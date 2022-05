Alex Kristan: Komiker und Parodist zu sein, ist seine Berufung

» Ich war 29 und musste überlegen, wie es weitergehen sollte «

"Mein damaliger Arbeitgeber in Deutschland schlitterte 2001 in die Insolvenz, so stand ich von einem Tag auf den anderen ohne Job da. Ich war 29 und musste überlegen, wie es weitergehen sollte", sagt Alex Kristan gegenüber News.at. Doch der Zustand der Arbeitslosigkeit habe bei allen Nachteilen auch den Vorteil gebracht, reflektieren zu können „und Zeit zu finden, um über die weitere Lebensplanung nachzudenken". Und da beschloss er den Sprung ins kalte Wasser: Weg vom gewohnten Job, hin zum Komiker, ein Hobby, dass er bereits seit Jahren nebenbei entgeltlos bei privaten Anlässen ausübte.

Einem breiten Publikum bekannt, wurde er zunächst durch seine Parodien berühmter Personen beim Radiosender Ö3, damals jobbte er dort als Freelancer. 2004 gewann er schließlich bei der ATV-Castingshow "Österreich sucht den Comedy Star". Von da an ging es mit der Karriere weiter bergauf.

Alex Kristan und sein Traum von der Selbständigkeit

© Stefan Gergely

» Ich habe entdeckt, was meine eigentliche Berufung ist «

Die Entscheidung gegen die Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses sei eine der schwersten gewesen, die er je treffen musste, wie Alex Kristan betont. "Rückblickend war es aber völlig richtig dem Impuls nachzugeben, und auf Freiheit und Selbständigkeit gesetzt zu haben. Ich habe dadurch erst entdeckt, was meine eigentliche Berufung ist", sagt der Comedian. Jemanden, der sich wie er damals auf einem beruflichen Scheideweg befindet, rät er, "auf das Bauchgefühl zu hören, nicht auf das was der Kopf sagt."

Und sein Bauchgefühl hat sich ausgezahlt. Zunächst war Alex Kristan vor allem für Galas, Moderationen oder als Texter mit seinen individuell abgestimmten "Einzelstücken" unterwegs. 2010 folgte sein Bühnendebüt mit dem Programm "Ärztlich Willkommen!", bei dem er zusammen mit einem Arzt auftrat. 2012 startete er als Solokünstler durch. Heute sind seine Bühnenvorstellungen bestens besucht und oft ausverkauft.

Berufliche Herausforderungen in unruhigen Zeiten

An beruflichen Herausforderungen fehlt es ihm dennoch nicht. Vor allem die Corona-Pandemie habe ihm eine Durststrecke in Sachen Inspiration beschert. "Ich schöpfe meine Kreativität üblicherweise aus Gesehenem oder Erlebtem und prüfe das auf humoristisches Potential beziehungsweise ob sich das kabarettistisch verwerten lässt. Nun gab es seit zwei Jahren aber nichts wirklich Inspiratives zu erleben, außer eben dieser sattsam bekannten Pandemie", sagt Kristan. Letztendlich lieferten einige Ereignisse aber doch genügend Stoff für ein neues Programm. So hat er etwa die Erlebnisse diverser Lockdowns sowie "die Top-Performance unserer Regierung" in "Lebhaft - Rotzpipn forever!" verarbeitet.

Und dafür zeigt sich das Publikum dankbar. Vom Alltag abzuschalten und herzlich zu lachen, danach würden sich, so Kristans Gefühl, derzeit viele Menschen sehnen. "Wenn man nahezu täglich von Mord, Terror, Pandemie und Krieg liest, ist es ganz natürlich, dass man sich auch mal zwei Stunden lang aus diesem ganzen Wahnsinn rausholen und herzhaft lachen möchte. Je schwieriger die Zeiten, desto mehr brauchen die Menschen den Humor als Ventil", ist der Kabarettist überzeugt.

50 Shades of Alex Kristan

Anlässlich seines 50. Geburtstages hat Alex Kristan das Programm "50 Shades of Schmäh" entworfen. Frei nach dem Motto: "Angeblich soll ja 50 das neue 30 sein. Oder gilt das nur fürs Ortsgebiet?" widmet sich der Comedian in diesem Soloprogramm den "wirklich wesentlichen Fragen im Leben eines Mannes im angeblich besten Alter", wie es in der Programmbeschreibung heißt.

» Ich sehe das Alter wie das Wetter, es ist Zeitverschwendung sich über etwas den Kopf zu zerbrechen, auf das man ohnehin keinen Einfluss hat «

Und wie sieht der erfolgreiche Comedian die Altersfrage privat? "Ich hab mir ehrlicherweise über diesen runden Geburtstag nur deswegen Gedanken gemacht, weil er eben der Impulsgeber für mein nächstes Soloprogramm war. Ansonsten sehe ich das Alter wie das Wetter, es ist Zeitverschwendung sich über etwas den Kopf zu zerbrechen, auf das man ohnehin keinen Einfluss nehmen kann", sagt Kristan und merkt weiters an: "Älterwerden ist ja auch ein Privileg, vor allem in Anbetracht der Alternative".

Wie viele Shades, also unterschiedliche Schattierungen, in Alex Kristan stecken, zeigt ein Blick auf seine weiteren beruflichen Aktivitäten: Abseits der Kabarett-Programme arbeitet er noch als Moderator, Autor, Sprecher und bietet individuell auf ein Event angepasste Einzelstücke an. Die Auftritte als Moderator will er auch künftig nicht missen. "Das ist etwas völlig anderes und eine Abwechslung zu meinem Job als Comedian, wobei meine Moderationen üblicherweise auch nie ganz ernst ablaufen, aber ich denke, genau darum bucht man mich mitunter auch für Moderationen", sagt Kristan.