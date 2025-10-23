Immobilienpreise in Innsbruck verdoppeln sich binnen zehn Jahren

Die Immobilienpreise in Innsbruck haben sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre nahezu verdoppelt. Eigentumswohnungen kosten aktuell durchschnittlich rund 7.900 Euro pro Quadratmeter, im Umland zwischen 4.700 und 5.000 Euro.

Das geht aus einer Analyse von Engel & Völkers Innsbruck hervor, die im Rahmen des zehnten Standortjubiläums präsentiert wurde. Trotz gestiegener Zinsen bleibt die Nachfrage stabil – getragen von begrenztem Angebot, hoher Lebensqualität und wachsendem Interesse an energieeffizienten Objekten.