Leistbares Wohnen: Wiens Ruf als Vorzeigemetropole bröckelt

Verstärkt worden seien diese Probleme durch steigende Zinsen und die fehlende Zweckbindung der Wohnbauförderungen auf Landesebene. "Für die Situation in Wien ist vor allem die steigende 'Finanzialisierung' durch eine hohe Preisdynamik zu beobachten. Für die Bereitstellung von günstigem Wohnraum – sowohl bei der Produktion als auch beim Wiederverkauf bzw. bei der Wiedervermietung im Wohnungsbestand müssten wohnpolitische Maßnahmen gesetzt werden", so Springler.

Die Bedingungen für den geförderten Wohnungsneubau seien "schwierig", strich Kumnig hervor. Zwar zähle im sozialen Wohnbau neben dem Gemeindebau der gemeinnützige Wohnbau zu einer wirkungsvollen Strategie, leistbaren Wohnraum bereitzustellen. Doch: Durch das Prinzip der Kostendeckung müssten Mietpreise anhand der anfallenden Kosten für Errichtung und Erhaltung berechnet werden. Dabei führten die aktuell hohen Bodenpreise zu hohen kostendeckenden Mieten im Neubau. Im abbezahlten Bestand ermögliche dieses System aber "Mietpreise, die sogar unter den Gemeindebau-Mieten liegen".

Um die Preissteigerungen für Bauland zu zügeln, sieht die Wiener Bauordnung seit 2018 die neue Widmungskategorie "geförderter Wohnbau" vor – mit der Auflage, dass bei Neuwidmungen zwei Drittel der Fläche für geförderten Wohnbau verwendet werden sollen. Das gelte auch, wenn private Grundeigentümerinnen oder -eigentümer an gewerbliche Bauträger verkauften. Im geförderten Wohnbau werden Obergrenzen für Bodenpreise und Mieten definiert. "Über die tatsächliche Wirkung der Widmungskategorie wird es weitere Analysen brauchen", so Kumnig.