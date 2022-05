Steckbrief Andrea Schlager

Name: Andrea Schlager

Andrea Schlager Geboren am: 16. Juni 1982 in Knittelfeld, Steiermark

16. Juni 1982 in Knittelfeld, Steiermark Wohnt in: Salzburg

Salzburg Ausbildung: Studium Englisch und Marketing in Graz; Lehrgang für Sportjournalismus in Salzburg

Studium Englisch und Marketing in Graz; Lehrgang für Sportjournalismus in Salzburg Beruf: Sportmoderatorin bei ServusTV

Sportmoderatorin bei ServusTV Familienstand: liiert mit Fernando Alonso

Im März 2013 hat sich für Andrea Schlager "ihr Leben verändert", dann da startete sie als Moderatorin der Sendung "Servus am Morgen", dem Frühstücksfernsehen auf ServusTV. "Für mich war das damals ziemlich überraschend, da ich eigentlich in die Doku-Abteilung wollte und Hans Peter Stauber, unser 'Dokuchef' meinte, ich solle doch 'bei dem Casting da' mitmachen. Das habe ich dann eben auch gemacht und kam Runde um Runde weiter und naja ... so nahm alles seinen Lauf", erinnert sich Andrea Schlager auf ihrer Homepage an ihre Anfänge beim Fernsehen.

Neben ihrer Tätigkeit bei "Servus am Morgen" trat Andrea Schlager beim Privatsender auch als Live-Reporterin bei Großveranstaltungen auf. Im Jahr 2014 gab es mit den Olympischen Winterspielen in Sotschi und der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien gleich zwei sportliche Top-Ereignisse, von denen Andrea Schlager vor Ort berichten durfte. Dies seien "richtungsweisende und unvergessliche Erfahrungen" für sie gewesen, meint sie heute. "Ich bin bis heute meinem damaligen Chef Jörg Harzem, der leider mittlerweile verstorben ist, sehr dankbar, dass er meinen Willen und meine Leidenschaft zur Arbeit und zum Sport erkannt und gefördert hat", so Schlager.

Andrea Schlager und der MotoGP

Im Jahr 2015 wechselte Andrea Schlager von der Informationsabteilung in die Sportabteilung. Ihre Steckenpferde wurden Eishockey und Motorsport. 2016 begann ihre Moderationskarriere bei der MotoGP. Für Andrea Schlager war es der Beginn einer "neuen Ära". Zeitgleich moderierte sie damals immer noch im Frühstücksfernsehen, einige Rennen der World Superbike, das Magazin "Red Bull TV" sowie die Eishockey-Spiele.

"Ich wusste teilweise nicht mehr, wo genau ich gerade bin, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und war auf vielen Ebenen eine interessante und lehrreiche Zeit", meint Andrea Schlager heute.

Tennis mit Dominic Thiem

Als ServusTV sein Sportprogramm erweiterte, war Andrea Schlager auch für die Tennis-Berichterstattung zuständig. Live aus Melbourne berichtet sie seit 2019 von den Australien Open. "Eine ganz große und alte Liebe begann wieder zu brennen", schreibt Andrea Schlager auf ihrer Homepage.

Bis heute berichtet Andrea Schlager für ServusTV rund um Österreichs Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem und reist zu Grand Slams und ATP-Turnieren.

Andrea Schlager und die Formel 1

Als wäre all dies noch nicht spannend und anstrengend genug, übernahm Andrea Schlager im Jahr 2021 eine weitere berufliche Herausforderung - die Moderation der Formel-1-Rennen, die ServusTV seither alternierend mit dem ORF überträgt. Während Andreas Gröbl zusammen mit Ex-F1-Pilot Nico Hülkenberg die Rennen der "Königsklasse" kommentiert, liefert Andrea Schlager zusammen mit Österreichs bisher letztem Formel-1-Fahrer Christian Klien die Analysen, Interviews und Informationen aus den Boxengassen.

Seit April 2021 moderiert Andrea Schlager zudem das Motorsportmagazin "Speed", das jeden Sonntag hinter die Kulissen von Formel 1 und MotoGP blickt. Für ihre Sportberichterstattung wurde sie 2022 zusammen mit Andreas Gröbl für eine Romy nominiert, das Duo musste sich letztlich Alina Zellhofer geschlagen geben.

Andrea Schlagers Ausbildung

Andrea Schlager wurde im steirischen Knittelfeld geboren, wo sie auch aufwuchs. Schon während der Schulzeit entfachte die Liebe zum Motorsport, sie arbeitete bei mehreren Formel-1-Rennen, unter anderem als Kartenabreißerin am nahen Red Bull Ring im Spielberg oder im Büro von Ex-F1-Boss Bernie Ecclestone. Nach der Matura studierte Andrea Schlager zunächst an der Universität Graz Englisch und Marketing und absolvierte später in Salzburg den Lehrgang für Sportjournalismus.

Nach dem Studium war Andrea Schlager beim ORF im Sportbereich sowie als Sendeleiterin bei verschiedenen Produktionsfirmen tätig. "Dass es für mich in den Sport gehen wird, war mir immer klar. Ich habe selbst Tennis gespielt und habe auch bald kleine Nebenjobs in der Formel 1 angenommen. Das hat sich angeboten, weil ich in der Nähe von Spielberg aufgewachsen bin. So hatte ich die Möglichkeit, mit der Formel 1 bereits ein wenig um die Welt zu reisen und war daher schon früh motorsportbegeistert", verriet Andrea Schlager im Interview mit dem Motorsport Magazin.

Ihr Anspruch als Moderatorin sei es, das Programm selbst mitzugestalten. "Es ist bei uns nicht so, dass ein Sendeleiter sagt, was wir zu machen haben. Es ist eine Zusammenarbeit des On-Air-Teams und der Redaktion, in der jeder einzelne eine Stimme hat und seine Themen unterbringen kann", so Schlager.