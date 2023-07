Aufgrund ihrer vielen Talente und Betätigungen kann man Caroline Athanasiadis durchaus als "Universalkünstlerin" bezeichnen. Kabarettistin, Moderatorin, Musical-Darstellerin, Sängerin, Schauspielerin, Choreografin, Autorin - die Halbgriechin ist in vielen künstlerischen Bereichen zuhause. Für einen einzigen davon entscheiden könnte sie sich "niemals", wie sie gegenüber News.at verrät. "Ich entscheide mich explizit für die Vielfalt!", stellt sie klar. "Schubladendenken ist mir fremd und ich plädiere dafür, die Laden wegzuschmeißen und sie durch offene Regale zu ersetzen", meint Athanasiadis.

» Schubladendenken ist mir fremd und ich plädiere dafür, die Laden wegzuschmeißen und sie durch offene Regale zu ersetzen «

Am längsten kennt man Caroline Athanasidis wohl als "Kernölamazone" auf der Kabarettbühne. Nach ihrem Sieg bei "Dancing Stars" im Jahr 2021 wurde auch der ORF auf ihr Talent aufmerksam. Seit April 2022 moderiert sie wochentags die Vorabend-Quizshow "Smart 10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten". "Mit Caroline Athanasiadis haben wir die perfekte Moderatorin gefunden. Mit Schlagfertigkeit, Charme und Witz wird sie für unser Publikum künftig täglich den Feierabend einläuten", streute Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz der neuen Quizmasterin schon im Vorfeld Rosen.

Caroline Athanasiadis' Kindheit & Jugend

Schon während ihrer Kindheit zog es die am 3. Oktober 1980 in Wien geborene Caroline Athanasiais auf die Bühne. Schüchtern sei sie nie gewesen, erklärt sie. "Ich war immer ein Springginkerl. Meine Mutter hat mich in den Ballettunterricht gesteckt, weil ich nicht ruhig sitzen und auf der Straße nicht normal gehen konnte", erinnert sie sich. Bei Tanzaufführungen bekam Athanasiadis, die stets in der ersten Reihe stand, schnell die Hauptrollen.

» In der Schule war ich immer der Klassenclown «

© privat Pivater Schnappschuss: Caroline Athanasiadis als Kind

Auch abseits der Bühne übernahm Caroline Athanasiadis schon früh die Führungsrolle. "In der Schule war ich immer der Klassenclown. Da ich ganz gut war, konnte ich mir relativ viel erlauben bei den Lehrern und ich habe mich als Klassensprecherin immer vor meine Kolleg:innen gestellt und oft Kämpfe für sie ausgetragen", erzählt sie. Sehr zum Leidwesen ihrer Eltern, die "ständig mit meiner frechen Pappalatur zurechtkommen mussten".

Schon als kleines Kind war Caroline Athanasidis oft mit ihrer Mutter im Theater und Musical. Das habe sie geprägt, wie sie heute sagt. "Ich durfte alle Zeichentrick- und Musikfilme sehen, die es gab und wurde schnell ein Fan von Barbra Streisand, Disney und den ganzen Heimatfilmen", verrät sie. Den Klassiker "Singin' in the Rain" kann Athanasiadis auswendig, sie verbrachte viel Zeit damit, die Choreographien nachzutanzen und mitzusingen.

© privat Als Kind war sie ein "Springginkerl", ihre Mutter meldete sie zum Ballett an.

Ihre Mutter bezeichnet Caroline Athanasiadis als Vorbild. "Sie hat mich - gegen jede Widrigkeiten ihr gegenüber - immer in meinem Vorhaben unterstützt, auf die Bühne zu wollen." Ihr Vater Paul Athanasiadis, der aus Thessaloniki stammt, habe ihr wiederum "beigebracht, dass jede Arbeit wichtig ist und man sich nie für nichts zu schade sein sollte." Die Einflüsse beider Elternteile hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass sie auch während weniger erfolgreichen Zeiten niemals aufgeben habe und heute da stehe, wo sie ist, ist sich die Künstlerin sicher.

