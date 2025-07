So verlängern Sie Ihr Leben: 7 Strategien für mehr Gesundheit und Langlebigkeit

80 Jahre oder älter zu werden, ist keine Seltenheit mehr. Durchschnittlich erwarten Österreicher jedoch 10 bis 20 kranke Jahre. Was kann man dagegen tun? Sieben Strategien helfen, lange fit und gesund zu bleiben.

Von der Biologie her, so betont der Langlebigkeitsforscher und Bestseller­autor Slaven Stekovic, sei es theoretisch möglich, bis zu 130 Jahre alt zu werden. „Wie alt wir werden und wie gesund wir dabei bleiben, haben wir größtenteils selbst in der Hand.“ In Österreich gibt es allerdings Aufhol­bedarf: Dem Durchschnitts­österreicher stehen derzeit 10 bis 20 Jahre Krankheit gegenüber. Würde man sie auf fünf reduzieren, bedeutete das bereits eine enorme Steigerung der Lebens­qualität. Mit einer klugen Umstellung des Lebensstils kann jeder diesem Ziel näherkommen.