

Sollte sich herausstellen, dass es sich beim Verdachtsfall am Gymnasium in der Wiener Albertgasse um eine Corona-Infektion handelt, sind auch Quarantänemaßnahmen möglich. Das hat Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch vor dem Ministerrat gesagt. "Das alles findet aber nur statt, wenn die Testungen positiv sind", betonte Kurz.

Coronavirus in Österreich: Darauf sollten Sie jetzt achten

Sollte der Test positiv ausgehen, werde man die Schule abriegeln, die Schüler weiter unterrichten und bestmöglich versorgen. Danach werde abgeklärt, ob es Kontakt zu infizierten Personen gab. Wer nicht in Kontakt mit der betreffenden Lehrerin war, könne dann nach Hause gehen. Sollte es Kontakt gegeben haben, "dann wird es in einzelnen Fällen natürlich auch notwendig sein, die Personen zu isolieren oder in Quarantäne zu nehmen", so Kurz.

Allerdings betonte Kurz am Mittwochvormittag, dass aktuell noch nicht geklärt sei, ob überhaupt eine Infektion mit dem Coronavirus vorliege. An die Medien appellierte Kurz, mit Spekulationen vorsichtig zu sein. Testergebnisse - sowohl für den Verdachtsfall in Kärnten als auch in Wien - erwartet Kurz gegen Mittag, spätestens am frühen Nachmittag.

Darf ich aus Angst vor Ansteckung von der Arbeit fernbleiben? Expertin klärt in arbeitsrechtlichen Fragen auf

Alle Infos hier im Live-Blog

Seuchen: So groß ist die Gefahr in Österreich