Auf ihrer Homepage schreibt Caroline Athanasiadis, dass sie bereits während ihrer Jugend mehr Zeit auf der Bühne als in Schule verbrachte. Der berufliche Weg war früh vorgezeichnet. Gab es auch einen Plan B, falls es nicht geklappt hätte? "Den gab es schon, aber er war immer sehr halbherzig. Ich hätte Astronomie studiert oder Archäologie. Bis heute interessiere ich mich dafür, wenn irgendwo eine neue Galaxie erforscht oder eine Kammer in der Cheops-Pyramide entdeckt wird", erklärt die Künstlerin.

Musical-Ausbildung und Kabarett-Erfahrung

Plan B kam niemals zum Einsatz. Nach der Matura studierte Caroline Athanasiadis am Konservatorium der Stadt Wien musikalisches Unterhaltungstheater. Ihr Diplom schloss sie mit Auszeichnung ab. Sie spielte anschließend Hauptrollen im Theater der Jugend in Wien, von 2004 bis 2006 war sie Ensemblemitglied der Vereinigten Bühnen Graz. Sie sang in diversen Bands, von 2007 bis 2009 war sie Mitglied der A-Capella-Stimmen-Mélange "4she".

© privat Caroline Athanasias als Jugendliche

Am Konservatorium lernte Athanasiadis ihre heutige "Kernölamazonen"-Partnerin Gudrun Nikodem-Eichenhardt kennen. Seit dem Jahr 2007 bilden die beiden ein kongeniales Duo. Die ersten Jahre waren aber nicht unbedingt leicht, wie Athanasiadis gesteht. Im Jahr 2009 erblickte ihr älterer Sohn Lukas das Licht der Welt. "Der Spagat zwischen Baby versorgen und auf Tour zu sein, war mitunter eine der anstrengendsten und kraftaufwendigsten Zeiten meines Lebens", blickt sie zurück.

» Nichts bereitet mir mehr Freude, als andere Menschen zu unterhalten «

Was treibt Caroline an, was motiviert sie? "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Nichts bereitet mir mehr Freude, als andere Menschen zu unterhalten. Das treibt mich an. Menschen, die nach Vorstellungen zu mir kommen und sich bedanken, dass ich sie aus ihrem Alltag herausgezogen, sie zum Lachen gebracht, oder sie mit meinem Gesang gerührt habe."

Griechin oder Wienerin?

Neben den "Kernölamazonen" steht Caroline Athanasiadis seit einigen Jahren auch mit ihrem Solo-Kabarett "Tzatziki im 3/4-Takt" auf der Bühne. Darin macht sich die Halbgriechin auf die Suche nach ihrem gespaltenen Selbst. Welche Stellenwert hat Griechenland, die Heimat ihres Vaters, in ihrem Leben?

» Ich bin von Herzen Urwienerin, aber die Griechin kommt immer wieder durch «

© ORF/e&a Public Relations GmbH/Hans Eder Caroline Athanasiadis präsentiert ihr Kabarett "Tzatziki im 3/4-Takt"

"Ich habe immer Feta im Kühlschrank, ich koche griechisch und ich fahre extrem gerne auf Urlaub dorthin. Meine Herkunft kann ich nicht verleugnen, mein Temperament und meine Art zu reden, sind südländisch geprägt. In meinen Solo-Programmen verarbeite ich mein Leben mit den zwei Seelen, die in mir wohnen. Ich bin von Herzen Urwienerin, aber die Griechin kommt immer wieder durch", erklärt Athanasiadis.

Caroline Athanasiadis geht unter die Autorinnen

Als hätte sie nicht schon genug zu tun, ist Caroline Athanasiadis auch noch unter die Autorinnen gegangen. "Heute hab ich nichts zu tun, außer ..." heißt ihr erstes Buch, das ein amüsantes Plädoyer für Solidarität mit nicht perfekten Müttern darstellt. "Die Idee ist schon vor Jahren entstanden, weil ich permanent gefragt wurde, wo denn meine Kinder wären, während ich arbeite. Als ob es keine Väter gäbe auf dieser Welt. Diese Ungerechtigkeit uns arbeitenden Müttern gegenüber wurmt mich schon sehr lange und ich wollte mit diesem Buch Frauen zeigen, dass sie nicht allein sind! Es ist kein Ratgeber, sondern mehr ein humorvoller Begleiter durch den stressigen Alltag und ein Mutmacher", erklärt Athanasiadis.