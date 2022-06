Beeple: Ein Nerd als NFT-Millionär

Bleibt man bei Äußerlichkeiten, weckt er kaum Assoziationen, die gesellschaftlich bis dato mit dem Begriff Enfant terrible verknüpft wurden. Mike Winkelmann trägt gern graue Pullover mit Rundhalsausschnitt, darunter Hemden in Hellblau oder Weiß. Die Brillen, die er trägt, sind ebenso unauffällig wie sein Kurzhaarschnitt. Öffentliche Auftritte oder Inszenierungen seiner Person meidet der 40-Jährige. Vom neuen Superstar der Kunstszene, der von milliardenschweren Sammlern wie Tico Mugrabi hofiert wird (800 Warhols, dazu Bedeutendes von u. a. Picasso, Rodin, Damien Hirst, Renoir, Basquiat, Jeff Koons), gibt es nicht viel mehr als eine Handvoll Fotos.

Geradezu rebellisch nimmt sich dagegen das Statement aus, das der Liebling aller Kunstfans vom Schlag der Early Adopter im Interview mit dem "New Yorker" ablieferte. Keine Ahnung habe er von Kunstgeschichte, sagte er kurz vor seinem Durchbruch.

Mike Winkelmann zeigt sich ungern. Applaus und Lob für seine Kunst beschreibt er als "surreales" Ereignis.

"Abstrakter Expressionismus? Ich habe nicht die geringste Vorstellung, wovon sie reden", so Winkelmann vor rund eineinhalb Jahren. Seine Kunstwerke, die er unter dem Künstlernamen Beeple fertigt, wurden damals schon um Millionen gehandelt. Im Dezember 2020 wechselte eine Sammlung aus 20 NFT-Bildern für 3,5 Millionen Dollar den Besitzer. Drei Monate später wurden für das Werk "Crossroads", in dem Donald Trump als Verlierer der US-Präsidentenwahl inszeniert wird, schon satte 6,6 Millionen Dollar bezahlt.

Viel Geld für "nichts": Die Revolution

Wenige Wochen danach sorgte Winkelmann alias Beeple für die größte Revolution der jüngeren Kunstgeschichte. Es war im Februar 2021, als sein Kunstwerk "Everydays: The First 5000 Days" bei Christie's um die Rekordsumme von 69,3 Millionen Dollar versteigert wurde. So viele Menschen wie nie zuvor, 22 Millionen, waren beim Finale der historischen Auktion online dabei. Im Ranking der teuersten Werke lebender Künstler schafft Beeple damit Platz drei hinter der Skulptur "Rabbit" von Jeff Koons und dem Bild "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" von David Hockney.

Beeples Kunst ist weder das eine noch das andere. Genau darin liegt ihre revolutionäre Kraft. "Everydays: The First 5000 Days" ist ein Werk, das physisch gar nicht existiert und deshalb einen Meilenstein als teuerstes NFT-Kunstwerk aller Zeiten markierte. Es galt als vorläufige Krönung des Hypes um Kryptokunst, Werke, die lediglich digital existieren.

Diese Collage revolutionierte die Kunstwelt: "Everydays: The First 5000 Days" erzielte vor einem Jahr die Rekordsumme von 69,3 Millionen Dollar

NFT steht für Non-Fungible Token, einen fälschungssicheren digitalen Vermögenswert, der weder austauschbar noch replizierbar ist. Virtuelle Güter werden über die sogenannte Ethereum-Blockchain in einzigartige Sammlerstücke verwandelt und können so erstmals gehandelt werden. (Während Bitcoins dagegen Fungible Tokens sind, die sich beliebig gegen jeden anderen Bitcoin zum gleichen Wert tauschen lassen.) Digitale Kopien der Werke können freilich -ähnlich wie Poster berühmter Gemälde - weiter erzeugt werden. Nur das Original besitzt, wie bei einem van Gogh, eben nur einer.